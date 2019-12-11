Эта работа находится на особом контроле. В ней задействуются практически все службы — начиная от волонтёров спасательных колледжей и заканчивая опытными пожарными.

Так, к примеру, накануне в школе «Марем» состоялось мероприятие, посвященное пожарной безопасности. В качестве почётных гостей в мероприятии приняли участие инспектора пожарного надзора Главного управления МЧС России по Магасу и пожарные ПСЧ № 9 столицы.

Перед тем как дети начали своё выступление, слово было предоставлено гостям. Выступая перед собравшимися, представители Главного управления рассказали об основных мерах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать каждому, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с бытовыми пожарами. После чего ребята начали своё красочное мероприятие, основой которого была пожарная безопасность.

Как отмечает инспектор пожарного надзора Яхья Темурзиев, дети основательно подготовились к представлению.

«Нам очень понравилось, как дети, одетые в яркие костюмы, показали своё видение борьбы с пожарами. Такого рода мероприятия дают положительные результаты в работе с подрастающим поколением по пропаганде безопасности жизнедеятельности», — сказал Темурзиев.

В завершение мероприятия представители МЧС выразили слова благодарности учителям и ребятам за интересное и познавательное мероприятие и сфотографировались на память.

Также одна из основных задач на сегодняшний день для МЧС — это безопасность людей на водных объектах в зимний период, несмотря на положительную динамику несчастных случаев на водных объектах. Но, несмотря на это, повсеместно с детьми проводятся различные профилактические мероприятия. Очередное такое мероприятие провели накануне специалисты МЧС совместно со спасателями в спортивном зале школы-лицея города Назрань.

Сотрудники чрезвычайного ведомства провели разъяснительную беседу с детьми, рассказали ребятам об основных правилах безопасности на воде в зимний период. Учащиеся образовательного учреждения узнали, что переход по льду опасен для жизни, и ознакомились с методами оказания первой помощи провалившемуся под лёд человеку.

Дети смогли самостоятельно изучить инвентарь спасателей, узнать, как правильно надевать спасательный жилет, а также задали интересующие их вопросы.

По словам специалиста отдела безопасности людей на водных объектах Тамерлана Гадаборшева, детская безопасность у МЧС всегда на особом контроле.

«Главная задача таких мероприятий — объяснить подрастающему поколению, что водный объект — это всегда зона риска, пояснить, какие действия необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя и оказать помощь другим», — сказал Гадаборшев.

Он также отметил, что в ближайшее время подобные встречи пройдут во всех общеобразовательных учреждениях республики.

В завершение отметим и профилактические беседы с детьми во дворах жилых домов, которые инспекторы МЧС проводят, чтобы напомнить ребятам правила пожарной безопасности.

На территории Ингушетии для декабря месяца стоит относительно сухая и тёплая погода, и нередко пожарным приходится выезжать на тушение сухой растительности, основной причиной которых является человеческий фактор. Чтобы довести до детей основные меры пожарной безопасности и к чему могут привести игры со спичками, инспекторы пожарного надзора и проводят профилактические беседы с детьми на улице.

Представители МЧС рассказывают детям о том, как вести себя в случае обнаружения очагов пожара и возможных возгораний, призывают не играть со спичками и напоминают, к чему может привести шалость с огнём. Главное, все подобные беседы проходят вкупе со сладостями, которые инспектора пожарного надзора раздают детям, за что получают обещания не нарушать правила пожарной безопасности и не играть со спичками.

Отметим, что подобные профилактические акции включают в себя комплекс мероприятий по организации занятости несовершеннолетних в свободное время. Важной ее составляющей является профилактическая работа, разъяснение мер личной безопасности и ответственности за совершение правонарушений, а также их правовое воспитание.