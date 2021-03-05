Приятный сюрприз ожидал автолюбительниц, пришедших в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел получить водительское удостоверение, сдать экзамен или зарегистрировать своего железного коня. Сотрудники отдела встречали посетительниц с цветами и поздравительными открытками. «Пусть ваш трудовой путь будет ровным, а благополучие станет неотъемлемым спутником вашей жизни. С наступающим праздником! Желаем вам удачного прохождения первого этапа экзаменов для получения водительских удостоверений», — с такими словами обратился к дамам начальник МРЭО УГИБДД МВД по Ингушетии Иван Егоров.

Инспекторы вручали женщинам весенние цветы и праздничные открытки с пожеланиями всегда оставаться культурными и вежливыми за рулём своего автомобиля. В свою очередь очаровательные автоледи благодарили сотрудников ГИБДД за теплые поздравления и признавались, что получить такое поздравление в канун праздника — очень приятно. Все они выражали искреннюю благодарность организаторам акции и обещали всегда соблюдать правила дорожного движения.

Кстати говоря, в поздравительных открытках были не только поздравления с Международным женским днём, но и полезная информация, предупреждающая об ухищрениях мошенников.

«Неожиданное поздравление стало для меня не только приятным сюрпризом, но и создало настроение на целый день. Очень приятно услышать от сотрудника не строгое наставление, а поздравление и доброе напутствие», — подчеркнула автоледи Ася Шибилова.

Целью мероприятия являлось не только поздравление женщин с праздником 8 Марта, но и привлечение внимания общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, полицейские призвали заботиться и уважительно относиться к другим водителям.

Аналогичные акции пройдут в праздничные дни уже на дорогах республики. Обычно в таких случаях госавтоинспекторы, завидев даму за рулём, проявляют лояльность в случае незначительных нарушений правил, желают участницам дорожного движения весеннего настроения, радости, улыбок и всегда безопасных дорог. Цветы и поздравления с Международным женским днём от полицейских станут приятным сюрпризом для дам в весенний праздник.