Образование

Грант — это премия талантливым и инициативным учащимся

Ингушские школьники смогут претендовать на гранты в размере 125 тысяч рублей

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В России утверждены правила предоставления и выплаты грантов учащимся общеобразовательных учреждений, отличившимся в области математики, информатики и цифровых технологий. Соответствующее постановление подписал на днях премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кандидаты в возрасте до 18 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 125 тысяч рублей. Критериями отбора претендентов на гранты станут достижения в учёбе, подтверждённые дипломами победителей или призёров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, указанных в правилах. Для этого необходимо занять в конкурсе ранговое место. Высшим уровнем считаются международные и всероссийские мероприятия. Также претендентами на получение грантов являются лица, получившие награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы по профильным направлениям предоставления грантов.

В 2020 году планируется выдать гранты 850 обучающимся, в 2021 году — 3550, к 2022 году — 13,5 тыс. Таким образом, всего правительство за три года готово выплатить одаренным ребятам порядка 1,69 млрд руб. Гранты будут предоставляться в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Подробности подачи заявки на грант — на официальном сайте правительства Российской Федерации.

Гранты предоставляются в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение предоставления и выплаты грантов осуществляет организация, подведомственная Минпросвещения России (оператор). Оператор осуществляет не позднее 1 ноября 2020 г. и не позднее 1 августа в последующие годы проверку соответствия представленных претендентами (законными представителями претендентов) на получение грантов документов и направляет их список в Минпросвещения России.

Правительство считает, что это позволит поддержать подростков, проявивших выдающиеся способности в изучении важных для развития цифровой экономики предметов.

Ранее стало известно, что возможностей для получения гранта станет больше. Министерство просвещения расширило перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих состязаний, победители которых смогут претендовать на выплату. Грант — это премия талантливым и инициативным учащимся.

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