В беседе, организованной управлением образования по Малгобеку и Малгобекскому району, приняли участие представители Росгвардии по Ингушетии. В ходе беседы были затронуты проблемы попадания детей в неблагоприятные компании, а также необходимость предупреждения случаев заведомо ложных сообщений о противоправных действиях.

Часть мероприятия прошла в формате «вопрос-ответ», в ходе которой сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии попросили рассказать об основных задачах его службы.

«В условиях повседневной деятельности наиболее часто выполняемой задачей остается участие в охране общественного порядка, а также охрана важных объектов, жилища и имущества граждан на договорной основе. Например, школа, в которой проходит данное мероприятие, также находится под охраной Росгвардии», — отметил инспектор ОВО по Малгобекскому району капитан полиции Багаудин Галаев.

Росгвардейцы разъяснили ребятам, как вести себя, когда дома нет родителей, напомнили о том, что нельзя открывать двери незнакомым людям, вступать с ними в беседу, напомнили о безопасном поведении на улице.

В завершение мероприятия директор школы Зара Дидигова поблагодарила гостей и участников беседы и выразила надежду на дальнейшее взаимодействие с правоохранительными органами в части профилактики противоправных действий и военно-патриотического воспитания.

«Проведение таких профилактических мероприятий важно, так как именно молодое поколение является наиболее подверженным негативному влиянию разнообразных антисоциальных групп. Необходимо знакомить подрастающее поколение с историей страны, рассказывать о героях, воспитывать чувство патриотизма», — отметил Багаудин Галаев.

Как сообщили сотрудники Росгвардии, мероприятие было проведено с целью формирования правосознания в молодежной среде, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, популяризации и пропаганды службы в Росгвардии.