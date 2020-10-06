«В нашей семье школа и семья слились в единое целое, так как мама и для нас была строгим, требовательным учителем. Но самое главное ее достоинство в том, что она для нас — мама, самая настоящая, заботливая и внимательная. Мама не только моя, но и многих школьников и целой плеяды выпускников», — отметила дочь педагога, ответственный исполнитель пресс-службы территориального органа сержант Салима Сампиева.

Молотхан Умарова посвятила педагогической деятельности сорок лет жизни. Является почетным работником общего образования Российской Федерации, заслуженным учителем Республики Ингушетия, ветераном труда, матерью четырех детей и бабушкой семерых внуков.

Росгвардейцы выразили учителю свою глубокую признательность за её нелегкий труд, подарили цветы, пожелали крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. В беседе вспомнили и тех, кто встречал их самих в первом классе, кто бережно прошел с ними дорогу к взрослой жизни, научил дружить, добиваться поставленных целей и любить свою Родину.

«Учитель — одна из самых важных профессий, он передает новым поколениям бесценный жизненный опыт, формирует личность будущих патриотов страны. От всей души хочется пожелать всем педагогам талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в работе», — подчеркнули военнослужащие.

По их словам, профессия учителя требует не только глубоких знаний, умения доходчиво объяснить материал, но и быть образцом для детей и их родителей всегда и во всем.

«Именно от учителей во многом зависит, каким вырастет юное поколение, именно вы развиваете в детях таланты, прививаете любовь к Родине и воспитываете их гражданами с активной общественной и жизненной позицией», — особо отметили росгвардейцы.