На выставке представлены коллективные экспозиции Архангельска, Ингушетии, Якутии, Бурятии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, где будут представлены национальные изделия и костюмы.

На площадке крупнейшего выставочного комплекса «Экспофорум» можно увидеть экспонаты прикладного искусства, художественных, плотницких, кузнечных работ от ингушских мастеров. Один из талантливых ингушских мастеров-кожевенников Ахмед Барахоев уже поучаствовал в программе «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург».

«Я всё время любил что-то делать своими руками, а кожа — это наиболее крафтовое дело, старинное ремесло. Сейчас уже делаю украшения, сумки, портфели», — поделился с ведущими Барахоев. На программе он сделал женский браслет из натуральной кожи. По его словам, кожа не прощает ошибок, порой приходится всё переделывать заново.

Выставка-ярмарка «Невский ларец» организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а также региональных ассоциаций и Палаты ремесел.

В мероприятии принимают участие свыше 100 производителей промыслов, творческих объединений, мастеров и ремесленников со всех регионов Российской Федерации. В рамках выставки пройдет «Центр деловых контактов» — территория поставщиков и закупщиков, где специалисты смогут наладить свои коммерческие связи и найти новых деловых партнеров.

Для посетителей мероприятия организована культурно-развлекательная программа с многочисленными мастер-классами от мастеров и производителей по различным видам промыслов и ремесел. В программе принимают участие профессиональные артисты и творческие коллективы, проходят показы моделей народной одежды. Также для посетителей мероприятия пройдут розыгрыши от участников выставки

«Невский ларец» — это событие, которое на три дня объединит в одну профессиональную и творческую площадку своих участников и гостей, где специалисты отрасли смогут продемонстрировать богатейшую палитру народных промыслов со всех регионов страны. Производители смогут вывести продукты на рынок Северо-Западного региона, а гости выставки смогут приобрести эксклюзивный подарок ручной работы от знаменитых брендов народного искусства. Свои лучшие изделия представят всемирно известные центры народного искусства«, — подчеркнули организаторы выставки.

«Невский ларец» — это не только профессиональная площадка для специалистов отрасли, но и удивительный мир традиционной культуры всех народов и уникальных изделий ручной работы.