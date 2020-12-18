Безопасность

Паркуйте автомобили правильно

Ингушские пожарные сетуют на непорядочных водителей

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Нередко огнеборцам приходится сталкиваться с одной серьёзной проблемой — это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Практически во всех дворах жильцы паркуют автомобили. Очень тяжело проехать по заставленным автомобилями дворам на легковом автомобиле, а что говорить о пожарной машине?

Поскольку проезд пожарно-спасательной техники должен осуществляться незамедлительно, то есть без помех, по предусмотренным для этого дорогам, то его затруднение может привести к большой потере времени и, в свою очередь, создает опасность для граждан и их имущества.

Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Автолестница сама по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Главное управление МЧС России по Ингушетии обращается к автолюбителям: выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места для подъезда специальной техники!

Нельзя допускать, чтобы из-за вашего равнодушия и безучастия люди остались без помощи. Помощь может понадобиться каждому! В том числе, возможно, и вашим близким!

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