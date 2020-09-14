К числу наиболее распространённых сезонных инфекционных заболеваний относится грипп, вспышки которого нередко перерастают в эпидемии. Вирус гриппа постоянно мутирует, видоизменяется, из-за чего учёные постоянно совершенствуют вакцины, для эффективного противостояния заболеванию.

К сожалению, немало людей пренебрегает вакцинацией. Некоторые не верят в способность вакцины укреплять иммунитет, другие — опасаются негативных для организма последствий вакцинации.

Вместе с тем данные медицинской статистики и результаты научных наблюдений свидетельствуют об эффективности современных вакцин.

Руководство МВД по Республике Ингушетия заинтересовано в крепком здоровье личного состава министерства, что обеспечивается, в частности, своевременной прививкой от распространённых инфекционных болезней.

Заместитель министра внутренних дел по Республике Ингушетия полковник внутренней службы Василий Пономарёв, понимая насколько важен пример командира, прошёл прививку от гриппа в ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия».

Сотрудники МСЧ МВД по Республике Ингушетия под руководством начальника медсанчасти, полковника внутренней службы Бориса Лиджиева виртуозно провели отработанную процедуру ввода вакцины.

Также вакцинацию прошли прибывшие совместно с заместителем министра руководители управлений МВД по Республике Ингушетия и сам Б. В. Лиджиев.

Будем надеяться, что пример руководителей окажет положительное влияние на сотрудников правоохранительных органов.