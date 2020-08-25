В заседании приняли участие руководители фракций и парламентских комитетов, а также представители Администрации Главы и правительства региона, прокуратуры, управления Министерства юстиции РФ.

Как сообщает пресс-служба парламента, на заседании депутаты обсудили законопроекты и законодательные инициативы, включенные в повестку дня пленарного заседания.

Так, председатель комитета по бюджету и налогам Сукиев проинформировал о проекте республиканского закона «О введении в действие на территории РИ специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 101-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в субъектах РФ.

По словам докладчика, новый налоговый режим позволит самозанятым гражданам вести предпринимательскую деятельность, применяя пониженную налоговую ставку в размере 4 процентов (в отношении доходов, полученных от реализации товаров физическим лицам) или 6 процентов (в отношении доходов, полученных от реализации товаров юридическим лицам).

Также Сукиев представил проект закона республики «О внесении изменения в статью 2 регионального закона «О транспортном налоге Республики Ингушетия», разработанный Минфином в рамках реализации мероприятий по росту доходного потенциала Ингушетии, оптимизации расходов республиканского бюджета и сокращения госдолга республики.

Проект закона предполагает внесение изменения в закон региона «О транспортном налоге Республики Ингушетия» и предусматривает доведение налоговых ставок по транспортному налогу до средних значений по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Принятие данной нормы позволит при условии оплаты налога всеми зарегистрированными владельцами транспортных средств увеличить поступления в бюджет региона по транспортному налогу на сумму около 50 млн руб.

Кроме того, парламентариями были рассмотрены проекты законов, касающиеся образования, госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, внесения изменения в закон Ингушетии «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка».

Проектом регионального закона «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «Об образовании в Республике Ингушетия» предлагается закрепить право преимущественного приема детей в те детские сады и школы, где обучаются их братья или сестры. Речь идет о случаях, когда дети проживают в одной семье и имеют общее место жительства.

Также проект закона предусматривает на законодательном уровне основные требования к информационным системам, которые должны обеспечивать прозрачность очередности выделения мест в детсадах, доступность механизма информирования родителей о последовательности предоставления мест и основаниях изменения очередности.

В процессе заседания были обсуждены изменения, вносимые в регламент Народного собрания, предполагающие дистанционную работу депутатов в условиях пандемии.

В повестку дня предстоящего заседания законодательного органа республики был включен вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам человека в республике, а также около 30 законодательных инициатив Президента РФ, ФС РФ, федерального правительства и законодательных собраний субъектов России.