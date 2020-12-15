«Выплаты за ноябрь произведены в стопроцентном объеме. Размер выплат в разрезе медицинских организаций составляет более 68 млн рублей; количество работников, указанных в реестрах по оплате, — 2539», — отметил Дахкильгов.

По словам, главы регионального отделения фонда соцстраха, средства за этот месяц будут переведены до 29 декабря, при условии своевременного предоставления реестров медорганизациями до 25 декабря за полный месяц (декабрь).

О принимаемых мерах в связи с распространением COVID-2019 на территории республики проинформировала замминистра здравоохранения Ингушетии Лемка Кациева. Согласно отчету, в регионе проработаны и утверждены схемы маршрутизации различных групп пациентов, в том числе с подозрением на коронавирусную инфекцию; введены ограничительные мероприятия, строгий масочный режим; усилена работа по посещению лиц на дому, состоящих на диспансерном учете с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Кроме того, для дооснащения медицинских организаций необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты ведется работа по заключению договоров. Для бесперебойного обеспечения кислородом медицинских организаций стационарного режима подготовлена документация для закупки криогенных газификаторов с испарителем объемом 500 литров, поставка которых ожидается до 20 декабря.

«На данный момент в Ингушетии функционирует 750 коек, из которых 423 — с кислородом. На лечении в стационарах находится 612 человек. От общего развернутого резервный коечный фонд составляет 18,4%. Мы постоянно следим за его наполняемостью, при необходимости фонд будет увеличен», — сказала Кациева.

Замминистра также сообщила, что республика получила партию вакцин от коронавируса. 146 доз предназначены для врачей.

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин в свою очередь указал на то, что необходимо предусмотреть возможность развёртывания дополнительных коек, и поручил подготовиться к началу массовой добровольной вакцинации.

«Запускайте все необходимые работы, готовьте специалистов и оборудование», — подчеркнул премьер.

В завершение совещания вице-премьеры Микаил Илезов, Марьям Амриева и Тимур Фаттахов были отмечены юбилейными медалями «250 лет единения Ингушетии с Россией».

Сластенин поздравил заместителей с присвоением почетной награды, поблагодарил их за высокий профессионализм и добросовестный труд, пожелав успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», правительство России выделило республике средства на выплаты медработникам, работающим с ковид-пациентами. В регион поступило 108 млн рублей. Дополнительные выплаты не являются частью зарплаты и вводятся взамен ранее действовавших федеральных стимулирующих выплат за участие в оказании медпомощи инфицированным.

Размер выплаты зависит от категории, к которой относится работник (врачи, средний и младший медицинский персонал), и вида оказываемой им медпомощи (скорая, первичная медико-санитарная в амбулаторных условиях или специализированная в условиях стационара).

Также средства предусмотрены медработникам патологоанатомических бюро и отделений и водителям скорой помощи.

По состоянию на 15 декабря всего от коронавируса в регионе скончались 123 пациента.