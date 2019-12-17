Программа, подготовленная кадетами, состоит из национального танца и офицерского фигурного вальса. Организаторы мероприятия отмечают, что на сегодняшний день офицерские и кадетские балы — это «возрождение российских историко-культурных традиций, преемственность поколений, дань уважения ратному подвигу, торжество этики, воспитанности и благородства».

17 декабря 2019 года в 16:00 в московском Гостином дворе (г. Москва, ул. Ильинка, 4) пройдет IV Международный благотворительный кадетский бал. В этом году бал приурочен ко Дню Героев Отечества, а также проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии примут участие лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники социальных учреждений России из 65 регионов РФ.

В 2019 году на кадетский бал приглашены новые участники, в частности, кадеты Краснодарского края, Омской, Тюменской и Новосибирской областей. На бал приедут и зарубежные молодежные делегации из образовательных учреждений Казахстана, Беларуси и Южной Осетии. В кадетском балу примут участие 1500 человек.

Благотворительный патриотический проект «Международный благотворительный кадетский бал» проводится ежегодно с целью оказания содействия патриотическому, духовно-нравственному и культурному воспитанию подрастающего поколения в современном мире, а также с целью содействия в организации дружественного и добрососедского общения между молодежью нашей страны и молодежью стран ближнего и дальнего зарубежья для развития взаимного признания и уважения между народами, уважения к культуре и истории других стран.

Бал проводится в четвертый раз. Возраст участников — 14-18 лет. Программа МБКБ-2019 рассчитана на пять дней.

«В следующем году наша страна отмечает великий праздник — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 75 лет наша страна живет под мирном небом, и нынешнее поколение должно сохранить мир, как самую большую ценность. За эти годы выросло не одно поколение граждан России, и мы помним и чтим тех, кто отдал свои жизни за мир. Поэтому очень важно нам, взрослым, не позволить прервать живую нить памяти об их подвиге. Спасибо и низкий поклон им, — отметила руководитель патриотического проекта «Международный благотворительный кадетский бал» Юлия Кирпичникова. — Наш бал — это площадка мира и дружбы — дружбы молодых людей, которые приехали сюда не только из самых разных уголков нашей страны, но и из других стран. Это международная площадка дружбы, основанная на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи. Именно дружба является основой мира».

В свою очередь председатель оргкомитета МБКБ, Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель правления «Клуба Героев», заслуженный военный летчик РФ, генерал-полковник Николай Антошкин отметил, что среди почетных гостей бала будут представители семей прославленных полководцев и маршалов Великой Отечественной войны — И. С. Конева, И. Х. Баграмяна, В. И. Чуйкова и других. А также известные спортсмены, художники, общественные деятели, деятели науки и искусства, руководители ведущих ветеранских организаций, Герои Советского Союза и России. В частности, среди почетных гостей — Герой Советского Союза и Герой России, заслуженный мастер спорта РФ, космонавт первого класса С. К. Крикалев — первый, кто был удостоен званий и Героя Советского Союза и Героя России, а всего таких Героев в России — четыре человека.

«Нынешнему поколению есть на кого равняться и чему учиться у них — чувству долга, чувству нравственной и гражданской позиции, своей ответственности перед обществом. Это хороший пример для подрастающего поколения, и важно, чтобы наша молодежь сохранила и приумножила честь и славу России», — говорит Николай Антошкин.

Напомним, проект внесен в ведомственную программу Министерства обороны Российской Федерации по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Организация проекта осуществляется при участии Министерства иностранных дел РФ, Министерства просвещения РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы охраны, Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Помощь также оказывают правительство Москвы, общественные и благотворительные организации, в частности, общественное движение «Гражданин», Агентство развития внутреннего туризма, благотворительный фонд поддержки гуманитарных и культурных проектов «Белый свет», общероссийское движение «Сильная Россия», общероссийская общественная организация «Офицеры России», волонтёрское движение обеспечения мероприятий iPro. Volunteers. В 2019 году мероприятие также поддерживается международным военно-музыкальным фестивалем «Спасская башня».