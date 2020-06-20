Необходимость этой встречи, по словам Киева, назрела давно, с момента объявления о приеме документов на получение гранта на развитие бизнеса. Агростартап — это новая форма поддержки АПК, которая должна помочь сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство. Причины низкой активности населения и сложностей, возникающих при прохождении конкурсного отбора, в ходе встречи попытались выяснить представители экономической сферы региона.

«РСХБ основной акцент делает на развитие АПК. В период карантина Банк продолжал работу, многие консультировались, однако мы отмечаем, что далеко не все желающие правильно готовят документы. Сегодня поговорим о новых стартапах, которые РСХБ готов поддержать», — отметил директор. Он добавил, что сумма кредита не лимитирована, она зависит от данных бизнес-плана и финансового состояния начинающего фермера.

По мнению бизнес-омбудсмена Ингушетии Мурада Хаматханова, проект «Агростартап» должен заинтересовать многих, так как не требует полного пакета документов, как это необходимо при получении стандартного кредита. «Так как речь идет о начинающем фермере, это предполагает чистую кредитную историю. Человек работает, как говорится, «в белую», оформление документов не должно составить особого труда», — отметил он.

Хаматханов с пониманием относится к тому, что в каждой структуре могут быть свои требования к бизнес-планам, и он допускает, что и в разных банках они соответственно могут отличаться. Зампредседателя Экономического Совета при Главе Ингушетии Умалат Льянов также, как и Хаматханов, убеждён в том, что основная проблема лежит в разработке бизнес-плана.

«В республике создана целая система по поддержке предпринимательства, и на эту инфраструктуру тратится немало средств. Человек еще до прихода в банк должен проанализировать свои проекты, планы, произвести расчёты. У нас созданы различные центры для предпринимателей, чтобы помогать им готовить эти материалы. Если же в них обнаруживаются недоработки, то надо их исправлять и впредь не допускать таких ошибок. И только потом идти в «Россельхозбанк», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, основным координатором всей работы должно стать министерство экономического развития, промышленности и торговли республики, так как ему подведомственна вся эта инфраструктура. Но определённая нагрузка будет лежать и на ведомстве, которое является инициатором программы.

В ходе обсуждения участники встречи приняли ряд важных решений. В частности, Минсельхоз определил специалиста, который будет напрямую взаимодействовать с представителями филиала РСХБ в республике на предмет правильного оформления документов для получения гранта Агростартап. Также принято решение о включении представителя РФ в состав межведомственной отборочной комиссии и привлечения специалистов банка к информационно-консультационной поддержке фермеров.