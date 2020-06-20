Поддержка малого бизнеса
Ингушские фермеры смогут получить льготный кредит на запуск бизнеса
Помощь тем, кто только становится на путь агробизнеса, стала основной темой встречи директора Ингушского регионального филиала Россельхозбанка Абубакара Киева с представителями министерств экономики, сельского хозяйства, АККОРИ, уполномоченным по защите прав предпринимателей и зампредседателя экономического совета при Главе республики.
Необходимость этой встречи, по словам Киева, назрела давно, с момента объявления о приеме документов на получение гранта на развитие бизнеса. Агростартап — это новая форма поддержки АПК, которая должна помочь сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство. Причины низкой активности населения и сложностей, возникающих при прохождении конкурсного отбора, в ходе встречи попытались выяснить представители экономической сферы региона.
«РСХБ основной акцент делает на развитие АПК. В период карантина Банк продолжал работу, многие консультировались, однако мы отмечаем, что далеко не все желающие правильно готовят документы. Сегодня поговорим о новых стартапах, которые РСХБ готов поддержать», — отметил директор. Он добавил, что сумма кредита не лимитирована, она зависит от данных бизнес-плана и финансового состояния начинающего фермера.
По мнению бизнес-омбудсмена Ингушетии Мурада Хаматханова, проект «Агростартап» должен заинтересовать многих, так как не требует полного пакета документов, как это необходимо при получении стандартного кредита. «Так как речь идет о начинающем фермере, это предполагает чистую кредитную историю. Человек работает, как говорится, «в белую», оформление документов не должно составить особого труда», — отметил он.
Хаматханов с пониманием относится к тому, что в каждой структуре могут быть свои требования к бизнес-планам, и он допускает, что и в разных банках они соответственно могут отличаться. Зампредседателя Экономического Совета при Главе Ингушетии Умалат Льянов также, как и Хаматханов, убеждён в том, что основная проблема лежит в разработке бизнес-плана.
«В республике создана целая система по поддержке предпринимательства, и на эту инфраструктуру тратится немало средств. Человек еще до прихода в банк должен проанализировать свои проекты, планы, произвести расчёты. У нас созданы различные центры для предпринимателей, чтобы помогать им готовить эти материалы. Если же в них обнаруживаются недоработки, то надо их исправлять и впредь не допускать таких ошибок. И только потом идти в «Россельхозбанк», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, основным координатором всей работы должно стать министерство экономического развития, промышленности и торговли республики, так как ему подведомственна вся эта инфраструктура. Но определённая нагрузка будет лежать и на ведомстве, которое является инициатором программы.
В ходе обсуждения участники встречи приняли ряд важных решений. В частности, Минсельхоз определил специалиста, который будет напрямую взаимодействовать с представителями филиала РСХБ в республике на предмет правильного оформления документов для получения гранта Агростартап. Также принято решение о включении представителя РФ в состав межведомственной отборочной комиссии и привлечения специалистов банка к информационно-консультационной поддержке фермеров.