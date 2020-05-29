Электроснабжение

Работы в охранных зонах

Ингушские энергетики расчистили от поросли трассы ЛЭП

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» по итогам пяти месяцев 2020 года на 54% выполнили годовой план по расчистке и расширению просек воздушных линий всех классов напряжения. При утвержденных показателях 49 га энергетики «закрыли» 26,9 га. Эта площадь соразмерна 38 футбольным полям.

Работы в охранных зонах — обрезка сучьев и вырубка угрожающих падением деревьев — важное условие подготовки к безаварийному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Эффект от реализации одного из ключевых пунктов ремонтной программы — снижение потерь, надежный и безопасный транспорт электроэнергии, улучшение качества электроснабжения и значительное снижение аварийности на линиях 0,4-10 кВ, которые наиболее уязвимы при контакте с кронами. А зачастую — спокойная и безопасная жизнь потребителей. Недавно своей историей о «древесно-кустарниковых буднях» энергетиков, произошедшей в декабре 2019 года, поделился житель города Назрани Магомед Хабриев. В центре сюжета — орех, который посадил возле двора его отец в 80-е годы.

«У соседей подросла детвора и орех, что естественно, стал любимым прибежищем малышей. И, видит Всевышний, я был бы только рад, но рядом с деревом проходит высоковольтная линия электропередачи. А если случится непоправимое... Как с этим жить? Дети, в силу своей непоседливости, всегда в зоне риска, но особенно в летнее время, когда ребята больше времени проводят на улице без присмотра взрослых. А тут орех вымахал — забираться легко, а наверху очень удобно. Какой ребенок пройдет мимо? Все время следить и предостерегать не получается, а сердце каждый день ныло — а вдруг? Плохое ведь один раз случается», — поделился Магомед Хабриев.

Чтобы предотвратить возможную трагедию, Магомед Ахметович принял непростое для себя решение — спилить памятное для семьи дерево. Понадобились специализированная техника и не одни «рабочие руки». За помощью житель обратился в филиал «Ингушэнерго».

«Я просто рассказал о своей ситуации и её возможных последствиях. Объяснил, что сам на данном этапе не справлюсь и попросил помощи. Уже на следующий день со мной связался начальник городского участка Хаджибикар Пугиев, а еще через час рабочая бригада энергетиков была у меня. Доброжелательные, скромные и отзывчивые ребята. Сработали быстро и аккуратно. Уже почти полгода прошло, а я каждый день говорю им спасибо — за свое спокойное сердце, за малышей, за их родителей. Молодцы вы. По совести работаете, по совести живете», — отметил Магомед Ахметович.

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