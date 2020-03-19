ЖКХ

Удаленно удобнее

Ингушские энергетики готовы к дистанционному обслуживанию потребителей

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Потребителям Ингушетии предложили решать вопросы, связанные с электроснабжением, не выходя из дома.

Каждый может ввести показания прибора учета для моментального формирования своих начислений, просмотреть историю платежей и начислений можно в личном кабинете (подробная инструкция по работе в личном кабинете). Оплатить счет за электроэнергию можно также безналичным путем с использованием системы «Сбербанк онлайн».

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям принимаются через портал.

Все вопросы, связанные с организацией учета электроэнергии, оказанием услуг по передаче ресурса, проведением работ на энергообъектах, несоответствием качества ресурса и перерывами в электроснабжении, энергетики рекомендуют задать на горячую линию компании «Россети Северный Кавказ» по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный). Операторы контакт-центра работают в круглосуточном режиме.

Если удобнее общаться посредством сообщений, специалисты энергокомпании на связи:

— в WhatsApp и Viber — 8 928 230 12 49;

— в социальных сетях энергокомпании — @rosseti_sk_ingushenergo, www.facebook.com, twitter.com;

— на сайте компании. Оператор принимает заявки круглосуточно, там же действует система электронного обращения — интернет-приемная.

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