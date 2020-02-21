Так, члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия» проверяли в Малгобеке наличие и стоимость медицинских масок и противовирусных препаратов. По словам медработников, несмотря на отсутствие эпидемии, в республике наблюдается искусственный ажиотаж вокруг средств профилактики и защиты.

«Мы увидели, что в некоторых наших аптеках отсутствуют маски, в других аптеках есть только детские маски. Говорят, вот-вот должны завезти взрослые маски. В рамках рейда наши партийцы посетили восемь аптек», — отметил председатель совета депутатов Малгобека Усман Евлоев.

Напомним, в первых числах февраля был зафиксирован рост цен на маски, вызванный, очевидно, повышенным спросом на них. Это было связано с эпидемией коронавируса в ряде стран, однако осторожные малгобекчане, видимо, решили перестраховаться.

«К нам поступали жалобы на повышение цен на медицинские маски и противовирусные препараты. По данным мониторинга, значительного повышения цен не наблюдается», — поделилась исполнительный секретарь местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия» Фатима Хамхоева.

Есть маски разные: трёхслойные, двухслойные. По словам провизоров, надбавка на маски незначительная. Цены колеблются от 10 до 15 рублей. Повышение на два рубля. Как видим, сейчас ситуация с масками стабилизировалась. Однако ингушские мастера салонов красоты, работающие в целях соблюдения гигиены в масках и приобретающие этот элемент своего «обмундирования» преимущественно на оптовых базах, по-прежнему жалуются на жесткий дефицит товара.

По словам провизоров, в настоящий момент «какого-то ажиотажа» на маски нет. Кроме этого они сообщили, что цены на медицинские маски не регулируются государством, так как эти изделия не входят в перечень жизненно важных препаратов. Этим пользуются недобросовестные производители и реализаторы. Жалобы на повышение цен направляются в Управление ФАС для расследования ситуации.

«Средств защиты хватает на несколько часов, их нужно надевать, когда вы находитесь там, где есть риск заболеть (помещения с большим скоплением людей). Скупать коробками маски не нужно», — подчеркнул Усман Евлоев.

Ситуацию с масками и противовирусными препаратами единороссы мониторят в еженедельном режиме. Все данные об искусственном повышении цен будут направлены в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, что в ряде регионов из-за вспышек различных инфекций наблюдается нехватка медицинских масок в аптеках. Недавно чиновники назвали ситуацию, связанную с нехваткой медицинских изделий, искусственным ажиотажем.