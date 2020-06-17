При визуальном осмотре состояние погреба в хорошем состоянии. Высота выявленного сооружения −1,40 метра, длина — 1,22 метра, ширина — 0,72 метра. Пол в погребе выложен из сланцевых плит. Вход сверху наполовину закрыт плитообразным камнем.

Расположен объект в 10 метрах юго-западнее от святилища «Ц1увте», и в западном направлении от древней мечети.

Выявленный объект культурного наследия — подземный погреб селения Эгикал — уникальное сооружение яйцеобразного типа, требует дальнейшего археологического исследования. На наш взгляд, эта находка представляет большой интерес для научно-исследовательских работ компетентных организаций. Её дальнейшее изучение внесет значительный вклад в историю и культуру Ингушетии.