ОНФ

В гости к детям

Ингушские активисты ОНФ присоединились к всероссийской акции «Новогоднее чудо»

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Ингушские активисты ОНФ совместно с творческим коллективом Сунженского Дворца культуры организовали новогодний концерт для воспитанников Троицкого детского дома-интерната. Красочное музыкальное представление дополнили театральные постановки с участием персонажей из сказок и популярных детских мультфильмов. В завершение мероприятия ребята получили сладкие подарки от команды Народного фронта Ингушетии.

— Уже по традиции в канун Нового года мы навещаем детей из Троицкого дома-интернета, со многими из них наши активисты уже успели подружиться, — рассказала «Ингушетии» сопредседатель регионального штаба ОНФ в РИ Фатима Барханоева. — Это очень добрые и умные ребята, и больше всего они нуждаются во внимании и любви, ведь только ощущая крепкие руки помощи, они будут уверены, что смогут все, достигнут любых высот и не на минуту не почувствуют себя слабыми. Сегодня мы постарались поднять праздничное настроение особенным ребятам ярким концертом и подарками, ведь Новый год — время радости и чудес для всех детей без исключения.

Праздник для особенных детей активисты Народного фронта организовали в рамках всероссийской акции ОНФ «Новогоднее чудо». В преддверии январских каникул общественники во всех регионах страны посещают детские лечебные и социальные учреждения, вручают детям подарки, поздравляют их с Новым годом и организовывают праздничные представления со сказочными героями.

Вкусные гостинцы и зажигательный концерт ингушские активисты ОНФ подготовили и для детей, проживающих в Джейрахском районе республики. Новогодний праздник общественники организовали в местном Доме культуры совместно с районной администрацией и артистами ДК. Свои таланты смогли продемонстрировать и сами виновники торжества. Воспитанники «Центра творчества и детства» Джейрахского района представили музыкальные и танцевальные номера, которые самостоятельно подготовили к этому празднику.

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