Неоправданный риск
Ингушские активисты ОНФ поддержали решение Владимира Путина освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркосодержащих лекарств
Президент России Владимир Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества. Правительство должно подготовить доклад по этому вопросу до середины апреля. Ранее с подобной инициативой в администрацию Президента обращались активисты ОНФ.
— Общероссийский народный фронт неоднократно поднимал проблему того, что у медиков должна быть возможность честно и открыто фиксировать случаи неумышленной утраты наркосодержащих препаратов, ведь из-за угрозы уголовной ответственности врачи, в особенности онкологи, находились в постоянном страхе, — поделилась своим мнением с «Ингушетией» сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева. — Только по официальным данным, до 70% медиков говорят о том, что риск мешает им спокойно работать с такими препаратами.
Безусловно, есть случаи, когда врачи используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты, содержащие наркотик, но их в разы меньше. Закон должен четко разграничивать эти две категории медработников, поэтому мы полностью поддерживаем решение Владимира Путина внести в законодательство необходимые поправки.
Добавим, что меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей, будут разработаны аппаратом правительства. Доклад по данному вопросу глава государства ожидает до 15 апреля 2020 года.