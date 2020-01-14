— Общероссийский народный фронт неоднократно поднимал проблему того, что у медиков должна быть возможность честно и открыто фиксировать случаи неумышленной утраты наркосодержащих препаратов, ведь из-за угрозы уголовной ответственности врачи, в особенности онкологи, находились в постоянном страхе, — поделилась своим мнением с «Ингушетией» сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева. — Только по официальным данным, до 70% медиков говорят о том, что риск мешает им спокойно работать с такими препаратами.

Безусловно, есть случаи, когда врачи используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты, содержащие наркотик, но их в разы меньше. Закон должен четко разграничивать эти две категории медработников, поэтому мы полностью поддерживаем решение Владимира Путина внести в законодательство необходимые поправки.

Добавим, что меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей, будут разработаны аппаратом правительства. Доклад по данному вопросу глава государства ожидает до 15 апреля 2020 года.