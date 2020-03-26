Экология

Ни одно из обращений граждан не останется без внимания

Ингушские активисты ОНФ обратили внимание надзорных органов республики на слив нечистот в реку Сунжа

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Активисты регионального отделения ОНФ в Ингушетии совместно с представителями Росприроднадзора зафиксировали факт слива нечистот в реку Сунжа по скрытой трубе, которую общественники обнаружили в одной из ям очистных сооружений Карабулака.

Основанием для мониторинга стало обращение жителя сельского поселения Троицкое, поступившее на прямую линию с Президентом России, с просьбой разобраться с незаконными сбросами нечистот в реку и остановить ее загрязнение. По факту нарушения природного законодательства общественники обратились в надзорные органы и к муниципальным властям.

«Она была чистая, там дети купались. Почему так происходит? Когда мы были маленькие, вода была настолько чистой, что мы могли ее пить. А сейчас ее портят», — посетовал житель Троицкого в своем обращении к Владимиру Путину.

Активисты ОНФ провели собственное расследование. Для того чтобы найти источник загрязнения, общественники прошлись вдоль русла реки Сунжа в сельском поселении Троицкое, а также пообщались с местными жителями. Совместными усилиями им удалось обнаружить предполагаемую причину слива нечистот.

«Трубу, по которой в реку стекают загрязнения, мы обнаружили в одной из ям на очистных сооружениях города Карабулака. Чтобы удостовериться в этом факте, мы объехали село Троицкое и выявили непосредственный слив канализационных стоков. Мы провели фото- и видеофиксацию всех нарушений. В зависимости от ответов на наши обращения будем работать дальше, но так или иначе мы намерены добиться полного устранения проблемы загрязнения реки Сунжа», — сказал эксперт регионального отделения ОНФ в Ингушетии Беслан Илиев.

Напомним, 31 октября прошлого года во время встречи с общественностью в Калининградской области Владимир Путин поддержал инициативу ОНФ взять в работу вопросы, поступившие от граждан на прямую линию. На сегодняшний день в системе Народного фронта по отработке обращений — 1,2 млн сообщений. На площадках региональных отделений сформированы штабы с привлечением волонтеров, представителей некоммерческих организаций (НКО) и региональных органов власти. Ни одно из обращений граждан не останется без внимания.

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