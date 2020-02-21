Урожай озимых обещал стать в этом году одним из провальных, но погода на радость тружеников полей выдала неожиданный сюрприз — обильные снегопады. Такого уже давно не было. Это в значительной степени спасёт ситуацию, ведь всё шло к тому, что и в этот сезон аграрии понесут ощутимые потери.

«Мы знаем, какая у нас зима была. Недавно только пошёл снег, но до этого была сильнейшая засуха. Если бы этого снега не было, я думаю, что мы и пятидесяти процентов не получили бы урожая озимых культур», — подчеркнул начальник отдела по работе с государственными унитарными предприятиями министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Дауд Бекбузаров.

Схожим образом ситуация складывалась на полях республики в прошлом году. Тогда засуха в полной мере сказалась на урожайности. Собрать удалось лишь половину из планируемых объёмов. Ныне аграрии исключают повторения прошлогоднего результата. Высокие урожаи невозможны без соответствующего обогащения почвы.

«Сейчас закупили удобрения — аммиачную селитру. На всей площади в 24 тысячи гектаров решили подкормить. В пределах 600-700 га мы уже обработали. Эта работа ведётся в ежедневном режиме», — Дауд Бекбузаров.