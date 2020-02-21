Высокие урожаи невозможны без соответствующего обогащения почвы
Ингушские аграрии делают оптимистические прогнозы насчёт урожайности озимых зерновых
Сельхозпредприятия понесли существенные потери: урожайность озимых зерновых была крайне низкой. Основная причина — недостаточная влажность почвы ввиду крайней скудности, если не сказать почти полного отсутствия снежного покрова. Выпавшие нынешней зимой осадки, как надеются труженики полей, дают надежду на хороший урожай предстоящей весенней кампании. Оптимистичный прогноз делают и специалисты регионального Минсельхоза.
Урожай озимых обещал стать в этом году одним из провальных, но погода на радость тружеников полей выдала неожиданный сюрприз — обильные снегопады. Такого уже давно не было. Это в значительной степени спасёт ситуацию, ведь всё шло к тому, что и в этот сезон аграрии понесут ощутимые потери.
«Мы знаем, какая у нас зима была. Недавно только пошёл снег, но до этого была сильнейшая засуха. Если бы этого снега не было, я думаю, что мы и пятидесяти процентов не получили бы урожая озимых культур», — подчеркнул начальник отдела по работе с государственными унитарными предприятиями министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Дауд Бекбузаров.
Схожим образом ситуация складывалась на полях республики в прошлом году. Тогда засуха в полной мере сказалась на урожайности. Собрать удалось лишь половину из планируемых объёмов. Ныне аграрии исключают повторения прошлогоднего результата. Высокие урожаи невозможны без соответствующего обогащения почвы.
«Сейчас закупили удобрения — аммиачную селитру. На всей площади в 24 тысячи гектаров решили подкормить. В пределах 600-700 га мы уже обработали. Эта работа ведётся в ежедневном режиме», — Дауд Бекбузаров.