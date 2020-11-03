Для активизации этой работы правительством Республики Ингушетия подписано постановление от 2 апреля 2009 года № 110 «О мерах по совершенствованию работы по организации приема незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств для производства и инициирования взрыва, добровольно сдаваемого гражданами на возмездной основе».

В текущем году на осуществление выплат по добровольной сдаче населением предметов вооружения, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы Республики Ингушетия «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики» предусмотрено 800 тыс. руб.

По состоянию на 20 октября 2020 года гражданами на возмездной основе сдано 38 предметов вооружения и 10 единиц боеприпасов. Общая сумма выплат составила 461 тыс. 162 рублей 50 коп.

Далее, мы перечислим суммы выплат, осуществляемых за добровольно сданное оружие и боеприпасы на возмездной основе, в соответствии с постановлением правительства республики от 2 апреля 2009 года № 110:

— пулеметы типа ПК, ПКМ, ПКТ, РПК, РПКС, РПКС-74 и т. д. — 37 тыс. 500 руб. за единицу;

— автоматы, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы — 35 тыс. руб. за единицу;

— пистолеты, револьверы, охотничьи карабины — 28 тыс. руб. за единицу;

— охотничьи гладкоствольные ружья, в т. ч. Обрезы — 10 тыс. руб. за единицу;

— гранатометы многоразовые, ракеты к ПЗРК, огнеметы типа РПО-А — 12 тыс. 500 руб. за единицу;

— подствольные гранатометы, одноразовые гранатометы типа РПГ-18, 22, 26, 27 — 8 тыс. 750 руб. за единицу;

— самодельные стреляющие устройства (изделия, предназначенные для выстрела патроном) — 3 тыс. 750 руб. за единицу;

— штатные боеприпасы к артиллерийскому, минометному, танковому, зенитному вооружению, выстрелы к гранатометам, ручные гранаты, мины — 1250 руб. за единицу;

— выстрелы к подствольному гранатомету, средства взрывания — 125 рублей за 1 единицу;

— взрывчатые вещества и взрывные устройства — 25 тысяч рублей за 1 кг;

— переносной зенитно-ракетный комплекс типа Стрела-2, Стрела-2М, Игла и т. д. — 50 тысяч за единицу;

— патроны и боеприпасы к стрелковому оружию: боевому, малокалиберному гладкоствольному и т. д. — 25 рублей за 1 единицу.

Граждане, добровольно сдающие незаконно хранящиеся у них предметы вооружения, обращаются в Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия, территориальный орган внутренних дел по месту жительства или к участковому уполномоченному полиции с заявлением о выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на возмездной основе.

Заявление должно содержать следующие сведения:

— дата сдачи предметов вооружения;

— фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства гражданина, сдавшего предметы вооружения; наименование сданных предметов вооружения;

— количество сданных предметов вооружения;

— информацию о желании сдать предметы вооружения на возмездной основе.

Вместе с заявлением гражданин предоставляет следующие документы:

— копию документа, удостоверяющего личность гражданина;

— копию документа с указанием банковских реквизитов, содержащих номер лицевого счета гражданина, открытого в банковской организации;

— квитанцию, выданную в МВД по РИ или территориальном ОМВД о добровольной сдаче найденного или незарегистрированного оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, заключение о пригодности (исправном состоянии) сданных предметов вооружения.

Необходимо помнить, что добровольная выдача оружия и боеприпасов является основанием для освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок.