Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «синематограф». А через три месяца после показа первых фильмов в кафе, братья устроили в Париже первый в истории показ коротенькой ленты «Выход рабочих с завода Люмьер» в кинотеатре, и только узкому кругу друзей. И уже 1 марта 1896 года в Брюсселе открылся первый в мире постоянный кинотеатр, где продавались билеты и выстраивались длинные очереди, где приветливые билетёры помогали найти нужное место, работали гардероб, туалет и, конечно же, буфет. Показывались изначально коротенькие ленты продолжительностью 7-15 минут, и интерес зрителей был вызван не столько содержанием самого фильма, а необычайным для того времени зрелищем.

Таким образом, киноиндустрия шагнула в мир огромных возможностей и непреодолимых достижений. По мере совершенствования съемочной и проекционной техники возникали и новые фильмы. К началу XX века начали формироваться жанры кинематографа, фильмы стали качественнее, просмотр доходил до 20 минут. Как следствие, студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира.

В связи с этим я вспомнила и наших соотечественников, которые оказались в самом начале ХХ века в гуще этого развивающегося кинематографического бизнеса. В своей публикации в газете «Ингушетия» «По следам семьи Сейд-хаджи Толдиева» мы уже упоминали об этом.

Дело в том, что Америка с сильно развитой индустриальной промышленностью и большими возможностями притягивала к себе иностранцев. Видимо, по этой же причине и оказались там наши земляки в начале ХХ века. «Около 70% русских в США стали фермерами, примерно 20% — рабочими, еще 10% выбрали торговлю, сферу обслуживания, рыболовство и т. п.», — писал Лев Иванов в своей работе «Русские эмигранты в Америке начала ХХ века». Так вот, среди этих 10% был Сейд-хаджи Толдиев, который вместе со своими родственниками, молодыми людьми — Экажевым (имя неизвестно) и Магомедом Добриевым, приехал в Америку на заработки.

Как выяснилось, трое ингушей (по некоторым сведениям, их было четверо) в поисках заработка в начале ХХ века исколесили много стран, в том числе Италию, Турцию, Мексику, и остановились в Америке, в Лос-Анджелесе. Сейд-хаджи к этому времени был уже состоявшимся мужчиной, трижды совершившим хадж в Мекку, с прекрасным богословским и светским образованием. Как вспоминает его внук Бекхан Толдиев, дед в совершенстве владел шестью языками и письменностью на этих языках. Среди других, это был арабский, английский, французский, итальянский языки. Он также легко изъяснялся на языках с тюркским наречием, что потом ему пригодилось в Казахстане в годы ссылки. Благодаря этому он в первый же день, оказавшись среди казахов, развеял миф о том, что ссыльные — головорезы и детоубийцы.

«Единственный язык, которым он не овладел, — вспоминает Бекхан, — это был немецкий язык, но и на нём он умел немного изъясняться. Дед часто говорил, что немецкий ему почему-то трудно даётся».

Без сомнения, Сейд-хаджи был образованным человеком, и способности к иностранным языкам очень помогли ему в странствиях. Но нельзя исключать и тот факт, что некоторые языки он освоил уже по прибытии в Америку, непосредственно в самом Лос-Анджелесе, что было продиктовано его предпринимательской деятельностью. Тот же Лев Иванов пишет, что в Америке среди приезжих быстрыми темпами распространялась грамотность.

В 1906 году в Сан-Франциско произошло землетрясение. Это поспособствовало развитию быстрыми темпами Лос-Анджелеса. Население его увеличилось в три раза. Параллельно заселению страны потенциальными зрителями стал развиваться и интерес к кино. Например, в 1907 году только из Европы в Америку приехало 1 285 000 человек, что дало новый сильный толчок развитию кинематографа. По всему городу стали открываться небольшие кинотеатры. Дело дошло до того, что разразилась так называемая «патентная война» за право собственности на проекционную аппаратуру. В результате такого подъёма кинобизнеса муниципалитет города вынужден был запретить открывать в городе и его окрестностях никелодеоны — так назывались полуподпольные дешёвые кинотеатры. Такое название произошло из двух слов: английского слова nickel — пятачок, именно пять центов стоил вход в такой кинотеатр: и «одеон» — разновидность греческого театра. В никелодеонах крутились ворованные фильмы на нелицензированной технике.

В 1910 году Голливуд был присоединен к Лос-Анджелесу. А в 1911 году в Голливуде открылась первая киностудия. В 1913 году был снят первый фильм в Голливуде, который в течение очень короткого срока стал крупнейшим поставщиком коммерческой кинопродукции в США, а позднее и в мире.

Наши земляки как раз в эти годы пребывали в Лос-Анджелесе, который был центром киноиндустрии, и оказались на волне подъёма этого развивающегося вида искусства.

«По рассказам деда, — вспоминает Бекхан, — они открыли там то ли киностудию, то ли театр и зарабатывали на этом бизнесе большие деньги».

У Сейд-хаджи на родине была семья, жена и трое детей. «Русские переселенцы активно поддерживали материально своих родственников, оставшихся в России, — пишет Лев Иванов, — по данным американского почтового ведомства, за первые шесть лет XX века российскими выходцами в США было отправлено на родину 1,3 млн почтовых переводов».

Но в 1914 году началась Первая мировая война, которая нарушила все мирные планы. Наши соотечественники решили вернуться домой. Кинобизнес они срочно продали, а золото, полученное за это было опасно везти через границу. Потому они решили обменять его на доллары. Ехать домой через Запад, охваченный военными действиями, было опасно. И коммерсанты приняли решение ехать по северной дороге, через Аляску.

Кстати, в то время на Аляске уже вовсю промышляли кавказцы, среди которых было и немало ингушей, торговавших пушниной. «У кавказцев много детей — настоящие ингуши. Иные тут пооткрывали духаны. У некоторых имеются упряжки собак в 800 долларов или оленьи фермы», — пишет в своём исследовании «Русская эмиграция в Северной и Южной Америке» И. К. Окунцов.

«Пока мы добрались до Чукотки, бумажные деньги обесценились так, что даже простую корову, и ту можно было купить только за золото, вспоминал дед, — говорит его внук Бекхан Толдиев. — Подзаработав здесь себе на дорогу, дед и его племянник Экажев отправились на родину, а Магомед Добриев остался на Чукотке».

Кстати, про Магомеда Добриева, руководителя русско-американской компании на Чукотском полуострове, который женился на эскимоске Сеукелин и оставил после себя большое потомство, среди которых писатели, врачи, предприниматели и государственные деятели, не раз было написано на страницах различных газет и журналов. Он там и был похоронен в конце 30-х годов. Но вот о яркой и насыщенной жизни Сейд-хаджи Толдиева я узнала уже из воспоминаний его внука — Бекхана Толдиева.

Сейд-хаджи вернулся домой, стоял потом в первых рядах среди защитников родного села Экажево против Деникина.

Знакомясь с историей отдельных личностей, невольно задумываешься, куда только не забрасывала предпринимательская жилка, мужество и отчаянность наших соотечественников! Порой удивляет отдалённость мест их пребывания в то время, когда народ наш, по общепринятому мнению, был заперт в горах.

А кинематограф с тех пор и до наших дней прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения. Сегодня уже появляются новые технологии — трех-, пяти-, семимерное изображение и разнообразные вариации, чтобы кинобизнес развивался, расширялся и приносил большие дивиденды. Приятно осознавать, что у истоков этого популярного сегодня кинобизнеса в далёком Лос-Анджелесе, в самом начале ХХ века стояли и наши соотечественники.