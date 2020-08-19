Первые торжества проходили в 1933 году, после издания постановления Совета народных комиссаров от 28 апреля 1933 года № 859 «О праздновании Дня Воздушного флота Союза СССР». Документ предписывал проводить мероприятия ежегодно 18 августа.

Свою лепту внесли в историю российской авиации и наши земляки. В эти дни мы вспоминаем и тех, кто был в числе первых, когда только-только формировалась эта отрасль в нашей стране. Среди них — Рашид-Бек Чахович Ахриев (1893-1942), короткая, но богатая событиями жизнь которого вобрала в себя боевой путь кавалериста и летчика, участника двух мировых войн, летчика турецкой авиации, пионера авиации Таджикистана и гражданской авиации Харькова.

Достойный вклад в историю российской авиации внесли уроженцы Ингушетии — военные летчики, Герои РФ: Оздоев Мурат Ахметович (1922-1999), Костоев Ширвани Устарханович (1923-1949), Мальсагов Ахмед Татарханович (1912-1942). Их мужество было отмечено высокими наградами в годы Великой Отечественной войны. Однако высокое звание Героя Советского Союза они так и не получили. И только спустя годы восторжествовала справедливость, и летчики М. А. Оздоев, Ш. У. Костоев и А. Т. Мальсагов получили звания Героев России.

В годы Великой Отечественной войны отличились мужеством военные летчики и испытатели: Арчаков Хасултан Керимович (1922-1992), Эсмурзиев Мовлид Асламбекович (1916-1942), Гудантов Руслан Борисович (1916-1943), Льянов Мадак (Артаган) Асламбекович (1905-1941), Ужахов Аюп Хасолтович (1910-1988), Костоев Султан Абасович (1912-1973), Маматиев Ахмед Асланбекович (1916-1943), Мальсагов Хаваж-Багаудин Абукарович (1922-1943), Албогачиев Хаматхан Мурцалович (1922-1981) и др. Их героическое участие в судьбе государства в годы Великой Отечественной войны вызывают у потомков гордость за них.

Уже в советские годы в гражданской авиации служил Абуязит Дресович Аспиев (1937-1991). В 1961 году он окончил Троицкое авиационное техническое училище ГВФ по специальности «техническая эксплуатация самолётов, вертолётов и автодвигателей» и получил квалификацию «техник-механик». В 1963 году поступил в Кременчугское лётное училище гражданской авиации по специальности «лётная эксплуатация самолётов» и с 1966 года работал в Северо-Кавказском управлении гражданской авиации в городе Нальчике. География его полетов была широкой. Он любил небо.

В ракетно-космической отрасли России также представлены имена наших соотечественников, и в этом ряду достойное место занимают Мусса Султанович Мальсагов, Алихан Ибрагимович Кулбужев, Умалат Багаудинович Марзиев.

Мусса Султанович Мальсагов (1937-2007)— заслуженный испытатель ракетно-космической техники СССР. Учился в МФТИ, затем в МАИ, который окончил на красный диплом по специальности «инженер-механик летательных аппаратов», в 1981 году — Академию Генерального штаба МО СССР. В 1972 году — был членом Государственной комиссии по приему на вооружение ракетных комплексов, с 1974 года Мусса Мальсагов был главным техническим руководителем летных испытаний ракет для атомных подводных лодок стратегического назначения, позже — ответственный представитель генерального конструктора на Тихоокеанском флоте.

Определенный вклад в развитие космонавтики Российской Федерации внес и наш соотечественник Алихан Ибрагимович Кулбужев (1940-1992), выпускник Харьковского высшего командно-инженерного училища и Военной академии имени Дзержинского, полковник Космических войск Российской Федерации. Последние годы своей жизни А. И. Кулбужев находился на службе в Главном испытательном центре испытаний и управления космическими средствами имени Г. С. Титова — центре управления полетами, находящемся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, из которого осуществляется управление космическими аппаратами. Многолетний труд и служба Кулбужева были высоко отмечены правительственными наградами Российской Федерации.

Осканов Суламбек Сусаркулович (1943-1991), выпускник Военно-политической академии имени Ленина, старший лётчик-инспектор службы безопасности полётов Военно-воздушных сил СССР, заместитель командира истребительно-авиационного соединения Южной группы войск (в Венгрии) (1984-1986), позже — начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава Военно-воздушных сил. Генерал-майор авиации был первым человеком, которому было присвоено звание Героя Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации № 384 от 11 апреля 1992 года (посмертно).

Умалат Багаудинович Марзиев, 1942 года рождения, учёный-инженер, специалист по электронике, автоматике, около полувека проработал в Центре управления полетами (ЦУП). Областью его деятельности являлась автоматизированная обработка информации. Это, своего рода, высокий уровень прикладного программно-математического обеспечения полётов. Последним местом работы Умалата Марзиева был Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в городе Королёве.

Хаджибикар Баматгиреевич Укуров (1956 года рождения) — выпускник Военной командной академии ПВО, Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, Военной академии Генштаба Вооруженных сил России. В 1999 году был назначен заместителем командира корпуса ПВО, а позже и командиром 25-й дивизии ПВО 11-ой армии ВВС и ПВО. Позже Хаджибикар Укуров возглавлял Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Блестящая военная карьера Хаджибикара Укурова и замечательные личные качества определили его место в когорте людей, которыми гордятся Вооруженные силы нашей страны.

Об этих и других летчиках рассказывает книга «Ингуши в истории российской авиации», которая находится в производстве. Она познакомит читателей с жизнью и подвигами наших соотечественников, внесших свой вклад в развитие российской авиации.