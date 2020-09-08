Подтверждением сказанному служат традиции и культура ингушского народа, основанные на древнем этикете благородства и высоких моральных принципов, богатая материальная культура с уникальными памятниками башенной архитектуры, и главное достояние — это люди, мужественные и благородные, на протяжении всей истории единения с Россией доказавшие свою преданность и верность, во всех российских войнах и на всех участках отмеченные высокими наградами за проявленное мужество, героизм и стойкость.

Во все времена люди чтят и помнят имена своих героев, на них равняется подрастающее поколение, их именами названы города, улицы и школы, ими гордятся потомки. В прошлые века и в современной России ингушский народ показал немало примеров мужества, достоинства, героического самопожертвования ради спасения человеческих жизней, защиты свободы государства и его процветания.

В современной России звания Героя, в их числе и Героя Труда удостоилось двенадцать представителей ингушского народа. В этот список входят и три героя Великой Отечественной войны, которые свои награды получили в современной России в силу того, что в годы Отечественной войны господствовала сталинская политика неугодных народов, отголоски которой затянулись на долгие годы. Это Мурат Оздоев, Ахмет Мальсагов и Ширвани Костоев.

Герой Российской Федерации Суламбек Сусаркулович Осканов

Родился он 8 января 1943 года в селении Плиево Назрановского района Республики Ингушетия. По окончании школы поступил в ремесленное училище в городе Грозном. Здесь, в местном аэроклубе, и начался его путь в небо. Окончил Качинское высшее военно-авиационное училище имени А. Ф. Мясникова. Освоил все известные на то время модели военных самолётов, выполнил норматив мастера спорта СССР на реактивных самолётах. В марте 1969 года назначен заместителем командира учебной авиационной эскадрильи по политической части.

В 1974 году окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина и получил назначение на должность заместителя по политической части командира истребительно-авиационного полка Группы советских войск в Германии. В звании «Военный лётчик 1-го класса» был назначен старшим лётчиком-инспектором службы безопасности полётов Военно-воздушных сил СССР. Одним из первых в ВВС освоил истребитель 4-го поколения — МиГ-29.

В 1984-1986 годах Суламбек Осканов — заместитель командира истребительно-авиационного соединения Южной группы войск (в Венгрии). С января 1987 года — заместитель начальника центра боевой подготовки и переучивания лётного состава Военно-воздушных сил СССР в Липецке. С 1989 года — начальник Липецкого центра боевой подготовки. Участвовал во многих лётных экспериментах по расширению боевых возможностей военных самолётов. В 1991 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР имени К. Е. Ворошилова. Кандидат военных наук.

7 февраля 1992 года во время полёта ценой огромных усилий лётчику удалось предотвратить падение потерявшего управление истребителя на крупное село Хворостянку в Добринском районе Липецкой области. Самолёт рухнул в поле у деревни Казельки. Похоронен герой в селении Плиево Назрановского района Республики Ингушетия.

Награды: орден Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3-й степени. Его имя присвоено улицам в Липецке, в городе Сунжа, общеобразовательной школе в Назрани, а также аэропорту «Магас» в Ингушетии. В плиевской школе № 13 открыт музей имени С. Осканова. На месте его гибели в Липецкой области, на площади в Сунже и на территории аэропорта «Магас» установлены памятники.

11 апреля 1992 года Указом Президента Российской Федерации № 384 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Сусаркуловичу Осканову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Это было первое в современной истории России присвоение такого высокого звания.

Герой Российской Федерации Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров

Родился он 29 июля 1963 года в ингушском селении Тарское Пригородного района Северной Осетии, в многодетной семье. Срочную службу проходил в морской пехоте Краснознамённого Тихоокеанского флота. В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 2004 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Служил в Воздушно-десантных войсках: с 1989 года — командир взвода и роты в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку (Азербайджанская ССР). С 1992 года — командир роты, а с 1994 года — начальник штаба батальона в 218-м отдельном батальоне специального назначения.

В 1997 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1997 года — начальник разведки 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново). С 1999 года — начальник штаба 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Принимал активное участие в ликвидации межнациональных конфликтов в Азербайджане, Абхазии, Северной Осетии и Ингушетии, в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. В июне 1999 года Юнус-Бек Евкуров находился в сербо-боснийском городе Углевик в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине. Он командовал подразделением российских десантников, которое вошло в Косово и заняло аэродром Слатина, пройдя 500 км за семь с половиной часов, опередив войска других стран и тем самым обеспечив российское присутствие в Косово после бомбардировки НАТО Югославии.

13 апреля 2000 года Указом Президента Российской Федерации гвардии подполковнику Юнус-Беку Баматгиреевичу Евкурову присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 2001 года Ю. Евкуров был назначен заместителем начальника разведки штаба Воздушно-десантных войск. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации и был назначен заместителем начальника разведывательного управления. С 2006 года — начальник разведуправления штаба Приволжско-Уральского военного округа (город Екатеринбург).

Награды: орден Красной Звезды; орден Александра Невского, орден Мужества, орден «За военные заслуги».

С 2008 по 2019 год Юнус-Бек Евкуров был Главой Республики Ингушетия. С июля 2019 года — заместитель министра обороны Российской Федерации с присвоением звания генерал-лейтенант.

Герой Российской Федерации Марем Ахметовна Арапханова

Родилась Марем Арапханова (Хамхоева) 20 апреля 1963 года в селе Алкун Сунженского района Республики Ингушетия. В 1996 году начала работать воспитателем детского сада в селе Галашки Сунженского района.

26 сентября 2002 года отряд боевиков прошёл сквозь леса через территорию Северной Осетии и в ночь на 1 октября вышел к селению Галашки. Группа боевиков рано утром ворвалась во двор к Арапхановым. На шум вышла хозяйка дома. Увидев боевиков, она стала громко кричать, чтобы услышали соседи. На крик жены выбежал муж. Чтобы заставить замолчать женщину, боевики направили автомат на мужчину. Но Марем Ахметовна успела загородить собой мужа и попала под автоматную очередь.

Действия и самопожертвование Марем Арапхановой воспрепятствовали боевикам захватить мирно спящее село. Бандиты были уничтожены, но это стоило жизни простой женщины.

3 июня 2003 года Указом Президента Российской Федерации N 598 за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Марем Ахметовне Арапхановой присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Герой Российской Федерации Абубукар Султанович Костоев

Родился в селении Экажево Республики Ингушетия. После окончания школы прошёл службу в Советской армии, был участником боевых действий в Афганистане. В органах внутренних дел СССР Абубукар Костоев с 1985 года. После окончания Омской школы милиции был направлен на службу в УВД Красноярского края.

В 1991 году вернулся в Ингушетию, служил в Назрановском РОВД, который вскоре и возглавил. С 1997 года он первый заместитель министра внутренних дел республики, начальник службы криминальной милиции. В июне 2004 года Костоев был исполняющим обязанности министра внутренних дел Ингушетии.

За годы службы в Ингушетии, граничащей с Чеченской Республикой, где шли военные действия, Костоев приобрел репутацию профессионального и умелого работника. На его счету десятки раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. Он являлся непримиримым борцом с терроризмом в республике, за что не раз подвергался покушению со стороны противоборствующих сил.

Погиб в июне 2004 года, в ночь нападения вооружённой банды на объекты МВД в Ингушетии. Это произошло у поста ДПС на экажевском перекрестке (пересечение с федеральной трассой «Кавказ»). Его машина была остановлена вооруженными людьми в милицейском камуфляже, которые, как впоследствии выяснилось, оказались переодетыми боевиками. Как только А. Костоев вышел из машины, по нему и по сопровождающим его лицам был в упор открыт огонь из стрелкового оружия, в результате чего полковник милиции А. С. Костоев, его водитель и охрана погибли на месте.

29 декабря 2004 года Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Абубукару Султановичу Костоеву посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации

Герой Российской Федерации Алихан Макшарипович Калиматов

Родился 18 апреля 1969 года в ст. Орджоникидзевской Сунженского района Ингушетии. В 1991 году стал активным участником общественно-политической жизни Ингушетии. Являлся членом и председателем Сунженского отделения общественного объединения «Народный совет». Принимал участие в проведении референдума в районах компактного проживания ингушей об образовании Ингушской Республики в составе РФ. В ноябре 1992 года во время событий в Пригородном районе Северной Осетии принимал активное участие в помощи пострадавшим, в разъяснительной работе населению действий федеральных вооруженных сил и упреждению возможных провокаций. Участвовал в организации и проведении выборов первого Президента Ингушетии.

Окончил юридический факультет Самарского университета. Был неформальным лидером среди ингушей, обучающихся в вузах города. В 2000 году начал службу в органах в УФСБ России по Самарской области. Появились первые успехи в оперативной работе, как итог — награждение в 2002 году орденом Мужества, через два года медалью «За участие в контртеррористической операции».

17 сентября 2007 года был убит на федеральной трассе в районе села Гази-Юрт Назрановского района за бескомпромиссную, активную борьбу с разного рода преступными группировками. Приказом руководителя службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ в конце 2007 года он был навечно зачислен в списки воинской части.

4 ноября 2007 года Указом Президента России № 1468 за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Алихану Макшариповичу Калиматову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Герой Российской Федерации Руслан Муратович Нальгиев

Родился 4 мая 1980 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Учился в школе селения Чермен Пригородного района. Осенью 1992 г. семья Нальгиевых вынужденно покинула родное село в результате военных действий в Пригородном районе, и Руслан окончил школу в селении Экажево Республики Ингушетия.

После школы окончил Ставропольскую высшую школу милиции. В звании капитана милиции МВД России служил в Ингушетии в должности старшего оперуполномоченного по противодействию экстремизму в молодёжной среде и экстремистским организациям.

22 июня 2004 года принимал активное участие в отражении вооружённого нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в Назрани.

17 августа 2009 года боевики совершили новое нападение на РОВД. Утром, когда во дворе находилось до пятидесяти сотрудников милиции, заступавших на дежурство, ворота отдела неожиданно протаранила «Газель», груженная около 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. За рулём автомобиля находился террорист-смертник. Руслан Нальгиев успел вовремя среагировать и на ходу открыть огонь по автомобилю. За эти секунды успели рассредоточиться и сослуживцы. Микроавтобус был остановлен, произошёл мощный взрыв, в результате которого было полностью разрушено здание РОВД, пострадало расположенное рядом жилое здание, погибло двадцать пять сотрудников милиции, более ста человек получили ранения различной степени тяжести. Сам капитан Руслан Нальгиев был тяжело ранен, в результате чего потерял ногу.

14 апреля 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 861 за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Руслану Муратовичу Нальгиеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

Герой Российской Федерации Ахмед Макшарипович Котиев

Родился в 1961 году в селении Инарки ныне Малгобекского района ЧИАССР. В 1985 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР. Проходил службу на различных должностях в правоохранительных органах. С 1994 года — заместитель начальника исправительной трудовой колонии в городе Печора (Республика Коми).

После переезда на родину стал участковым уполномоченным в селении Пседах Малгобекского района, затем заместителем начальника криминальной милиции отдела внутренних дел города Малгобек.

В 2000-2002 годах — заместитель начальника управления уголовного розыска МВД Республики Ингушетия. С 2007 по 2009 год — начальник отдела внутренних дел города Назрани. После теракта, совершённого 17 августа 2009 года на территории отдела внутренних дел города Назрани, по указанию временного министра МВД РФ по Ингушетии В. Жернова, Котиев был отстранён от занимаемой должности. Но уже 18 апреля 2011 года он был назначен секретарем Совета безопасности Ингушетии. Ахмед Котиев был известен как человек принципиальный, максимально открытый для общения с населением, знающий ситуацию в республике и смело комментирующий свою точку зрения.

В сентябре 2011 года — он зампредседателя комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лиц. Под его руководством к мирной жизни вернулись более шестидесяти человек. Такая активность не нравилась противоборствующим силам. На него и его семью не раз было совершено покушение.

Но 27 августа 2013 года в населенном пункте Нижние Ачалуки автомобиль Ахмеда Котиева был обстрелян. По дороге в больницу он скончался от полученных ран. Похоронен Ахмед Котиев на родовом кладбище в городе Малгобеке. Его имя увековечено на Мемориале памяти и славы в Насыр-Кортском округе города Назрань и на гранитной плите в Сквере памяти и славы в городе Малгобеке.

30 сентября 2013 года Указом Президента Российской Федерации № 736 за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику полиции Ахмеду Макшариповичу Котиеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Герой Российской Федерации Абубакар Хасанович Костоев

Родился в станице Орджоникидзевская ЧИАССР 30 июня 1967 года. Окончил орджоникидзевскую общеобразовательную школу № 2, Ростовский колледж отраслевых технологий, Санкт-Петербургский университет МВД России. В органах внутренних дел с 5 мая 1993 года. С 17 ноября 2011 года — старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Сунженскому району Республики Ингушетия. Обслуживает сельское поселение Нестеровское.

Всегда отличался высокой гражданственностью и дисциплинированностью. Проявил мужество и профессионализм в ходе специальной операции по обезвреживанию террориста-смертника, собиравшегося произвести подрыв начинённого взрывчаткой автомобиля в одном из людных мест Сунженского района. В ходе операции группа полицейских из местного поселкового отделения полиции, в которую входил А. Х. Костоев, в районе сельского поселения Нестеровское попыталась блокировать автомобиль с находящимся в нём преступником. От последовавшего взрыва все четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести. Погиб один местный житель. Сам Абубакар получил тяжёлые увечья.

14 октября 2014 года Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, майору полиции Абубакару Хасановичу Костоеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

Руслан Султанович Аушев — Герой Советского Союза

Есть ещё в плеяде Героев ингушей современной России легендарное имя — Руслана Султановича Аушева, видного политического, государственного, военного и общественного деятеля России. Хотя он в звании Героя Советского Союза (1982 год), но не упомянуть его списке современной России не представляется возможным.

Родился 29 октября 1954 в Кокчетавской области Казахской ССР. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище имени А. И. Ерёменко. До 1980 года проходил службу в Северо-Кавказском военном округе: командир мотострелкового взвода; командир мотострелковой роты; начальник штаба мотострелкового батальона. Дважды проходил военную службу в Республике Афганистан в период между 1980 и 1987 годами, прерываясь лишь для прохождения обучения в Высшей военной академии имени Фрунзе.

В населённом пункте Катайи-Ашу капитан мотострелкового батальона Р. С. Аушев разбил крупный отряд мятежников, опередив противника и не дав ему захватить инициативу.

7 мая 1982 года Указом Президиума Верховного Совета СССР № 11472 за умелое и решительное командование батальоном и проявленное при этом личное мужество и героизм капитану Руслану Султановичу Аушеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1989 году избран народным депутатом Советского Союза. Первый Президент Республики Ингушетия, с 1993 по 2001 год. Председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ с 1991 по 2014. С мая 2000 года генерал-лейтенант в запасе.

Герои Великой Отечественной войны, получившие звание в наше время

Мурад Ахмедович Оздоев

Родился 10 марта 1922 года в Назрани. Окончил грозненский аэроклуб. В 1941 году окончил Армавирскую военную авиационную школу пилотов. В звании младшего лейтенанта воевал на Западном, Сталинградском, Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах в составе 431-го истребительного авиационного полка. За период войны совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолётов противника.

25 января 1944 года при выполнении прикрытия штурмовки железнодорожной станции Маево Новосокольнического района Псковской области свой повреждённый истребитель Оздоев направил на эшелоны врага, а сам катапультировался. Получил тяжёлые ранения, попал в плен. Сидел в концлагерях в Восточной Пруссии и Чехословакии. 8 мая 1945 года лагерь был освобождён советскими войсками. Он вернулся в свой полк, где уже был «посмертно» представлен к званию Героя Советского Союза.

Его восстановили в звании и назначили командиром звена. Но 23 февраля 1944 года началась депортация ингушей и награждение не состоялось. А в январе 1946 года по требованию органов госбезопасности он был уволен из Вооружённых сил и депортирован к своей семье.

Награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-ой и 2-ой степеней.

8 мая 1995 года Указом Президента Российской Федерации № 477 за мужество и героизм в Великой Отечественной войне младшему лейтенанту авиации в отставке Оздоеву Мураду Ахмедовичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Костоев Ширвани Устарханович

Родился в 1923 году в селе Галашки Чечено-Ингушской АССР. В мае 1941 года был призван в армию. Курсантом встретил начало Великой Отечественной войны. Командир звена 64-го штурмового авиационного полка, старший лейтенант Костоев служил в запасных авиаполках в Поволжье и Сибири. Находясь в глубоком тылу, освоил самолет-штурмовик Ил-2. Свой первый боевой вылет выполнил осенью 1944 года. Совершил свыше 100 боевых вылетов на штурмовку вражеских войск, был трижды ранен, но каждый раз возвращался в строй.

В период Курской битвы уничтожил 11 вражеских танков. При возвращении из очередного вылета его штурмовик был атакован тремя самолётами противника. Костоев сбил один самолёт, но его штурмовик был также повреждён. Лётчик сумел произвести вынужденную посадку на своей территории. В самолёте насчитали 17 пробоин.

Участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики и Восточной Пруссии. В апреле 1945 года в районе Кёнигсберга потопил немецкий корабль, на борту которого находилось 125 солдат и офицеров противника. Там же одержал свою вторую воздушную победу. Затем его полк принимал участие в Берлинской наступательной операции. За несколько дней до капитуляции Германии Костоев сбил третий вражеский самолёт.

Награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-ой и 2-ой степеней.

6 июля 1995 года Указом Президента Российской Федерации № 679 за мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне старшему лейтенанту Костоеву Ширвани Устархановичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Мальсагов Ахмед Татарханович

Родился в 1912 году в селе Альтиево ныне Назрановского района Республики Ингушетия. В Красной армии с 15 августа 1934 года. Окончил Сталинградскую военно-авиационную школу в 1937 году. Член ВКП(б) с 1939 года. К началу Великой Отечественной войны служил в 5-м ближнебомбардировочном полку ВВС Одесского военного округа. Полк был вооружен скоростными бомбардировщиками СБ, и только недавно получил новые самолеты — пикирующие бомбардировщики Пе-2. Среди освоивших новую технику был и командир звена лейтенант Мальсагов.

Сражался на Южном фронте. В июне 1941 года совершил несколько вылетов на бомбардировку румынской военно-морской базы Констанца. В оборонительных боях в Северном Причерноморье наносил бомбовые удары по наступающим войскам противника. В конце сентября уже совершил 52 боевых вылета с налётом свыше 65 часов. Особенно отличился в декабре-январе 1941-1942 гг. За несколько дней совершил 20 боевых вылетов, уничтожил 5 зенитных орудий, 10 танков, 27 автомашин, более 100 фашистов. Погиб в боевом вылете 14 января 1942 года. Похоронен в братской могиле в селе Варваровка Кременского района Ворошиловоградской (ныне Луганской) области (Украина). Награждён орденом Красного Знамени.

Командование полка дважды представляло А. Т. Мальсагова к званию Героя Советского Союза, но присвоение, по уже вышеуказанной причине, не состоялось.

6 июля 1995 года Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Мальсагову Ахмеду Татархановичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

В культуре ингушского народа героизм является неотъемлемым атрибутом, своеобразным эталоном того, как надо жить и действовать, какими принципами руководствоваться в той или иной ситуации, чтобы не осрамить честь отца, фамилии, народа. И это не мифические личности. Они выросли, жили и живут среди нас, герои-победители, воспитанные по канонам непререкаемого авторитета отцовства, впитавшие в себя чувство презрения к трусости и малодушию, благородные и достойные сыны и дочери ингушского народа, являвшие собой во все времена пример для подражания подрастающему поколению и гордость малой и большой родины.