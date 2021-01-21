Около ста школ республики стали участниками проекта Банка России «Онлайн-уроки по финансовой грамотности» в 2020 году. По сравнению с предшествующим годом этот показатель улучшился на 37% и признан одним из лучших результатов в России. Обучающие видео-уроки прошли в 99 школах республики и набрали почти 24 тысячи просмотров. Всего было проведено 1152 дистанционных занятия.

«Несмотря на все трудности прошлого года, наш регион вошел в тройку лидеров по увеличению охвата общеобразовательных учреждений онлайн-уроками по финграмотности. Это, несомненно, результат слаженной командной работы сотрудников нашего Отделения при поддержке регионального Министерства образования и науки, а также руководителей школ, которые приняли активное участие в реализации проекта», — сказал управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Ингушетия Южного ГУ Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Темы лекций онлайн-уроков разработаны Банком России и Министерством финансов РФ. Эксперты рассказывают ребятам о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, об особенностях использования платежных карт. Слушатели имеют возможность научиться безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам.

По информации пресс-службы Отделения — Национальный банк по Республике Ингушетия Южного ГУ Банка России, в этом году весенняя сессия онлайн-уроков начнется 21 января и продлится до 23 апреля 2021 года. Уроки будут проходить в формате вебинаров в режиме реального времени. Желающие смогут подключиться индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников из школ и колледжей. Чтобы стать участником вебинаров, необходимо оставить заявку на сайте dni-fg. ru, выбрать темы уроков и удобные для себя даты и время проведения.

Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» помогает старшеклассникам из любой точки России получить равный доступ к финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений.

Эксперты рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских карт.

Особое внимание уделяется правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг.

90% российских школ имеют подключение к сети Интернет, что дает возможность активно использовать современные методы дистанционного обучения. Принять участие в онлайн-уроках могут все школы Российской Федерации, а также школы за её пределами, ведущие обучение на русском языке, имеющие доступ к сети Интернет, компьютер, устройства для трансляции изображения на экран (проектор, интерактивная доска и т. п.) и вывода звука.