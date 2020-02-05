«В рамках нацпроекта проведено лесовосстановление на площади 75 га и лесоразведение на площади 50 га путем посадки лесных культур на Сунженском хребте в районе г. Сунжи. В целях санитарной защиты лесов также проведено лесопатологическое обследование на площади 2150 га, по результатам которого были назначены выборочные санитарные рубки на площади 200 га и уборка неликвидной древесины на площади 300 га», — отметил руководитель ведомства.

Пугоев доложил Главе региона о том, что в целях реализации нацпроекта «Экология» в 2019 году регион приобрел 18 единиц специализированных лесопожарных машин, оснащенных средствами предупреждения и тушения пожаров на общую сумму 25,3 млн рублей, в том числе 4 единицы малого лесопатрульного комплекса, 6 автомобилей повышенной проходимости с индивидуальным и групповым снаряжением, 3 единицы малого лесопатрульного комплекса и 1 универсальный лесопожарный модуль.

«Данная программа рассчитана на три года. Это позволит нам полностью укомплектовать лесопожарные формирования соответствующей техникой. Так, в текущем году планируется закупка спецтехники и лесоразведение на площади 30 га», — подчеркнул он.

Особое внимание на совещании было уделено вопросу незаконной заготовки древесины в регионе. По словам представителя ведомства, основные причины — недостаточное количество лесных инспекторов, несовершенство лесного законодательства, отсутствие механизма закрепления лесных обходов за конкретными инспекторами в лесничествах с возложением на них материальной ответственности за вверенные обходы и др.

«В прошлом году проведены 583 мероприятия по контролю в лесах, из них 40 рейдов по предотвращению самовольной заготовки древесины. В результате, лесными инспекторами выявлены 17 случаев незаконной рубки деревьев общим объемом более 700 тыс м3. Рассмотрено 19 дел об административном правонарушении и возбуждено 12 уголовных дел», — сообщил Пугоев.

Заслушав информацию, Калиматов подчеркнул, что поддержание лесного хозяйства округа в надлежащем состоянии является важнейшей задачей органов власти всех уровней. В то же время, несмотря на успешное достижение целевых показателей проекта, по словам Главы региона, есть ряд недоработок, в частности, касающихся увеличения случаев незаконной заготовки древесины.

«Очевидно, что сотни проведенных рейдовых мероприятий не дали должного эффекта. Если бы каждый из действующих инспекторов задержал хоть одного нарушителя, таких случаев уже было бы 82, а не мизерные 17, и сохранено от расхищения тысячи кубов леса. К этой работе необходимо подключиться правоохранительным органам для исключения возможности пособничества лесников с расхитителями леса. Речь идёт не о том, чтобы полностью закрыть людям доступ в лес, а в том, чтобы в рамках законодательства легализовать эту отрасль. Людям должно быть выгодно, законно заниматься данной деятельностью, зарабатывать без нарушений. При этом озабоченность вопросом сохранения лесов должна касаться всех, никто не должен оставаться в стороне», — подчеркнул он.

Глава республики отметил, что существующее мнение, что многие проблемы отрасли можно решить путенм передачи лесных участков в аренду на деле не является целесообразным.

«Первый опыт сдачи в аренду лесных массивов оказался неудачным. Неизвестно откуда взявшиеся «арендаторы» получили лучшие лесные участки за символическую плату. При этом были грубо нарушены правила проведения торгов. Это вызвало справедливое возмущение общественности и адекватную реакцию региональной антимонопольной службы», — сказал он.

Руководитель субъекта поручил правительству задействовать все компетентные органы и выработать общий механизм для устранения ошибок и решения проблемы незаконной заготовки древесины. «Вопрос сохранности лесов будет ежедневно на моем контроле. До конца апреля текущего года все задачи со сроками исполнения и с указанием ответственных лиц должны быть распределены. Перед нами стоит важная задача — сберечь наше достояние, наш лес», — резюмировал Калиматов.

По данным Минприроды, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от площади Ингушетии, из них покрытые лесом земли — 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам. Общий запас древесины в лесах на корню составляет 12 296,8 тыс. м3, а средний годичный прирост запаса древесины — 149,5 тыс. м3.

Напомним, в январе этого года четыре договора аренды лесных участков Сунженского и Назрановского лесничеств расторгнуты Минприроды Ингушетии после предупреждения антимонопольной службы.

Ингушским УФАС было отмечено, что в целях обеспечения гласности, открытости и прозрачности информация о проведении торгов, в соответствии с законодательством, должна быть размещена на электронной торговой площадке одновременно с размещением на официальном сайте торгов (torgi. gov. ru).

Минприроды учтены все выявленные нарушения. Для их устранения приняты незамедлительные меры, итогом которых и стало расторжение ранее заключенных договоров. Предупреждения антимонопольной службы исполнены в срок, нарушения требований лесного законодательства устранены. При этом рассмотрение дела по признакам сговора на торгах продолжается, добавил представитель УФАС.

В конце декабря минувшего года спикер ингушского парламента Магамет Яндиев в ходе совещания с представителями администрации главы и правительства региона и Минприроды порекомендовал проверить правомерность заключения договоров аренды лесных участков в Назрановском районе.

Поводом для проведения совещания послужила появившейся в интернете информации о заключении договора аренды на 1 тыс. 273 гектара леса, относящегося к сельскому поселению Али-Юрт.

«Этому вопросу, вызвавшему возмущение населения в республике, было уделено особое внимание. Выслушав представителей Минприроды, Яндиев выразил возмущение по поводу бездействия и халатного отношения руководства ведомства к своей работе, которое вызвало справедливое негодование населения из-за неудовлетворительного состояния дел в данной отрасли», — сказали ранее в пресс-службе Народного собрания Ингушетии.

Яндиев напомнил о громких уголовных делах по незаконной вырубке леса в природных заповедниках Сибири, где уничтожались тысячи гектаров леса.

Спикер потребовал от руководства Минприроды в короткие сроки навести порядок и усилить контроль за вырубкой леса.

В декабре глава республики Махмуд-Али Калиматов освободил от занимаемой должности исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Аюпа Албогачиева после трех месяцев работы.

В отношении Минприроды Ингушетии и участников торгов на аренду лесных участков было возбуждено дело по признакам сговора.

По данным УФАС, нарушения были допущены при проведении процедуры торгов — имеются признаки сговора органа власти с хозяйствующими субъектами.

Фигурантами дела стали министерство природных ресурсов и экологии республики, ООО «Северо-Кавказская лесная компания», ООО «Инг-Лес» , ИП «Гатиев М. Р.» и ИП «Беков Р. Б».

Общая сумма арендного платежа в год по четырем лотам составляет около 1,5 млн рублей. Общая площадь территории — 3 тыс. 772 га. Срок аренды — 30 лет у одного участника, у остальных — по 20 лет.

Согласно информации антимонопольного ведомства, все процедуры были проведены до размещения извещения на официальном сайте торгов, что является одним из признаков заключения антиконкурентного соглашения между министерством и участниками.