В этом году соревнования станут рекордными по числу участников — в национальном первенстве по стандартам «Ворлдскиллс» примут участие свыше 2800 конкурсантов со всей России — учащиеся колледжей, вузов и школ в возрасте от 16 до 22 лет и юниоры в возрасте от 12 до 16 лет, а также иностранные конкурсанты.

Впервые в истории движения World Skills чемпионат пройдёт в новом, дистанционно-очном формате, предполагающем сочетание дистанционных и онлайн-технологий с традиционными соревнованиями по мастерству.

В этот раз организаторами мероприятия выступили Минпросвещения, правительство Кузбасса, союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив». Участников приветствовал премьер России Михаил Мишустин, который пожелал всем успехов, приятного общения, новых знаний и побед.

«Экономическое развитие страны на современном этапе невозможно без внедрения инноваций, создания высокотехнологичных рабочих мест, освоения новых компетенций. Но главную роль в этих процессах, безусловно, играют люди — грамотные, увлеченные, творчески настроенные специалисты, любящие и знающие свое дело. Именно таких людей объединяет российское движение «Молодые профессионалы», — подчеркнул в своем обращении к участникам финала председатель правительства страны.

Открытие финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы — 2020» состоялось и в нашей республике. Пройдет он, в том числе, и в Пожарно-спасательном колледже, где заместитель министра внутренних дел Ингушетии полковник внутренней службы Василий Пономарёв и председатель общественного совета при МВД Ингушетии Муса Гадиев в торжественной обстановке дали ему старт.

Выступая перед командами и собравшимися, Пономарёв пожелал всем удачи, отметив, что участникам необходимо сформировать дружеские взаимоотношения, обменяться контактами, поскольку подобные соревнования очень важны для обмена опытом и свежими идеями.

Добавим, что Национальный чемпионат World Skills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым всероссийским соревнованием профессионального мастерства. Первенство проходит в рамках национального проекта «Образование». Помимо 2800 участников из России, в этом году в нем примут участие и молодые люди из 26 стран мира.