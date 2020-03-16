В связи с тем, что несанкционированные выжигания сухой растительности на полях, придомовых территориях, дачных участках и других землях являются основной причиной лесных пожаров в весенний период, необходимо соблюдать запрет на такие выжигания.

Минприроды Ингушетии призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях: сухую прошлогоднюю траву рекомендуется косить, листву сжигать только в специально отведенном месте вдали от леса, не оставлять без присмотра костры, не бросать непотушенные сигареты и спички. В условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при штормовом предупреждении не рекомендуется проводить пожароопасные работы.

Информационная кампания проходит третий год подряд, его инициатором стало Общество добровольных лесных пожарных. Проект поддержали Минприроды России, Федеральное агентство лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС России, Агентство стратегических инициатив, ряд общественных организаций. «Останови огонь!» охватит все регионы страны, в его реализации примут участие федеральные и региональные СМИ.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 5 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 117 га (в Карачаево-Черкесской Республике). На тушении лесных пожаров было задействовано 169 человек и 31 единица техники.

Особый противопожарный режим введен в 2 субъектах РФ: на всей территории Карачаево-Черкесской Республики и в 5 муниципальных районах Краснодарского края.

Пожароопасный сезон уже открыт в 11 субъектах РФ: на всей территории Краснодарского края, Белгородской, Астраханской и Калининградской областей, республик Ингушетия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, а также в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республиках.

За последнее время в двух населенных пунктах Ингушетии ликвидировал пал сухой растительности.

В сельском поселении Галашки сотрудники Сунженского лесопожарного центра ликвидировали пал сухой травы возле земель лесного фонда. Огнем было охвачено около 20 га, а в его тушении было задействовано 15 человек.

В течение дня огонь был полностью потушен, таким образом, не допущена пожароопасная ситуация на землях лесного фонда.

«Сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы», — отмечают в Минприроды региона.

По их словам, травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро, а при сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час что очень затрудняет их тушение.

Также в сельском поселении Алхасты ликвидирован лесной пожар, возникший из-за выжигания сухой травы. Огонь стремительно возгорелся и распространился до лесного фонда Нестеровского участкового лесничества. Площадь возгорания составила около 5 га.

Огонь удалось потушить в течение 2 часов. На тушение огня было привлечено 15 человек Сунженского лесопожарного центра. В результате пожара в основном пострадали молодые деревья, которые могли в будущем значительно обновить лес.

Напомним, что об опасности возникновения лесных пожаров в начале весны на юге страны Рослесхоз предупреждал еще в январе. Тогда на окружном совещании в городе Нальчик заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко призвал регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов усилить подготовку к пожароопасному сезону.