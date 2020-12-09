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Примеры чести и мужества

Ингушетия присоединилась к акции «Росгвардия о Героях»

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В преддверии Дня Героев Отечества сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии в рамках ведомственной акции провели урок мужества в подшефной школе № 2 имени заместителя командира ОМОН подполковника милиции Рашида Ганижева в селе Яндаре.

Заместитель командира отряда по работе с личным составом подполковник Тимур Сампиев рассказал школьникам об истории Дня Героев Отечества, о том, кого чествуют и награждают в этот день, а также о примерах чести, мужества и верности воинскому долгу.

— Мы гордимся героями Великой Отечественной, помним об их подвиге, склоняем головы перед теми, кто завоевал Победу, — отметил в беседе с ребятами Сампиев. — Важно, чтобы подрастающее поколение знало, благодаря кому сегодня они живут под мирным небом. Несомненно, такие мероприятия очень важны для молодежи, в частности, помогают сделать правильный выбор жизненных ориентиров.

Также росгвардейцы рассказали ребятам об истории отряда, его традициях и задачах, героизме бойцов ОМОН, погибших при исполнении служебных обязанностей. В завершение встречи руководство школы выразило благодарность сотрудникам Росгвардии за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

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