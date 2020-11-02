Гостями и участниками мероприятия стали представители Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Президента РТ, Федерального агентства по делам национальностей, Министерства науки и высшего образования РФ, а также видные российские и зарубежные ученые и эксперты, исламские богословы, теологи, исламоведы, религиоведы, историки, представители органов государственной власти разных уровней, преподаватели и студенты светских и религиозных образовательных учреждений и научно-исследовательских центров, религиозные, общественные и политические деятели России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, на форуме в формате пленарного и секционных заседаний были озвучены свыше ста научных докладов, в рамках которых обсудили широкий спектр актуальных вопросов.

«Магомед Харсиев выступил с приветственным словом к делегатам, в котором выразил благодарность руководству Болгарской исламской академии за сотрудничество и отметил важность данного форума для развития исламского богословия в России», — сказал собеседник.

По его словам, также Харсиев встретился с директором издательского дома «Хузур ТВ» Ришатом Хамидулиным.

«На встрече обсуждались вопросы обмена опытом и идеями в создании телепередач, направленных на духовно-нравственное воспитание», — добавили в Миннаце.

С приветствиями к участникам форума также обратились ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов, руководитель департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Ерёмин; заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин; начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирзизов; директор департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис Аширов; директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Александр Жданов; представители учредителей Болгарской исламской академии (ДУМ РФ, ЦДУМ, ДУМ РТ); представители органов государственной власти (Башкортостана, Дагестана, Крыма); митрополит Казанский и Татарстанский, владыка Феофан; представители муфтиятов субъектов РФ (Ульяновской области, Чеченской, Карачаево-Черкесской республик, республик Дагестан и Крым; представители вузов, а также общественных организаций.

По видео-конференц-связи выступили: президент Всемирного совета мусульманских сообществ Аль-Нуайми Али Рашид (г. Абу-Даби, ОАЭ); председатель попечительского совета Университета Мухаммеда V в г. Абу-Даби Аль Мазруи Хамдан Мусаллим; ректор Левантийского университета Мухаммад аль-Савав (Сирия).

В завершение, с приветствием к участникам форума обратился министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов. Он вручил ректору Болгарской исламской академии Данияру Абдрахманову благодарственное письмо за укрепление межнациональных и межконфессиональных связей, развитие межрегионального сотрудничества между Республикой Дагестан и Республикой Татарстан.

После обеда началась пленарная часть форума, где выступили с докладами ректор Российского исламского института Рафик Мухамметшин, профессор КФУ Хатип Миннигулов, заместитель Государственного музея Востока Илья Зайцев и многие другие видные ученые и общественные деятели.

Основная задача мероприятия — объединение усилий ученых и экспертов, общественных и религиозных деятелей по обсуждению и решению актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России.