Конкурс завершился в четверг 28 января, итоги подведут позже. По тому, как проникновенно читали стихи о блокадном городе и его жителях даже самые маленькие участники акции, было видно, что тема эта задела особенно восприимчивые детские души.

Хадишат Касумова не только прочитала стихотворение «Люди Лениграда — вы герои», но и сделала фото-слайд с «местами боевой славы» в Ингушетии и фоном записала песню Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова (?) «Мне кажется порою, что солдаты».

Самое активное участие в флеш-мобе #блокадный хлеб#блокадаЛенинграда на странице «Юнармии» приняли учащиеся средней общеобразовательной школы с. п. Гази-Юрт.

Интересно и неожиданно подала тему блокадного хлеба Самира Евлоева, ученица СОШ № 3 г. Карабулак и член «Юнармии», которая не только рассказала о хлебном пайке для блокадников, но и показала весь процесс его приготовления из тех же самых ингредиентов, что и в голодающем городе.

Согласно условиям конкурса, тот, чья публикация наберёт наибольшее количество лайков и комментариев на страничке @unarmia_ing в Инстаграме, получит оригинальный юнармейский приз — портативную колонку от регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Республики Ингушетия.



Присоединиться ко Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб», приуроченной ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 1944 г. призвало накануне старта мероприятия и министерство культуры Республики Ингушетия. Все подведомственные ему учреждения присоединились к нему с первых же дней.



Ингушский музей краеведения им. Т. Мальсагова организовал онлайн-выставку, посвященную этой дате и связанным с ним событиям. Посетители смогли увидеть, как выглядела хлебная карточка, какими весами отвешивались блокадные пайки хлеба, как выглядел этот хлеб.



Блокада Ленинграда — это одно из самых трагических событий в Великой Отечественной войне, которая длилась 872 дня.



«И это не просто цифра — каждый день стал тяжелым испытанием в жизни блокадников. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек — и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек — именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда. Самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам в блокадном Ленинграде были в декабре 1941 года.



Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советских войск немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60 100 км. Операция «Искра» позволила частично деблокировать осажденный город и заметно облегчить его положение. картин5 До этого с Большой землей город соединяла лишь «Дорога жизни», проложенная по льду Ладожского озера. 27 января 1944 года блокада, длившаяся без малого 900 дней, была полностью снята.



Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в книгах по истории войны и школьных учебниках, она сохранилась в памяти ленинградцев: многие из них сохранили кусочек блокадного хлеба как напоминание о тех страшных днях», — рассказывает сотрудник музея, сопровождая онлайн-выставку.



Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады прошли в Ингушетии также в крупных торговых центрах, аэропортах, на вокзалах. Здесь волонтеры рассказывали жителям и гостям региона о подвиге людей, а также раздавали как символ памяти 125 граммов черного хлеба вместе с информационными листовками о прорыве блокады.