«Мобильные пункты тестирования в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» прибудут в регион в начале октября. 26 июня две команды экспедиции одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции», — отметил собеседник издания.

По его словам, ставшие узнаваемыми брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах в этом году проедут более 200 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа.

Ингушетия акцию примет со 2 по 8 октября. Мобильные пункты тестирования побывают в столице республики Магасе, Малгобеке, Назрани, Сунже и Карабулаке. При этом строго будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, призванные помешать распространению новой коронавирусной инфекции.

Как отмечают в центре, недостаток знаний ведет к повышению вероятности заражения, а отсутствие терапии может привести к смерти от осложнений на фоне СПИДа. Неправильные представления о заболевании усиливают дискриминацию ВИЧ-положительных граждан. Чтобы изменить ситуацию, Минздрав России и проводит в очередной раз Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию.

Специалисты проведут образовательные семинары в каждом населенном пункте маршрута акции. На лекциях для врачей первичного звена они расскажут об особенностях дотестового и послетестового консультирования, а в обучающих фильмах наглядно покажут различные модели диалога и роли врачей при консультировании пациентов. Помимо мероприятий для профессионального сообщества, пройдут общешкольные родительские собрания с участием учителей и родителей школьников.

«В настоящее время, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, нельзя забывать о других заболеваниях. И борьба с распространением ВИЧ-инфекции не может быть отложена на потом», — считают специалисты ингушского «Центра — АнтиСПИД».

Обследоваться необходимо всем, в том числе людям с опытом употребления наркотиков, а также парам, планирующим беременность.

Своевременное обнаружение ВИЧ-инфекции у человека позволяет вовремя начать специальную противовирусную терапию, не допустить новые случаи передачи ВИЧ, беременным женщинам родить здоровых детей.