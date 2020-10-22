Идея экспедиции родилась еще в прошлом году. Члены Ассоциации выпускников всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» разработали «Педагогическую экспедицию с Дальнего Востока в центральную часть России», в рамках которой по ходу путешествия молодые ученые и учителя смогли бы познакомиться со школьниками и педагогами из разных регионов, поделиться опытом реализации лучших образовательных проектов. В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году было решено провести первую Всероссийскую просветительскую экспедицию в режиме онлайн.

Экспедиция пройдет в формате открытых онлайн-встреч о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые проведут лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на основе конкурса. Присоединиться к онлайн-путешествию может каждый желающий на сайте проекта. Трансляции онлайн-занятий пройдут в группе Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» «ВКонтакте».

Республика Ингушетия встретит экспедицию 22 октября в 12:00. Онлайн-занятие проведёт магистр Ингушского государственного университета, участница Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Лариса Евлоева.

«Чтобы полюбить Ингушетию, хватит одного дня, а чтобы понять — может не хватить целой жизни... Такой он, самый молодой субъект Российской Федерации! Ингушский менталитет — это не меньшее чудо, чем башенные комплексы, кажется, время было не властно над исконными устоями этого народа. Если песни — то о любви к своей стране, своему народу, если танец — то лезгинка. Если праздник — то так гулять, чтобы вся округа неделю вспоминала, если у кого беда — так помочь, не жалея себя. Ингуши — народ открытый и искренний. На каждую их безбашенную горячность найдутся отзывчивость, чуткость и удивительное гостеприимство. Участие в экспедиции для меня — возможность показать всю многогранность нашей необъятной страны в лице своей республики и развеять стереотипы о ней», — поделилась Лариса Евлоева.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил: «Для нашей страны, исторически сложившейся на основе объединения и взаимодействия представителей разных народов и религий, гармония межрелигиозных и межрегиональных отношений является необходимым условием обеспечения национальной безопасности, залогом стабильности и поступательного развития нашего общества. Уверен, что участие в экспедиции даст новый импульс реализации собственных проектов, направленных на укрепление межнациональных отношений между всеми народами России, их взаимному культурному и духовному обогащению».

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объединяет 26 уникальных проектов. Мы ставим своей задачей развитие сотрудничества между ними, постконкурсное сопровождение выпускников. В этом отношении конкурс «Моя страна — моя Россия» отличается системным подходом. Ассоциация выпускников проекта была создана в 2016 году и уже объединяет более 5000 молодых инициативных лидеров из разных регионов России. В этом году в период пандемии актив Ассоциации запустил онлайн-проект «Учимся вместе», в рамках которого прошло более 100 онлайн-лекций для школьников, студентов и молодых специалистов с общим охватом слушателей более 70 тысяч человек, еще одной инициативой от сообщества выпускников стала онлайн-экспедиция», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова рассказала: «Конкурс «Моя страна — моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество молодых инициативных людей, экспертов, педагогов-новаторов, родителей. При поддержке платформы «Россия — страна возможностей» мы развиваем постконкурсное сопровождение наших участников. Поддерживаем инициативы выпускников по усилению сетевого и межрегионального взаимодействия. Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна — моя Россия» — это яркий пример такой инициативы. В рамках подготовки к экспедиции прошел конкурс лекторов. Мы получили 1190 заявок от педагогов, специалистов сферы государственной национальной политики, наших выпускников прошлых лет из всех регионов Российской Федерации. Лучшие из них смогут провести свои онлайн-занятия для широкой аудитории слушателей».