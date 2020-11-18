В рамках программы «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей (в Дальневосточном федеральном округе — 2 млн рублей). Обязательное условие для участников программы — дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учётом нагрузки не менее 18 часов.

Программа «Земский учитель» инициирована Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и озвучена как один из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества в феврале 2019 года в рамках ежегодного Послания Федеральному собранию.

Анализ результатов ГИА в разных регионах России показывает существенную разницу между уровнем образования выпускников учебных заведений, расположенных в мегаполисах и небольших селах и поселках. Программа «Земский учитель», реализуемая в 2020-2022 годах, направлена с одной стороны на решение кадровой проблемы, с которой сталкиваются руководители большинства сельских школ, а с другой стороны — на предоставление молодым специалистам возможности получить желаемую работу.

Согласно статистике, из 42 тыс. школ, работающих на территории РФ, более 26 тыс. расположены именно в небольших населенных пунктах — селах, ПГТ, рабочих поселках. При этом выпускники педагогических вузов стремятся найти места в учебных заведениях больших городов или предпочитают работу не по профилю перспективе отправиться в «глубинку». Причин этому много: более привлекательный для молодых людей ритм жизни города; страх перед переездом и необходимостью искать жилье; невысокий доход педагогов, не позволяющий арендовать жилплощадь. В результате имеем картину, когда в городе педагогу найти место в школе достаточно проблематично, а в селах преподают в основном учителя пенсионного возраста, которым зачастую сложно переформатировать образовательный процесс с учетом новых требований.

Сегодня сельские школы находятся в центре внимания, а значит, участники проекта «Земский учитель» в 2021 году смогут рассчитывать на такие бонусы, как оборудованные современной техникой кабинеты, классы с небольшим количеством учеников, заинтересованность администрации в создании комфортных условий для нового педагога.

Куда именно педагог может потратить полученные от государства «подъемные», закон не регламентирует. Это может быть приобретение либо аренда жилья, ипотека (жилье можно купить в любом регионе и любом населенном пункте), погашение кредита, покупка транспортного средства, оплата обучения детей или родственников, любые другие направления по желанию владельца средств.

Если средства к моменту расторжения договора уже будут потрачены, взыскание будет осуществляться через суд в установленном законом РФ порядке.

Причинами для досрочного расторжения договора могут быть заявление на увольнение «по собственному желанию», увольнение педагога «по статье» (за разные нарушения), если учитель не прошел аттестацию «за несоответствие занимаемой должности».

Получить работу в «глубинке» может любой педагог до 55 лет (с опытом и без); образование — высшее либо среднее профессиональное педагогическое (стаж не регламентируется); минимальная недельная нагрузка — 18 часов; срок действия договора — 5 лет; предоставление жилья работодателем не является обязательным условием (индивидуально по каждой вакансии). Ознакомиться с основными положениями программы «Земский учитель» и вакансиями, которые открыты на 2021 год можно на официальном сайте проекта zemteacher. edu. ru.

Ожидается, что уже с 2021 года программа «Земский учитель» сможет решить проблему недостатка квалифицированных кадров в сельских школах. В отличие от проекта прошлых лет, привлекающего в «глубинку» исключительно молодых специалистов, новая программа позволит прилечь в регионы и педагогов со стажем, желающих убежать от шума мегаполисов и работать в более спокойной обстановке сельской школы.