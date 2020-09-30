«Как сообщила на заседании замминистра здравоохранения республики Лида Газдиева, для профилактики новой коронавирусной инфекции в республику поступили 84 дозы вакцины. Первичную иммунизацию пройдут амбулаторные врачи», — сказал представитель Народного собрания.

По словам, замминистра здравоохранения, для снижения рисков очагового заражения проработаны схемы маршрутизации разных групп пациентов. Утверждена также схема маршрутизации с подозрением на коронавирусную инфекцию. Определена работа службы скорой медицинской помощи.

Также она сообщила о подготовленных стационарах для больных с COVID-19, массовом тестировании, благодаря которому активно выявляются заболевшие на самых ранних стадиях заболевания. Диагностику проводят шесть лабораторий.

«С 17 августа возобновлена диспансеризация, профилактические осмотры населения. Усилена дистанционная работа, посещения на дому лицам, состоящим на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. 2242 медицинских работника работают сегодня в системе здравоохранения с COVID-19», — сказала представитель Минздрава.

По ее данным, в регионе установлен режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также людей, имеющих хронические заболевания. Информация о принимаемых мерах доведена до населения через СМИ и соцсети.

Кроме того, было отмечено, что на фоне стремительного развития пандемии республика, как и другие субъекты, столкнулась с нехваткой медоборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. В связи с этим из средств резервного фонда правительства РФ приобретено необходимое оборудование, создан резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Следующим докладчиком выступила представитель министерства образования и науки Лейла Тангиева, рассказавшая о проведенной работе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и снижения рисков инфекционной заболеваемости в образовательных организациях региона.

В свою очередь замруководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Майей Цолоевой был также отражен комплекс мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Она сообщила, что общее количество инфицированных составляет, по состоянию на 29 сентября, 5526 человек, летальных исходов — 83.

«Увеличение количества социальных контактов, миграции населения, торжественные свадебные и массовые ритуальные мероприятия являются основными причинами роста заболеваемости на настоящий момент», — отметила Цолоева.

По ее словам, управлением подготовлены соответствующие предложения в оперативный штаб РИ о необходимости ограничения массовых мероприятий, усиления контроля в местах массового пребывания населения, обеспечения готовности медицинских организаций, лабораторной базы и др.

«Особенностью этого сезона является то, что одновременно будут циркулировать вирусы гриппа и коронавирусной инфекции, поэтому медицинские работники призывают население республики пройти вакцинацию против гриппа для снижения риска осложнений от гриппа и COVID-19», — подчеркнула она.

Выслушав всех докладчиков, депутаты задали интересующие население вопросы. В частности, вопросы вакцинации, эффективности ношения масок, контроля въезда и выезда в республику, обеспечения школ медицинскими кабинетами.

Подводя итоги совещания, было отмечено, что через средства массовой информации и религиозных деятелей необходимо донести до населения опасения, связанные с наступлением второй волны COVID-19.

Как сообщалось, власти Ингушетии связывают рост случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе с выездами жителей на отдых и семейными контактами после отмены ограничений.

По данным управления Роспотребнадзора по Ингушетии, из 657 заболевших за последние две недели в анамнезе у 11,3% — возвращение из курортных зон, 36,2% посещали за последние две недели свадьбы или похороны, 41,7% — семейные контакты.