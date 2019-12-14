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«Сохранение лесов»

Ингушетия полностью освоила средства на реализацию федерального проекта по развитию лесного хозяйства

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Ингушетия в тройке регионов СКФО, где выделенные средства на проект «Сохранение лесов» полностью освоены, заявил полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников в рамках совещания по актуальным вопросам развития лесного хозяйства в округе при участии ингушского премьера Константина Сурикова.

«Мониторинг реализации национального проекта «Экология» в 2019 году показал, что на территории округа проект «Сохранение лесов» реализуется более успешно в сравнении с другими федеральными проектами в сфере экологии. Освоение средств в рамках проекта в целом по округу составляет 98,6 процента, причем в Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках выделенные средства освоены в полном объеме», — отметил Матовников.

Суриков проинформировал полпреда о том, что в целях реализации нацпроекта «Экология» в текущем году регионом приобретено 18 единиц специализированных лесопожарных машин, оснащенных средствами предупреждения и тушения лесных пожаров на общую сумму 25,3 млн рублей, в том числе 4 единицы малого лесопатрульного комплекса, 6 автомобилей повышенной проходимости с индивидуальным и групповым снаряжением, 3 единицы малого лесопатрульного комплекса и 1 универсальный лесопожарный модуль.

«Данная программа рассчитана на три года, что позволит нам за этот период полностью укомплектовать лесопожарные формирования соответствующей техникой», — подчеркнул премьер.

Суриков сообщил, что в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в текущем году в республике проведена работа по посадке лесных культур на площади 65 га, в том числе лесовосстановлению на площади 15 га и лесоразведению на площади 50 га.

В следующем году планируется закупка лесопожарной техники и лесоразведение на площади 30 га.

На совещании особое внимание было уделено задачам по обеспечению пожарной безопасности в лесах СКФО в 2020 году.

«Поддержание лесного хозяйства округа в надлежащем состоянии является важнейшей задачей органов власти всех уровней», — отметил Матовников.

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