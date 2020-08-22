В Магасе на площади перед башней Согласия 50 юнармейцев в рамках флешмоба «День Государственного флага РФ» торжественно пронесли главный символ страны от площади Алания до Вечного огня, сообщается на сайте Главы и правительства республики.

Отмечается, что вместе с юными патриотами в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства республики Марьям Амриева, представители органов государственной власти, общественных организаций, национально-культурных общин, жители региона.

Вице-премьер поздравила жителей республики со знаменательной датой и отметила важность этого праздника.

«Как мы все помним из уроков истории, российский триколор имеет свой уникальный смысл. Российский флаг — это воплощение лучших качеств настоящего патриота своей Родины. Красный цвет символизирует отвагу; синий — верность, правду и небо; а белый — чистоту совести и мир. Поздравляю жителей нашей славной республики с таким значимым праздником. Желаю вам мира и счастья, крепкого здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — сказала зампред.

Амриева отметила, что сегодня на площади собрались в основном молодые люди, все помыслы которых устремлены в будущее.

По ее словам, именно молодое поколение будет укреплять экономический потенциал республики, последовательно повышать уровень и качество жизни граждан, реализовывать активную социальную политику.

После поздравительных слов была объявлена минута молчания и возложены цветы к Вечному огню.

В библиотеках и музеях республики сегодня проходят тематические книжные и фотодокументальные выставки и викторины. В режиме онлайн запущена выставка детских рисунков «Флаг российский». Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева проводит концерты «Флаг моей страны» в прямом эфире в социальной сети Instagram в 15:00 и 21:00.

В Малгобеке запланирован велопробег под лозунгом «Молодежь против терроризма и экстремизма» по маршруту «Малгобек — Вежарий-Юрт».

Кроме того, у всех желающих есть возможность проявить свою активность во всех патриотических акциях и флешмобах в социальных сетях: «Фото с флагом России», «Стихи о флаге России», «Поем о флаге России», «Российский триколор».

Одним из ключевых элементов праздника станет восхождение на Столовую гору.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Он установлен на основании указа Президента России от 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.