Здоровье

Подавляющее большинство жителей России не курит

Ингушетия — один из самых «некурящих» регионов страны

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Подавляющее большинство жителей России не курит. Так, о полном отсутствии пристрастия к табаку заявили 78,2% россиян. Таковы данные исследования Росстата за прошлый год. В Ингушетии 91,2% некурящих мужчин и 100% некурящих женщин.

В разных исследованиях данные о количестве потребителей табака в России различаются. Речь не только о тех, кто курит — сигары, трубки, обычные и электронные сигареты или вейпы. Статистики считают потребителями и тех, кто жует табачную смесь или даже нюхает табак.

В то же время ежедневно, по данным Росстата, продолжают курить 18,9% населения. Чаще всего это люди в возрасте 40-44 лет (28,09% от общего числа респондентов в возрастной категории), 45-49 лет (27,81%) и 35-39 лет (25,92%).
В свою очередь 2,6% россиян позволяют себе курить, но не каждый день.
Среди тех, кто полностью отказался от курения или не употреблял табачные и не табачные изделия вовсе — 61% мужчин и 89,4% женщин.

Больше всего некурящих мужчин в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Тогда как наименьшие цифры по некурящим представителям сильного пола отмечаются в Республике Тыва (45,1%), Еврейской автономной области (45,5%) и Хабаровском крае (48%).

Количество некурящих женщин же преобладает в первую очередь в Ингушетии (100%), Чечне (99,7%) и Кабардино-Балкарии (99,2%). Минимальные показатели зафиксированы в Камчатском (74%) и Хабаровском (75,3%) краях и Магаданской области (75,5%).
В Москве же не курили или перестали курить 67,6% мужчин и 88,3% женщин.

Минздрав Ингушетии предупреждает, что курение опасно для здоровья. Помимо дыхательных путей и легких оно вредит сердцу и сосудам: повышает риск инфарктов и инсультов, провоцирует тромбоз нижних конечностей. Кроме того, отрицательно влияет на репродуктивную функцию у мужчин и женщин, снижает иммунитет и ухудшает состояние зубов и кожи.

По статистике, курение — причина 15% всех смертей в мире. Сигареты убивают больше людей, чем автомобили, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени, вместе взятые.

Совет медиков — бросайте курить! Это тяжело, но реально: герой одной из статей 10 лет выкуривал по пачке в день, а потом бросил за два месяца.

Если верить ВОЗ, Россия занимает 34-е место в мире по количеству потребителей табака. Первые строчки рейтинга — у небольших островных государств Науру, Кирибати и Тувалу, где табак потребляет половина жителей старше 15 лет. Больше всего поклонников здорового образа жизни — в Нигерии, Эфиопии и Гане: здесь курят меньше 5% взрослого населения.

Есть страны, где курит подавляющее большинство мужчин: например, в Индонезии — 70,5%, Мьянме — 70,2%, Кирибати — 68,6%. А еще в мире всего четыре государства, где доля курящих женщин больше, чем мужчин.

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