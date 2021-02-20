Если мы заметим, раньше таких скоропостижных смертей было очень мало, и если кто-то умирал из молодых — считалось сенсацией. Но теперь, когда среди молодежи стало модным принимать различные психотропные таблетки и лекарства, не проходит и дня, как мы узнаём, что кто-то из знакомых, родственников или коллег по работе столкнулся с этим злом и потерял близкого человека. Особенно страшно, когда матери хоронят своих сыновей: ещё не до конца окрепших и успевших пожить.

Общепризнанно, что наркотики относятся к тому, что опасно для здоровья индивидуума и общества в целом, употребление и распространение их в разных формах карается не только судебными инстанциями, но и наказанием Всевышнего.

Если мы обратимся к представителям религиозной общественности, то узнаем, что первая и основная причина строгого канонического запрета в исламе на употребление наркотиков — опьянение рассудка, недееспособность человека в результате приема этих веществ. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Сторонитесь одурманивающего! Нет сомнений в том, что оно — ключ всех зол. Остерегайтесь всего, что пьянит (дурманит рассудок)!»

Отсюда мы видим, что наркотики всех разновидностей, в том числе и так называемые аптечные психотропы, с точки зрения мусульманского богословия относятся к категории запретного (харам). «Запретно все то, что опьяняет рассудок», — говорил второй праведный халиф Умар четырнадцать веков назад, подчеркивая, что запретно не только вино, спиртные напитки, но и все то, что имеет схожее с ними воздействие на человека.

В таком случае невольно возникает вопрос: каким образом среди ингушей, исповедующих ислам, наркомания прочно вошла в привычку и укореняется с каждым днём? Ведь мы сегодня сплошь и рядом сталкиваемся с фактами употребления и распространения различных видов одурманивающих средств, которые в корне уничтожает всё человечное в человеке!

Испытывая крайнюю озабоченность и тревогу за дальнейшую судьбу многих легкомысленных юношей и девушек, пристрастившихся к опьяняющим и одурманивающим средствам, старейшины сёл и городов бросили клич всем тейпам и фамилиям, населяющим Ингушетию, чтобы они в свою очередь предприняли необходимые меры для того, чтобы остановить это зло под названием «наркомания».

Сегодня во всех социальных сетях можно увидеть обращения представителей различных фамилий и тейпов, которые утверждают, что молодежь Ингушетии, как никогда раньше начала терять свой социальный статус путем употребления опьяняющих средств, которые имеются в свободной продаже. Такое вопиющее хамство некоторых горе-бизнесменов, которые наживаются на чужих жизнях, стало поводом для объединения всех тейпов республики против распространения наркотиков среди молодежи. И надо отметить, что число подобных обращений и заявлений растет с каждым днем.

По словам авторов обращений, для них не существуют ни «своих», ни «чужих», а есть только проблема, которую нужно решать совместными усилиями. Имамы и старейшины населенных пунктов отмечают, что неважно, употребляет человек наркотики или распространяет его: никто не будет укрывать и заступаться за него. Преступник будет обнародован, передан компетентным органам и наказан по заслугам. А то, что он носитель той или иной фамилии (какой бы уважаемой или большой она ни была), не даст ему шансов избежать наказания.

Таким образом, представители всех ингушских тейпов готовы остановить заблудших и их подстрекателей вплоть до применения к ним силовых методов. Иначе, как показывает практика, мы не сможем остановить тех, кто распространяет наркотики и губит наше будущее.

То есть, речь здесь идет не только о самих наркоманах, а о постоянных поставщиках и распространителях, которые обеспечивают нашу молодежь всякой гадостью, начиная со школьных лет. Поэтому можно сказать, что ингушские тейпы всерьез объединяются для того, чтобы вести борьбу с наркобарыгами и оптовиками в регионе. Они донесли до заинтересованных лиц, что не дадут им поступать так цинично и жестоко с нашей молодежью.

«Пусть родители или близкие родственники тех, кто потребляет или, что ещё хуже, распространяет наркотики или психотропные препараты, знают, что мы одинаково будем наказывать провинившихся», — констатируют они в своих заявлениях.

Как мы можем наблюдать, сводки МВД ежедневно пестрят сообщениями о том, что выявлены новые случаи задержания лиц, нарушивших закон.

К примеру, недавно, благодаря бдительности местных жителей, в сельском поселении Экажево в момент закладки партии героина была задержана жительница Узбекистана.

Об этом незамедлительно было сообщено в правоохранительные органы. Застигнутая врасплох женщина пыталась сделать вид, что не понимает, в чём её обвиняют, а когда стало ясно, что отвечать за свои деяния всё же придется, заявила, что ее попросили разложить лекарство. Деньги за проделанную работу ей перечисляли на карту, а самих заказчиков она не видела в лицо, так как все договора по работе составлялись по телефону. Данная гражданка была водворена в изолятор временного содержания в Назрани, а при личном досмотре у нее был обнаружен и изъят героин.

К сожалению, подобных случаев задержания в нашей республике очень много. Достаточно зайти в Интернет и поинтересоваться деятельностью силовых органов по противодействию наркоторговли.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на одной из встреч с общественниками и религиозными деятелями призвал к консолидации всех органов власти в борьбе с наркоманией и назвал активистов борьбы с распространением наркотиков героями нашего времени. «Ничего невозможно достичь в обществе, где существуют, какие бы то ни было разногласия по данному вопросу. Объединения сил и возможностей — вот с чего мы должны начать», — отметил он.

Несомненно, сегодня для нашей молодежи создаются все условия, для того, чтобы они подсаживались на наркотики. Это реально страшная повседневность. Как происходит такая деградация, и имеют ли право называться людьми те, которые подталкивают нашу молодежь на такие бесчинства над собой?

Именно такие вопросы заставили многих неравнодушных людей объединиться и создать некое общество, которое не позволило бы равнодушным и алчным мародерам человеческих душ развивать в нашей республике процессы братоубийственного мракобесия. Ведь массовое распространение наркосодержащих и психотропных средств среди молодежи Ингушетии за последние несколько лет стало набирать обороты, и поэтому эта тема никого не может оставить равнодушным.

Общественное движение против наркотиков «Антилирика», которое было создано в нашей республике инициативными людьми, болеющими за благополучие своего народа, сегодня имеет в социальных сетях несколько страничек для более широкого доступа к подписчикам, число которых на данный момент превышает более сорока тысяч человек.

Создатели этого движения рекомендуют жителям республики сообщать им, где торгуют смертью, и гарантируют анонимность. Здесь демонстрируется не только видео-и-аудио ролики, где показывают задержанных распространителей и потребителей наркоты, но и проповеди религиозных деятелей, которые призывают к благоразумию.

Организаторы движения, по мнению многих жителей республики, делают то, что не могут сделать ни родители, ни близкие родственники наркоторговцев или наркоманов. Но в дальнейшем для того, чтобы активисты могли продолжить свою деятельность, мы должны оказывать им всяческое содействие в деле разоблачения барыг, и тех, кто им помогает.

Об этом говорили и участники тематической встречи, организованной российскими блогерами и журналистами совместно с ингушскими представителями общественного движения, направленного против наркоторговли в Республике Ингушетия.

Отвечая на вопросы известного российского общественного деятеля и журналиста Алексея Казака, член общественного Совета при МВД РИ Расул Зурабов привел такие факты, которые говорили о том, что ситуация по распространению наркотиков в Ингушетии на данный момент остается достаточно острой.

«Сама тема наркомании говорит о том, что беда не приходит одна, — говорит Расул. — Из одного этого круга вытекает очень много проблем. Во-первых, это растущее с каждым днём число ВИЧ- инфицированных больных, которые заболели именно путем нестерильного приёма инъекций. На сегодняшний день по официальным данным их около двух тысяч. Но как говорят врачи, на самом деле ВИЧ-инфицированных больных в нашей республике больше. Согласитесь, это позорно-катастрофическая статистика относительно нашего народа, который имеет, имел, по крайней мере, добропорядочную репутацию среди всех остальных народов Кавказа. Прибавьте туда все мыслимые и немыслимые хронические болезни и инфекции, которыми наркоманы заражают своих жен, и они впоследствии не могут больше выходить замуж и родить здоровое потомство. Но что самое страшное — это то, что люди, повязанные в этом наркоманном хаосе, губят не только себя, но и ни в чем неповинных людей. Как вы помните, недавно у нас в республике произошел такой случай, когда один наркоторговец в пьяном угаре, находясь за рулем иномарки, выехал на встречную полосу и убил сразу трех человек. Можете себе представить, из-за одного человека, если можно его так назвать, погибли трое, двое из которых являлись родителями десятерых детей. Вы только вдумайтесь в эти слова: десять детей в одночасье остались без родителей! Но если ты зайдешь на страничку этого барыги в социальных сетях, милее создания не найдешь: тут и проповеди религиозные, и картинки позитивные, что простому обывателю может показаться, что автор всего этого — достойнейший член общества.

Также я знаю людей, у которых от переизбытка наркотических веществ в организме началась гангрена рук, ног, есть среди них и ослепшие. Это ли не трагедия! Особенно для нашей маленькой республики, которая только встает на ноги, это настоящая катастрофа, о которой нужно кричать во весь голос!»

По словам специалистов в области наркологии, на территории Республики Ингушетия на сегодняшний день зарегистрировано около двухсот человек, среди которых есть наркоманы с опытом, имеющую зависимость.

«По сравнения с 2019 годом статистика наступившего года продолжает расти, — говорит главный нарколог Республики Ингушетия Джамбулат Ваделов, — при этом мы отмечаем, что в последнее время много стало в этих рядах молодых подростков, которым только по 15-16 лет. Если говорить о видах наркотических средств, то в основном идет марихуана. Она, как вы знаете, произрастает у нас, и поэтому доступна каждому.

На втором месте идет витамин-психостимулятор, получивший народное название «соль». И только на третьем месте идут аптечные препараты. Вполне вероятно, что те, которые потребляют аптечные препараты, не попадают в поле зрения силовых структур, и поэтому статистика показывает, что эти виды психотропных веществ имеют только третью ступень распространения.

К сожалению, потребление аптечных препаратов набирает обороты, и это видно из обращений и анонимных звонков жителей нашей республики, которые подтверждают наши опасения в том, что аптечная наркомания среди молодежи и подростков приобретает широкий размах».

По словам Джамбулата Ваделова, наркомания в Ингушетии молодеет, и, к сожалению, даже в школьном возрасте дети начинает пробовать наркотик.

«Особенно часто это происходит в состоятельных семьях, где дети ни в чем не испытывают нужду и им всё доступно, — говорит доктор. — Чаще всего именно дети из таких семей впоследствии становятся наркоманами, несмотря на то, что они всё время твердят, что смогут бросить, как только захотят. Но наркотикам подвластны любые сильные мужчины, даже спортсмены, которые больше чем другие бывают в себе уверены».

Наверное, слишком молодой и неокрепший ещё организм не до конца понимает, какую угрозу несут в себе эти безобидные на вид таблетки или порошки. Ведь они размышляют не так, как мы взрослые, и не знают, какая страшная жизнь ожидает их в дальнейшем, если будут продолжать «баловаться», как они это называют.

Именно баловством называл приемы очередных доз и один мой близкий родственник, который так и не смог выйти из этого кошмара. Даже женившись, он не смог создать семью: какая нормальная женщина будет жить с наркоманом, от которого она никогда не сможет родить здорового ребенка? Ответ налицо! Хотя впрочем, нынче в Ингушетии очень много таких семей — бездетных. Не всякий организм переносит далеко идущие последствия наркотиков, даже если человек перестал употреблять их. И именно такие члены общества истребляют нацию.

По словам медиков, наркотики (в любом виде) становятся причиной развития тяжелых последствий, выраженных в хронических патологиях жизненно-важных органов. У наркоманов возникают расстройства психики, утрачивается способность трудиться, вследствие чего растет личностная деградация, при которой человек приближает себя к инвалидному состоянию. В человеке происходят не только физические, но и духовные разрушения. Наркоман чувствует опустошенность, черствеет, холодеет к родным и близким, перестает им сопереживать. В период болезни быстро снижается энергетика и воля, гаснут увлечения и потребности, остается только сильная тяга к наркотическим препаратам. Довольно часто на первом плане оказывается аморальность, стремление к асоциальному образу жизни, готовность совершить преступление.

Так называемые психотропы, которыми в большинстве случаев увлекается сегодняшняя молодежь, в отличие от традиционных наркотических составов, приносят человеку «спектр» необычных ощущений. Организм начинает трудиться «в аварийном режиме», расходуя свои запасы за короткий промежуток времени. Выражается это эмоциональным всплеском, который хочется пережить снова. С этой целью наркоман вынужден увеличивать дозировку.

Недавно в Ингушетии по инициативе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации прошел антинаркотический форум, на котором поднимались все актуальные вопросы дня. По словам Расула Зурабова, он был даже удивлен тому, что у нас появилась возможность провести такое грандиозное мероприятие, потому что до сих пор это не удавалось.

«В том числе и моей команде, — признается Расул, — несмотря на то, что мы обращались во всевозможные структуры власти с просьбой оказать нам содействие в проведении подобного форума, но нас никто и слушать не хотел. Сегодня же состоявшийся форум носит официальный статус государственного объединения, и это очень важно. Если мы до сих пор были просто представителями инициативной молодежи, активистами добровольного движения, то сейчас мы — члены региональной организации, официально представляющие интересы общества».

Надо сказать, что общественное движение при МВД Республики Ингушетия в рамках противодействия распространению наркотических средств на территории региона, будет вести сотрудничество в другими структурами и взаимодействовать друг с другом со всеми заинтересованными лицами в борьбе против наркоторговли.

Как показывает время, аптечная наркомания стала для нас сегодня основной проблемой. Расулу Зурабову, как учредителю первого реабилитационного центра в республике, хорошо это известно. По его словам, наркотические и психотропные вещества, которые свободно реализуются в аптеках и магазинах республики, уничтожает организм молодых людей. Они рушат саму систему организма.

«С момента создания реабилитационного центра, я стал наблюдать за тем, что бросить можно всё, лишь бы было желание, — говорит Расул. — Тем более, я знаю таких людей, которые оставили это раз и навсегда. Сегодня они достойные члены общества, заботливые отцы и мужья.

Но есть и такие, которые периодически срываются из-за слабости духа и «хороших» дружков. Но надо отдать должное, реабилитация — это очень сложный процесс, который требует неимоверной силы воли. В мировой статистике приводятся такие цифры: только 8 процентов из 100 выдерживают условия реабилитации и возвращаются к нормальной жизни. Это очень мало.

Но больнее всего для меня является то обстоятельство, когда у нас в республике очень часто от передоза в больницы попадают девушки, и их родственники выдают эти проблемы за привычные отравления или порчу. Родители жертвы готовы даже назвать свою дочь страдающей эпилепсией, лишь бы не признавать правду. Тот факт, что девушек, принимающих аптечную наркоманию, в нашей республике становится с каждым днем все больше и больше — это стыд и позор для всей нации. Но от того, что мы будем молчать, проблему не решить. И этих родителей, которые покрывают своих детей, тоже, по моему мнению, надо наказывать. Старшие должны предпринять соответствующие меры. И методы эти должны быть жесткими, действия — кардинальными. Уговоры и уступки здесь неуместны, потому как выйти из алкогольной зависимости очень сложно, а из наркотической — особенно».

Председатель общественного движения «Антилирика» в Республике Ингушетия Исса Мальсагов рассказал, что по итогам антинаркотического форума была подписана резолюция о создании регионального антинаркотического союза под названием «Наследие» (Т1ехьле).

«Мы решили подойти к проблеме наркомании комплексно и с должной реабилитацией, — разъясняет Исса, — ведь наркоманы — это больные люди, и их надо лечить. Но самое главное на наш взгляд — это профилактические мероприятия, которые должны проводиться в школах и дошкольных учебных заведениях, а также в средних и высших учебных заведениях с привлечением духовенства и представителей правоохранительных органов».

По словам Иссы Мальсагова, немаловажный фактором является общественное порицание в ингушском менталитете. И поэтому вся работа союза проводится в тесном сотрудничестве с духовенством республики.

«Мы никогда не будем переходить за рамки дозволенного, и поэтому всегда интересуемся у религиозных деятелей, как быть в той или иной ситуации с точки зрения ислама, — говорит Исса. — Надеюсь, что совместными усилиями начатая работа по противодействию наркоторговцев в дальнейшем будет только усиливаться. Мы будем выявлять новые случаи и лица, которые ранее укрывались, и передавать их в следственные органы. Причем надо отметить, что среди них, к сожалению, есть и люди в погонах, которые портят честь мундира. Связанных или повязанных с таким развратом сотрудников правоохранительных органов, которые крышуют наркоторговцев, отныне тоже будут судить по всей строгости закона. Таков вердикт нашего союза «Наследие».