Как сообщил на встрече главный нарколог Минздрава республики Джамбулат Ваделов, на учете в наркологическом учреждении состоят более 1,5 тысячи человек, 237 из них — диспансерно. Подавляющее большинство — это молодые люди в возрасте до 35 лет. Практически такая же ситуация складывалась и в прошлом году.

Вице-премьер Марьям Амриева проинформировала о реализуемых мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании среди подростков и молодежи в учреждениях культуры и образования. Так, за первый квартал нынешнего года, до объявления режима самоизоляции в связи распространением коронавирусной инфекции, в вузах и в среднеобразовательных учреждениях республики были организованы и проведены профилактические мероприятия, а также приведены в действие меры по вовлечению в добровольчество правонарушителей, привлечённых к ответственности за наркопреступления. Данная работа будет в дальнейшем проводиться в рамках подписанного соглашения с руководителем отдела Федеральной службы исполнения наказаний по республике.

Зампред добавила, что также достигнута договоренность с руководителем реабилитационного центра «Возрождение» о проведении совместных мероприятий с наркозависимыми. Они нацелены на смену их круга общения, вовлечение в экологические и спортивные мероприятия и др.

В дополнение, по ее словам, организовано тесное взаимодействие регионального молодежного ведомства со всеми общественными организациями и объединениями, чья деятельность направлена на профилактику и борьбу с наркоманией. Ряд мероприятий в скором времени будет организован и Минкультуры Ингушетии.

В ходе дискуссии по теме повестки Глава региона указал на ряд упущений в антинаркотической деятельности ответственных структур.

По словам руководителя субъекта, несмотря на многочисленные акции, выставки, беседы о вреде наркотиков, усиление уголовной ответственности за употребление, хранение и распространение, ситуация сохраняется сложной. Калиматов рекомендовал инициативно и консолидированно принимать дополнительные меры профилактики и помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, поручив всем задействованным службам и ведомствам активизировать профилактику наркомании в каждом муниципальном образовании с привлечением общественности, представителей духовенства, правоохранительных органов.

«Мы можем и должны делать все, чтобы уберечь наших земляков от этой беды. Считаю, что в этой работе должны быть задействованы не только все уровни власти, правоохранительные и контрольные органы, но и старейшины и авторитетные представители фамилий, общественные организации, религиозные деятели», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Также он назвал необходимостью демонстрацию не абстрактных материалов, но наглядных и конкретных примеров того, во что наркотики превращают здоровых, красивых и физически сильных людей.