Нацпроекты

Безопасные и качественные дороги

Ингушетии выделено 106,9 млн руб. для приведения в нормативное состояние трех дорог из запланированных на 2021 год

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Вице-премьер республики Тимур Фаттахов принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшем в режиме видеоконференции под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, в частности, ход дорожного строительства в регионах и меры по достижению показателей строительства дорог.

Так, Фаттахов сообщил, что в 2020 году в республике проводятся работы на 14 объектах дорожного хозяйства, в том числе реконструкция на 8 объектах, ремонт и капитальный ремонт участков 6 дорог протяженностью 40,99 км. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе приведены в нормативное состояние участки автомобильных дорог общей протяженностью 13,6 км.

«Мы досрочно завершили весь объем работ текущего года в рамках нацпроекта», — сообщил вице-премьер.

Вместе с тем было сказано, что сэкономленные в ходе проведения закупок средства в размере 6,927 млн руб. будут направлены на ремонт дорожного полотна протяженностью 0,6 км в Назрани. Речь идет об участке в Альтиевском административном округе, густонаселенном районе, где расположено множество социальных объектов, а также водонасосная станция.

Кроме того, принято решение о выделении республике 106,9 млн руб. для приведения в нормативное состояние 3-х дорожных объектов из запланированных на 2021 год.

«До конца этого года мы планируем обеспечить на территории республики прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Если говорить о доли автодорог регионального значения, то на сегодня порядка 72,5% из них соответствуют норме. Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, — 66,7%», — пояснил зампред.

Напомним, что Ингушетия вошла в тройку регионов России, где в 2020 году досрочно завершили дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

До 2024 года в Ингушетии планируется реконструировать и отремонтировать более 98 км автомобильных дорог (в том числе вне границы агломерации), из них — 52,5 км региональных трасс и 45,6 км дорожной сети местного значения.

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