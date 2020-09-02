Полученные данные будут использованы в первую очередь для корректного начисления платежей за электроэнергию и снятия спорных вопросов с потребителями, определения технического состояния и перегруза оборудования для включения объектов в инвестиционные и ремонтные программы энергокомпании.

Рабочие группы проведут опрос и проверку во всех четырех районах республики. Просим потребителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и оказать сотрудникам энергокомпании всё необходимое содействие. Напомним, энергоаудит — в интересах каждого жителя, поскольку его итогом станет надежное и качественное электроснабжение региона.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии «Россети Северный Кавказ»: 8-800-220-02-20.