«Сверкающие огнями ёлки, гирлянды, прожекторы, светодинамические композиции, художественное световое оформление фасадов зданий, оборудование на праздничных площадках, повсеместное использование электроприборов — это дополнительная значительная нагрузка на электрические сети. В нашем случае, учитывая высокий износ электросетевых объектов республики, всегда существует угроза возникновения аварийных ситуаций из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий. Плюс не будем забывать и о форс-мажорных обстоятельствах — погодных условиях и человеческом факторе. К примеру, наезд на опоры линии электропередачи — в нашем топе причин перерывов в подаче ресурса, — говорит директор филиала Адам Цечоев. — Именно поэтому в энергетике нет понятия «январские каникулы». Мы всегда на «боевом посту». Яркий, светлый Новый год и праздничные дни — это круглосуточный труд сотен людей. Предвидеть и предотвратить все невозможно, но мы сделаем все, что в наших силах».

Оперативно-ремонтные бригады районных электрических сетей проверили схемы электроснабжения праздничных площадок во всех населенных пунктах. Надежность питания главной новогодней сцены республики и ее центрального объекта — 21-метровой ёлки, подтвердила рабочая группа энергокомпании во главе с заместителем главного инженера Исламом Оскановым. Специалисты посетили место предстоящего торжества — площадь Алания в городе Магасе, доскональный технический контроль прошли трансформаторные подстанции, внутренняя проводка, трасса 10 кВ, питающая участок.

С 30 декабря «Ингушэнерго» перейдет на усиленный режим работы. На рабочем месте 2020 год встретят 47 энергетиков — ответственные сотрудники филиала, специалисты диспетчерских и технических служб, дежурные подстанций, оперативно-ремонтные бригады.

«К Новому году готовы. Инвентарь, экипировка, средства защиты, спецтехника, аварийный запас материалов, настроение и желание работать — все на месте. Никакой обиды или досады по поводу дежурства в выходные нет, и никогда не было. Круглосуточные смены в снег, дождь, в минус и плюс всегда окупались причастностью к энергетическому братству и нашей миссией — нести людям свет. Звучит, может, высокопарно, но это правда», — отметил Ислам Осканов, заместитель главного инженера филиала.