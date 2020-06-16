Автором-составителем данного издания является известный этнограф, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова, которая одна из первых подала инициативу создать такой важный труд, который стал бы символизировать ратный подвиг наших земляков в небе над Родиной и в мирное время, и во время Великой Отечественной войны.

— Эта книга, как и все предыдущие издания на тему авиации, будет достойна войти в золотой фонд военной прозы, — говорит Зейнеп Магомед-Тагировна. — Особенно здесь широко будут представлены материалы о военных летчиках, которые мужественно защищали нас на фронте с первого дня Великой Отечественной войны. Нанося отчаянные удары по наступающим немецким войскам, танковым колоннам, эшелонам, аэродромам, эти герои, действуя, как правило, без истребительного прикрытия, неся тяжелейшие потери от зенитного огня и атак «мессеров», не дожили до мирных дней, а к концу 1941 года из них осталась только половина. Но в начале 42-го, переучившись на новые штурмовики Ил-2, они снова возвращались на фронт, чтобы рассчитаться за былые поражения и погибших друзей. Пройдя сквозь испытание огнем, они «стали на крыло», возвратив тем самым советской авиации господство в воздухе.

Как отметила Зейнеп Дзарахова, в этой книге также планируется собрать обширный материал о героях сегодняшнего времени, посвятивших свою жизнь авиации. Говорят, есть люди, которые без небесной выси себя не мыслят. Они связывают судьбу с авиацией и находят в своем призвании смысл жизни и особенную романтику.

По словам З. Дзараховой, будущая книга про авиацию расскажет нам о небе и полетах не с позиции сухих цифр, мы увидим живые истории людей и захватывающие дух сюжеты о том, как небо меняет жизнь человека, о боевых и мирных летчиках, готовых рисковать собой снова и снова, сроднившись со штурвалом...

Учитывая то обстоятельство, что точная дата выхода книги не известна, редакторским коллективом было решено представлять читателям газеты «Ингушетия» те материалы и публикации, которые уже готовы к изданию. И начнем мы, пожалуй, с материала, посвященного первому Герою Российской Федерации — летчику-испытателю, генералу авиации Суламбеку Осканову, имя которого овеяно бессмертной славой.

Героями не рождаются

Ингушский народ по праву может гордиться тем, что первым Героем в истории России стал ингуш, генерал авиации Суламбек Сусаркулович Осканов. Сын простого крестьянина из ингушского селения Плиева, родившийся за год до депортации, Суламбек Осканов тридцать лет своей жизни отдал ВВС СССР, а затем России.

Родился Суламбек Осканов 8 января 1943 года в многодетной семье, в которой было десять детей. Когда Суламбеку было чуть больше года, чеченцев и ингушей выслали в Сибирь, поэтому детство мальчика прошло в холодных степях Казахстана.

Суламбек часто вспоминал эти нелегкие времена, где депортированные вайнахи испытали холод, голод и нищету, и в кругу близких людей рассказывал, как его отец, участник Великой Отечественной войны, делал всё, чтобы его родные люди не погибли в ссылке.

В 1957 году, когда семья Оскановых одной из первых смогла вернуться на родину, в селение Плиево, Суламбек пошел учиться в местную школу и после получения аттестата зрелости уехал к своему старшему брату, который жил и работал в столице Чечено-Ингушетии, Грозном. Юноша решил продолжить учебу и пошел в школу рабочей молодежи, которые к моменту возвращения чеченцев и ингушей из ссылки были весьма популярны. Параллельно Суламбек поступает в Грозненское ремесленное училище № 3, которое он с отличием оканчивает в 1961 году.

«Учеба в училище перестала быть для меня увлекательной, когда впервые я увидел летное поле и взлетающие самолеты. Спустя некоторое время я записался в местный аэроклуб и с тех пор не представлял своего будущего вне авиации. Именно здесь и начался мой путь в небо. Занятия в грозненском аэроклубе убедили меня в том, что небо и самолеты и есть мое призвание», — вспоминал Осканов.

Часто после учебы или работы Суламбек смотрел в ночное небо, представляя, как одна звезда перелетает к другой. Это рождало в нём желание подняться ввысь, которое позже переросло в серьезное увлечение авиацией. Молодой человек сразу поставил перед собой цель — стать военным лётчиком, поэтому он очень упорно тренировался и хорошо учился. Как рассказывали его однокурсники, со стороны казалось, что закалённый организм Суламбека не знает усталости.

После училища Суламбек какое-то время работал на нефтеперерабатывающем заводе № 420 в Грозном слесарем-монтажником шестого разряда. Но чем бы он ни занимался, никогда не переставал думать и мечтать о небе.

В 19-летнем возрасте Суламбек Осканов становится курсантом Качинского высшего военного авиационного училища лётчиков имени А. Мясникова, которое к этому времени уже считалось легендарным учебным заведением. Это была его заветная мечта. С отличием окончив это одно из лучших в СССР военных учреждений, Осканов в звании лейтенанта остаётся работать в училище лётчиком-инструктором. Он успешно обучает и воспитывает будущих военных лётчиков и сам осваивает все известные на то время модели военных самолётов, выполняя норматив мастера спорта по высшему пилотажу СССР на реактивных самолётах. Это были обыкновенные будни одаренного пилота.

Через некоторое время С. Осканов был назначен заместителем командира учебной авиационной эскадрильи по политической части, а с окончанием в 1974 году Военно-политической академии имени Ленина получил назначение на должность заместителя командира истребительно-авиационного полка Группы советских войск в Германии. Пропагандируя советскую авиацию, он часто выступал перед военнослужащими полка и жителями немецких городов с лекциями и докладами. Одновременно уделял большое внимание личной лётной подготовке и добился звания военного лётчика первого класса. Вскоре полковник Осканов был назначен старшим лётчиком-инспектором службы безопасности полетов Военно-воздушных сил СССР. Он одним из первых в ВВС освоил истребитель четвертого поколения — МиГ-29.

С 1984 по 1986 год служил в качестве заместителя командира истребительно-авиационного соединения Южной группы войск в Венгрии. Это были годы дальнейшего совершенствования боевого мастерства военного летчика.

К концу 80-х Суламбека Осканова назначают начальником центра боевой подготовки и переучивания лётного состава Военно-воздушных сил СССР в городе Липецке. На этой должности он лично участвовал в разработке и совершенствовании способов боевого применения состоящих на вооружении и применяемых в авиации комплексов.

Несмотря на высокую должность и большую занятость, использовал любую возможность для поддержания и совершенствования своего лётного мастерства, участвовал во многих лётных экспериментах по расширению боевых возможностей военных самолётов.

Следует отметить, что Липецкий центр боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС имени В. П. Чкалова считается ведущим центром фронтовой авиации России. Профессионализм липецких летчиков признан не только в стране, но и далеко за ее пределами. В этом немалая заслуга и Суламбека Осканова, который стал инициатором проведения в Липецке авиационных праздников и авиашоу.

Впервые наземный и воздушный показы авиатехники липецкого авиацентра прошли осенью 1991 года на военном аэродроме. Тогда многие горожане и гости Липецка впервые увидели высший пилотаж в исполнении асов Суламбека Осканова и Николая Свечкаря. Сотни раз они пронеслись над аэродромом на малой высоте и над взлетной полосой, легко и безукоризненно выполняя сложные фигуры. Создавалось такое ощущение, что пилоты как бы сливались со своими самолетами и испытывали особое удовлетворение и восхищение от того, что такие многотонные машины слушаются их, подчиняясь всем командам.

Тяга к повышению летного мастерства привела Осканова в Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени Ворошилова, которую он блестяще окончил в 1991 году. И так он продолжал летать, несмотря на то, что военные руководители такого ранга могли управлять самолетами и на земле. Особенно Суламбек Осканов любил ночные полеты. «Полет в ночном небе, — говорил он, — это чарующая картина любования Вселенной. Именно там понимаешь, что есть вечность и божественный мир».

7 февраля 1992 года генерал-майор авиации Суламбек Осканов на истребителе МиГ-29 совершил свой последний полет в бессмертие. Это был очередной учебный вылет, каких за время службы летчик высшего пилотажа выполнял более десяти тысяч раз. По стечению трагических обстоятельств, у лучшего на тот момент самолёта в мире вдруг отказало навигационное оборудование, в результате чего в условиях плохой видимости пилотом была потеряна пространственная ориентировка. Ночью, в сложных метеоусловиях, летчик сумел всё же вывести самолет из облаков и сориентироваться на местности, но только тогда он обнаружил, что находится прямо над жилыми массивами.

Несомненно, Суламбек Осканов был летчиком высокого класса, однажды он посадил боевую машину на «брюхо», когда у самолета отказало шасси. Но сейчас, когда Суламбек увидел внизу мерцающие огни домов, он ясно понял, что посадить самолет он уже не сможет. По правилам полетов, при такой чрезвычайной ситуации он должен был катапультироваться, тем более что времени до столкновения с землей у него оставалось ещё две с половиной минуты. Но под его многотонной махиной с полными баками горючего лежал огромный населенный пункт...

Отважный пилот мгновенно рассчитал все «за» и «против», и эти последние минуты он использовал для того, чтобы как можно дальше увести самолёт от жилых домов и зданий. Ценой своей жизни Суламбек Осканов предотвратил падение потерявшего управление истребителя на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области, спасая людей от неминуемой гибели.

Эксперты скажут потом, что этот роковой полет проходил в сложнейших условиях, в результате чего у боевой машины произошёл отказ авиагоризонта. Как разворачивались эти трагические события, приведшие к гибели такого виртуозного летчика, эксперты государственной комиссии впоследствии до секунды восстановили по показаниям «чёрного ящика», из которого следует, что между летчиком и «взбунтовавшимся» истребителем на скорости 900 километров в час шла упорная борьба, которая привела к огромной трагедии. Все годами отточенное мастерство Суламбека в тот момент оказалось бессильно. И, несмотря на то, что в самом начале обнаружения поломки он мог катапультироваться и спасти свою жизнь, отважный пилот так до последнего и не покинул машину и спас от верной гибели сотни жизней.

Этот полет, длившийся всего две с половиной минуты, называют полетом к бессмертию и последним прощальным росчерком в небе, осветившим собой бескрайний горизонт. Это было пламенное признание в бесконечной любви ко всему живому на земле, на которое способен только настоящий сын своего Отечества.

С тех пор место падения самолета настоящего защитника Родины, рыцаря неба, вставшего на страже ее покоя, военные летчики называют точкой Осканова. И каждый раз перед взлетом обращают свой лик в эту сторону, будто просят благословения у своего командира.

А память священна...

Генерала С. С. Осканова одинаково почитают и на родине, в Ингушетии, и в тех краях, где он провел лучшие годы своей жизни. В честь ингушского генерала по всей стране установлены памятники и посвящены музеи.

К примеру, в 2003 году руководство Липецкого авиацентра во главе с генералом Александром Харчевским добилось сооружения памятника на площади Авиаторов всем летчикам, погибшим в липецком небе.

А на месте гибели генерала Осканова, у деревни Козельки Добринского района, неподалеку от станции Хворостянка, установлен монументальный памятник в честь героического подвига, совершенного ингушским генералом в небе над Родиной. Именем первого Героя России в Ингушетии и Липецке названы также самолёты.

В честь Суламбека Осканова названы несколько улиц в Назрани, городе воинской славы Малгобеке, также площадь в городе Сунжа Республики Ингушетия. В Липецке и Хворостянке также есть улицы, названные именем легендарного летчика. Имя героя присвоено ингушскому аэропорту «Магас», где перед центральным входом, устремившись ввысь, красуется последнее пристанище генерала Осканова — воздушный истребитель МиГ-29.

Его именем названа одна из школ в городе Назрани, где систематически проводятся турниры по боксу на призы имени Суламбека Осканова и другие спортивные состязания. Также именем Героя называется Плиевская средняя школа № 1, где учился Суламбек после возвращения из ссылки.

Силами энтузиастов под руководством бывшего директора Плиевской средней школы № 13 Малики Гордановой в школьном музее славы был открыт зал, посвященный бессмертному подвигу своего односельчанина, генерала авиации Суламбека Осканова, который вот уже двадцать лет посещают не только жители Ингушетии, но и многочисленные гости республики.

В 2000 году в бюджете молодой республики средств на подобные проекты не было, поэтому Горданова М. А. явилась не только автором идеи создания музея, но и его основателем. Притом весь основной материал для экспозиции она собирала сама. Историк, дизайнер, художник и хранитель в одном лице — ей удалось оформить экспозиции и залы и в течение нескольких месяцев подготовить с помощью работников школы музей к открытию. Таким образом, без всякого бизнес-плана и финансовой поддержки извне, и появился этот уникальный музей.

По словам Малики Абузаровны, открытие этого хранилища исторической памяти решило многие проблемы учебно-воспитательной и внеклассной работы школы и поставило на качественно новый уровень работу с родителями, которые стали частыми посетителями музея.

«Учащиеся школы гордятся своими славными земляками и ощущают сопричастность, как потомков, при этом чувствуя ответственность и необходимость быть достойными их верности, доблести и славы», — подчеркнула она.

Центральное место в зале Осканова С. С. занимают экспонаты, привезенные Гордановой М. А. из Липецкого авиационного центра, который она посетила несколько раз, и личные вещи Суламбека Сусаркуловича, подаренные музею матерью героя, Оскановой Луди.

«Мама Суламбека Осканова одобрила мою инициативу отдать дань памяти геройскому поступку своего сына и передала в музей самые главные экспонаты: генеральский мундир Осканова с орденскими планками и макет самолёта, на котором летал бесстрашный летчик, — рассказывает Малика Абузаровна. — Оказывается, этот макет Суламбек привёз своей матери из Липецка, чтобы она знала, на каких машинах он летает».

Малика Горданова несколько раз по приглашению Липецкого авиаполка ездила на место последней службы нашего славного земляка, откуда привезла бесценные экспонаты для своего музея: скафандр, автограф, страницы из летной книжки генерала с планами полетов, подлинные документы испытательной эскадрильи, нагрудные значки, фрагмент разбившегося самолета и многое другое. Всё это сейчас бережно хранится в зале Осканова.

Также там висят черно-белые и цветные фотографии героя и хранятся аудиозаписи воспоминаний его сослуживцев — однополчан. Здесь же посетители могут ознакомиться и с видеозаписью разговора М. Гордановой с матерью героя, которую они сделали незадолго до её смерти. В музее также представлен материал из периодической печати, телевизионные новостные ролики и документальные фильмы, снятые про Героя России Суламбека Осканова.

«В Липецком авиацентре мне рассказывали, что Осканов ко всем относился с огромным уважением, не обращая внимания на должности и положение в обществе, — говорит Малика Абузаровна. — Видно, командир у них был настоящим профессионалом своего дела: в меру требовательным, но справедливым».

По словам основателя музея, с Липецким авиацентром в лице начальника генерал-майора А. Харчевского и замполита А. Бойчука их связывают тесные и плодотворные отношения. А на одной из встреч Малики Гордановой с друзьями из Липецка А. Харчевский сделал в книге гостей музея такую запись: «Работа Малики Абузаровны Гордановой, как педагога в первую очередь, и созданного ею музея славы, направлена на патриотическое воспитание молодежи, а сотрудничество с музеем центра и посещение детьми из Ингушетии Липецка способствует межнациональному общению и сближению.

С уверенностью можно говорить, что плиевский школьный музей славы, где почетное место отведено Герою России Суламбеку Осканову, и не менее результативный клуб «Патриот», созданный также по инициативе Малики Абузаровны, внесли неоценимый вклад в развитие культуры ингушского народа, в возрождение и сохранение исторической памяти достойных сынов Отечества и воспитание школьников и молодежи в духе высокого патриотизма, гражданственности.

Огромное спасибо ей за это и низкий поклон. Также хотелось бы отметить, что стало доброй традицией посещение соединения лучшими учениками школы. Уделяется большое внимание общению приезжающих ребят с молодежными организациями Липецка. Тесные связи установились с клубом «Юный авиатор». Проведены совместные мероприятия в 2007 году в честь 95-летия Военно-воздушных сил России, и в 2008 году в связи с 90-летием начала авиационной истории Липецка».

«Необходимо отметить, что деятельность клуба «Патриот», созданного при музее славы, началась с посещения Липецкого авиацентра, — рассказывает М. Горданова. — Члены клуба были почетными гостями авиацентра, посетили место гибели Осканова, стали участниками торжественного построения личного состава авиацентра в честь Героя. Затем они побывали на военном аэродроме и посетили школу «юных авиаторов» имени С. Осканова. В авиацентре ребята выступили с литературно-музыкальной композицией «Звездный миг Осканова».

В общей сложности Малика Горданова с ребятами из клуба «Патриот» посетила Липецкий авиацентр в 2000 и 2004 годах, пополняя оскановский зал музея новыми интересными экспонатами. Эти поездки позволили также наладить сотрудничество с музеем авиацентра. А в 2007 году представители музея участвовали в мероприятиях, посвященных 15-летию со дня гибели Осканова С. С.

Необходимо отметить, что в музее собраны материалы и боевые награды не только о самом генерале. В экспозиции зала боевой славы среди других размещены сведения об отце Суламбека — Осканове Сусарко Ортагановиче, участнике Великой Отечественной войны, бывшего пулеметчика Чапаевской дивизии, который неоднократно поощрялся военным командованием. Вместе с женой, Евлоевой Луди Якубовной, они родили и воспитали десятерых детей, за что мама нашего Героя получила золотую звезду «Мать-героиня».

Надо признать, что деятельность музея давно уже вышла за рамки школьного, превратив его в народный музей. Это без лишних слов говорит о том, что работа музея является большим подспорьем в духовно-нравственном и патриотическом воспитании не только учащихся школ и всего подрастающего поколения Ингушетии, но и для взрослой части населения. Мероприятия, проводимые в стенах этого культурного учреждения, постоянно освещаются всеми республиканскими СМИ. Телевидением Ингушетии на основе материалов и экспозиций музея сняты фильмы о жизни и подвиге Суламбека Осканова: «Прерванный полет», «Подвиг Героя», «Полет в вечность». О музее славы печатались материалы в газете «Аргументы и факты. Северный Кавказ». Музей является постоянным победителем ежегодного республиканского конкурса музеев и музейных комнат, проводимых в республике.

«Наш музей — это своего рода повесть о настоящих людях, — рассказывает Малика Абузаровна. — Ежегодно нас посещают, помимо учащихся, более полутора тысяч человек, среди которых бывает много почетных гостей республики. Приезжают к нам люди разных возрастов и из других регионов России, которые интересуются авиацией или просто гордятся тем, что великий сын кавказского народа стал олицетворением бесстрашия и высокой офицерской чести».

С 26 по 29 апреля 2017 года школьники из Липецкой области в сопровождении старших товарищей находились в Ингушетии. Экскурсия высоких гостей из Хворостянки, как и ожидалось, началась с посещения плиевского музея славы. В книге для гостей они оставили такую запись: «Мы родились и живем благодаря вашему земляку, настоящему защитнику Отечества Осканову Суламбеку Сусаркуловичу. Низкий поклон ему за спасенные жизни и спасибо всему ингушскому народу за такого достойного сына!»

Затем они посетили школу, в которой учился С. Осканов и аэропорт «Магас», названный в честь генерала авиации. Посетив исторический памятник XV века «Борг1а-Каш», расположенный на высоком холме в северной части с. п. Плиево, дети посадили деревья в память о пребывании на родине Героя.

За время пребывания в Ингушетии гости также побывали в столице самого молодого субъекта России — Магасе. Неизгладимое впечатление произвело на них посещение горной Ингушетии, с ее прекрасными горными пейзажами, средневековыми башнями и культовыми сооружениями.

«Приятно осознавать, что подрастающему поколению интересны жизнь и подвиги предков, — говорит Малика Абузаровна, — и не важно, к какой нации они принадлежат. Главное, есть среди нас и будут такие люди, которые не дрогнут в решающую минуту. Герои взамен собственной жизни выбирают жизнь других. Вот и наш земляк Суламбек Осканов ради спасения тех, которые и ведать не ведали, что происходит там, высоко в небе, принял весь удар на себя и отвел эту беду подальше от мирного села. Такие поступки живут в народе столько, сколько будет жить народ. Я безмерно рада, что смогла приложить свои силы к почтению памяти такого светлого и мужественного человека, каким был Суламбек Осканов».

Награды, нашедшие героя...

Если говорить о званиях и наградах, то надо признать, что Суламбек Осканов имел их бессчётное множество. Но особенно он гордился тем, что является мастером спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Звание «Заслуженный летчик СССР» ему было присвоено за безупречное высокое лётное мастерство. Также он был удостоен многих других наград, хотя сам он о своих достижениях говорил крайне сдержанно.

Звание генерал-майора авиации С. С. Осканову было присвоено в мае 1989 года, а через год он стал заслуженным специалистом Вооружённых Сил СССР и кандидатом военных наук РФ.

В трудный период, когда общество пребывало в растерянности, а государство — в после перестроечном хаосе, Суламбек Осканов продемонстрировал людям образец офицерской чести и высокого морального духа. Когда погиб генерал, у новой России ещё не было высшей награды, и именно подвиг Осканова побудил правительство вновь образованного государства учредить звание Героя Российской Федерации.

Указом Президента России от 11 апреля 1992 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации С. С. Осканову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Таким образом, кавалер орденов Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» третьей степени, генерал-майор авиации Осканов Суламбек Сусаркулович стал первым офицером в стране, удостоенным звания Героя Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации № 384 о присвоении С. С. Осканову звания Героя Российской Федерации и вручении его родным медали «Золотая Звезда» № 1, после краткого совещания в Москве был подвергнут некоторому изменению, в результате чего первую награду решили дать живому человеку — российскому космонавту Сергею Крикалёву, хотя указ о его награждении был подписан позже.

В итоге, знак особого отличия Героя Российской Федерации — медаль «Золотая Звезда» № 2 и соответствующая грамота были вручены вдове генерала.

Воспоминания друзей и коллег

Прошло достаточно много времени, как Суламбека Сусаркуловича нет среди нас. А вот, надо же, с кем бы мы ни заводили разговор, все говорят о нём только в положительной степени: то ли он действительно таким человеком был — без изъянов, то ли помнят о нём исключительно порядочные и благородные люди.

Известный философ и историк из Ставрополья Анзор Киргуев, который долгие годы дружил с нашим героем, вспоминал:

«Суламбек Осканов был большим человеком, и не только в сфере авиации, а в общем смысле. Он был и будет достойным сыном своей большой нации ингушей, которые не преклоняли головы ни перед какими трудностями. С другой стороны, я никогда не видел более мягкого, доброго, обходительного и вместе с тем мужественного человека, чем он.

Да, согласен, можно встретить много мужественных людей, которые не дрогнут перед решающей схваткой. Но, по обыкновению, зачастую они бывают очень грубы и в резкой форме могут ответить на любой вопрос. А встречаются и такие люди, я имею в виду мужчин, которые обладают исключительной харизмой, чувством самообладания, одним словом — красавчики. Но нет в них того самого мужского начала, которое дает определяющее значение любому защитнику.

И я могу сегодня твердо сказать, что в лице Суламбека я встретил такую личность, вобравшую в себя все те качества, как обходительность, ласковое отношение к людям, услужливость и доброжелательность наравне с отважным и добрым сердцем в груди».

Герой Российской Федерации, главком ВВС РФ, генерал армии Пётр Дейнекин в день похорон Суламбека Осканова на родовом кладбище в сельском поселении Плиево, выразив слова соболезнования родным и близким погибшего офицера, произнес такую речь:

«В первую очередь я хотел бы отметить, что корни героического ингушского народа уходят в глубокую историю. С большим душевным волнением я узнал, что у ингушей существует многочисленная когорта георгиевских кавалеров, которые были воспитаны в духе ингушского национального патриотизма. И героическое участие своих дедов и отцов во многих войнах и защите Отечества послужили, безусловно, ярким примером тому, что и Осканов стал достойным сыном своего народа. А в дальнейшем его судьба в авиации практически ничем не отличалась от тех, кто посвятил свою жизнь военному летному делу.

Блестящее окончание Качинской авиационной школы, когда Суламбека Осканова после защиты оставили инструктором, а это делается далеко не с каждым выпускником, затем военно-политическая академия, и долгие годы честной и безупречной службы. А я вам должен сказать, что у нас в стране существует очень жесткий отбор кадровых офицеров, и Суламбек Осканов был лучшим из лучших! Таким он и останется в наших сердцах».

Предприниматель из Москвы Багаудин Цолоев вспоминает:

«Был очень жуткий холодный день, когда к нам пришла эта тревожная весть о катастрофе самолета с нашим земляком на борту. В сорокаградусный мороз мы вместе с пилотами и сослуживцами Суламбека поехали на место падения самолета и начали поисковые работы с глубокой надеждой на то, что здесь мы найдем только обломки боевой машины. О том, что Суламбек погиб, не хотелось даже и думать, ведь он мог катапультироваться. Но наши надежды найти его живым, с каждой минутой таяли, как угасающая спичка...

Наутро после катастрофы на месте падения самолета Осканова из Липецка и Москвы прибыли высокие чиновники. Всех, конечно, интересовало одно: почему так произошло, и что явилось причиной отказа целой системы управления самолетом, приведшего к такой катастрофе? Военные исследователи и эксперты вынесли, наверное, по этому случаю свой вердикт, хотя мы понимаем, что никакие силы нам его уже не вернут».

«Суламбек всегда с готовностью помогал людям, — вспоминает о своём товарище ведущий научный сотрудник Ингушского НИИ имени Ч. Ахриева Висин-Гирей Танкиев. — На траурном собрании в Липецке, где в последние годы жизни служил Осканов, ко мне подошла участница Великой Отечественной войны и рассказала о своём знакомстве с героем. Она называла его Сергеем Сергеевичем. Со слезами на глазах она рассказывала, как Суламбек помог ей получить квартиру, и она была ему очень благодарна».

Спустя десять лет после гибели своего друга-лётчика В.-Г. Танкиев выпустил книгу под названием: «Миг генерала Осканова», в которой рассказал об основных вехах его жизни и подвиге, совершенном в мирное время. Вот некоторые отрывки из этого издания.

«С Суламбеком Оскановым мы познакомились в 1970 году, когда оба сдавали экзамены в Военно-политическую академию. Суламбек поступал на военно-воздушный факультет, а я — на военно-педагогический. Решили, что, если пройдём, попросим руководство академии поселить нас в одну комнату в общежитии. Так и случилось. Мы прожили в одной комнате три года.

Должен сказать, что Суламбек приятно удивлял меня своим серьёзным отношением к учёбе. Много раз, проснувшись среди ночи, я обнаруживал, что сосед по комнате не спит, а усердно готовится к занятиям. Суламбека не интересовали злачные места, которых в Москве всегда хватало. Он не имел вредных привычек, увлекался спортом и закалялся. Мы часто с ним плавали в бассейне и ходили на лыжах, посещали музеи и театры, встречались с земляками.

Во время учёбы мы поддерживали тёплые отношения со многими известными людьми, включая знаменитого чеченского танцора Махмуда Эсамбаева, ингушского писателя и журналиста Ахмеда Мальсагова и другими. На последнем курсе мы обзавелись семьями и разъехались. Но продолжали созваниваться и часто ездили друг к другу в гости».

В паре с Оскановым в тот злополучный день летал полковник Николай Свечкарь. Вот что он рассказал, вспоминая это трагическое событие:

«Подчинённые любили своего строгого, но справедливого командира, уважительно называя его между собой на русский манер — «Сергеем Сергеевичем». В тот день мы вместе с Оскановым ехали на полеты, генерал был весел, шутил. Днем мы, каждый на своем МиГе совершили по два вылета. Я был ведущим, Осканов — ведомым. На вечер планировался воздушный бой в облаках. Кроме нас, в учебном воздушном бое принимали участие еще два или три самолета.

В назначенное время генерал взлетел первым, я чуть позже. Но когда я поднялся в небо, то не смог найти самолет Осканова. Естественно, исчезновение боевой машины начальника авиацентра заметили и на земле, и мне скомандовали запросить 201-го. Я стал запрашивать товарища генерала, делали это и другие летчики, но 201-й молчал. Тогда все стало понятно. С командного пункта я получил задание снизиться и попытаться рассмотреть на земле следы возможной катастрофы. Когда в районе станции Хворостянка заметил пылающее зарево, я понял, что случилось самое страшное».

Хорошо знал Сергея Сергеевича и бывший заведующий гарнизонной поликлиникой Липецкого авиацентра Владимир Пигальчук, который считал за честь быть другом нашего героя.

«Осканов не стал катапультироваться ради спасения собственной жизни, хотя, как потом показало расследование государственной комиссии, он имел такую возможность, и времени для этого было достаточно, — рассказывает Владимир Николаевич. — Генерал до последнего пытался вывести самолет из пике и уводил его от жилых домов. Сергей Сергеевич не мог поступить иначе. Его всегда отличала любовь к людям. Невзирая на свое звание и должность, он никогда не вел себя высокомерно по отношению к подчиненным. Его вежливость ко всем порой даже удивляла. Кроме этого, Сергей Сергеевич очень дорожил военной техникой. В его жизни не раз бывали нештатные ситуации, и ему всегда удавалось спасать боевые машины. Однажды он мне рассказывал, как после очередного испытания посадил самолет буквально на «брюхо».

День гибели генерала Осканова Владимир Пигальчук помнит хорошо. Накануне этой трагедии он встречался с генералом, который рассказывал ему о своей недавней поездке на родину, в Ингушетию.

«Этот день ничего плохого не предвещал, обычный день полетов, но когда уже стемнело, и над военным городком на большой скорости и малой высоте в сторону Хворостянки пронесся вертолет, у меня почему-то возникло тревожное предчувствие, — рассказывает далее Владимир Пигальчук. — Мы, летчики, знаем, что просто так в определенных направлениях и на определенной высоте вертолеты не летают. Подозрительным было и то, что в день полетов почему-то не гудели самолеты. Когда я вернулся домой, мне позвонили и срочно вызвали в штаб. Внутренний голос мне подсказывал, что что-то случилось с «первым», так мы звали командира Осканова. Находившиеся в штабе военачальники объяснили, что с радара пропала «точка» самолета Осканова, и уже обнаружена «яма» — место падения истребителя».

На плечи Пигальчука в тот момент легла ещё более тяжелая участь, когда его попросили сообщить эту страшную весть семье генерала. В двенадцатом часу ночи Пигальчук, вместе с другими офицерами отправились к Оскановым.

«С собой я прихватил медикаменты на всякий случай, — вспоминает Владимир Николаевич. — Дверь нам открыла жена генерала Раиса Салмановна, которая, увидев нас, замерла на месте. По выражению её лица было видно, что она поняла все сразу, жены летчиков хорошо знают специфику военной службы. После долгого молчания жена Осканова обхватила руками голову и горько разрыдалась, что-то приговаривая на своем родном языке, но быстро взяла себя в руки и пошла успокаивать детей, которые тоже все поняли и находились в своей комнате».

Полковник Василий Фильчаков знал Суламбека Осканова с курсантских лет, со времени учебы в знаменитой «Каче» — Качинском высшем военном авиационном училище.

«Я учился на два курса младше Суламбека Осканова, — вспоминает Василий Фильчаков. — Помню, всем курсантам, особенно первых курсов, всегда ставили в пример Суламбека Сусаркуловича. Вот мол, гордость «Качи», курсант Осканов, пример для вас, «зеленых», на него равняйтесь.

Но он был примером не только для курсантов, но и для матерых асов. Когда командование оставило его в училище летчиком-инструктором, Осканов начал усердно заниматься и стал мастером спорта: наравне с маститыми асами летал на учебном Л-29. А соревновались тогда четыре авиационных училища — Качинское, Армавирское, Ейское и Краснодарское. В общем, летала будущая элита авиации.

Я также после училища был оставлен служить летчиком-инструктором в учебном полку. В начале 90-х, после службы в Забайкалье, Германии, Туркмении и Москве, я вернулся в Липецкий авиацентр, но служить под началом генерала Осканова пришлось недолго...

Я всегда задаюсь вопросом, почему Суламбек не покинул самолет в ту роковую минуту? И отвечаю себе на этот вопрос так: понимаете, наверное, нужно быть летчиком, чтобы понять душевное состояние человека за пультом управления такой огромной махины и войти в его морально-психологическое состояние на момент нештатной ситуации. Представьте, он — генерал, начальник центра, и как это, покинуть самолет? Для Осканова это было хуже смерти. Я отчетливо представляю, какие мысли одолевали его в те последние минуты жизни. А вдруг самолет исправен, а я даже не попытаюсь спасти его? И еще под тобой населенные пункты! И куда рухнет самолет, если я его покину? А внизу люди, много домов, в которых мирно живут ни в чем не повинные люди! И так далее, и так продолжаем.

По себе знаю, каково это. Я сам катапультировался в 1981 году, когда служил в Забайкалье. Всегда остается потом такое чувство — а все ли ты сделал, чтобы спасти самолет? Я больше чем уверен, что Осканов был уверен, что справится с этой ситуацией, ведь в его полетах не раз бывало такое. Он был летчиком высшего класса, и однажды посадил боевую машину на «брюхо», когда не сработало шасси. Но в тот момент генерал Осканов вряд ли думал о своем спасении, гораздо важнее для него было спасти других, поэтому он и направил самолет туда, где не было домов, до конца не выпуская из рук непослушный штурвал«.

Сегодня, в суете быстротекущей жизни мы крайне редко говорим о таких духовных качествах людей, как доброта, храбрость и достоинство, которыми не в меньшей степени, чем их предки, обладают наши современники. Одним из таких людей был Суламбек Осканов — человек высокого благородства и морали, для которого слово «честь» имело особый смысл. Всю свою яркую, но, к глубокому сожалению, короткую жизнь он высоко нес честь ингуша, честь офицера, честь генерала.

Мы должны хранить память об этом замечательном человеке. Ведь он, несмотря на то, что у него была возможность спастись самому, сделал выбор в пользу мирных людей, которые спокойно жили в своих домах, ни о чем не подозревая.

Суламбек Осканов не родился героем, он стал им и навсегда занял своё место в пантеоне славы. Герой с мягкой улыбкой, внимательными глазами и благородным сердцем оставил этот мир во славу других.

Бесспорно, подвиг Осканова стал одним из тех событий, которые легли в фундамент новой России, сильной и крепкой. Время летит быстро, пройдут годы, десятилетия, вырастут новые поколения ингушей, но можно быть уверенным в том, что во все времена в памяти народа Суламбек Сусаркулович Осканов останется образцом мужества, чести и большого благородства.