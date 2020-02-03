Важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках наших земляков. Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и национальной гордости.

Их героические подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны. Их именами названы улицы, проспекты и площади всех городов России. Высшей степенью отличия удостоены города-герои, мужественно оборонявшиеся в годы Великой Отечественной войны, среди которых мы с гордостью называем и Малгобек. Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Малгобеку было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Для нас важен пример наших предков. Их самопожертвование, мужество, стойкость духа и любовь к Родине стали для многих образцом, достойным подражания. Нужно брать пример с героев, чтобы для будущих поколений Победа в Великой Отечественной войне имела гораздо большее значение, чем просто исторический факт.

Чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны, будущим поколениям нужно рассказывать о героях и их подвигах, проводить тематические мероприятия, посещать памятники и мемориалы памяти, воспитывать любовь к Родине.

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства.

Сотрудники Ингушского краеведческого музея проводят в своих стенах, а также в школах республики уроки мужества на тему Великой Отечественной войны, где рассказывают посетителям о героях и их подвигах, о юных защитниках нашей Родины. Ученики в свою очередь рассказывают нам о своих предках, которые защищали нашу Родину.

Для нас, сотрудников музея, День 75-летия Победы — это память о наших героических предках, гордость за них, за их героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему поколению.

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова подготовлена экспозиция к этой дате, в которой отражается участие наших земляков в ВОВ. Здесь представлены фотографии, документы военного времени, предметы вооружения и фронтового быта, форменная одежда солдат и офицеров.

Экспозиции систематически обновляются, что говорит о важности и актуальности этой темы и имеет непреходящее воспитательное значение. В преддверии юбилея Великой Победы именно эти экспозиции, на наш взгляд, будет наиболее востребованы посетителями.

Учёный секретарь

Ингушского государственного музея

краеведения им. Т. Мальсагова

З. Олигова