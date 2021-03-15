Так считал великий русский классик Лев Толстой, который часто проводил в кругу семьи открытые чтения, а после любил дискуссировать по поводу прочитанного. «Все собравшиеся (в том числе и гости имения) с интересом слушали и внимали силе слова, ведь как приятно, когда чтение доставляет удовольствие!» — восхищенно делал он записи в своем дневнике.

Наверное, все помнят, как в детстве мама или бабушка говорили нам, что нужно читать вслух. Так лучше и быстрее запоминается, — считали они. А ведь они были правы. Учёные доказали, что именно при таком чтении информация намного быстрее усваивается и запоминается.

Чтение вслух — это один из видов чтения, при котором можно работать над выразительностью голоса, интонацией, техникой чтения. Такой вид чтения позволяет легко и точно выражать мысли. Также оно способствует увеличению красноречия, улучшению дикции, эмоциональной окраски, яркости, правильности речи. Таким образом, чтение вслух позволяет избавиться от косноязычия, запинок, оговорок, слов-паразитов и прочих речевых недостатков.

Специалисты из области филологии и медицинской лингвистики без труда приведут сто и один довод в пользу чтения книг, но именно чтение вслух они назовут наиболее полезным и приятным времяпрепровождением. Поэтому для такого полезного занятия придумали специальный праздник, который в этом году отметили 3 марта, но эта дата будет длиться не один день, а целый месяц. Чтобы его отметить, не нужно готовить особые угощения, мастерить костюмы или придумывать украшения. Его можно отпраздновать дома, в кафе, парке, автомобильной пробке и даже на необитаемом острове. Все, что нужно, — это книга или любой пресловутый текст, который нужно будет прочитать вслух, даже если рядом никого не окажется.

Итак, будем считать, что мы уже знаем, что без чтения невозможно представить нашу жизнь. Но какой из этих способов чтения: вслух, про себя или скорочтение — наиболее полезен для индивидуального роста, ведь говорят, что чтение чтению рознь. Попробуем разобраться в этом вопросе и приведем комментарии нескольких специалистов, работающих в этом направлении.

Специалисты в области образовательной медицины говорят, что в процессе изучения материала вслух работает три вида памяти. Первым считают визуальную память. Человек пробегает глазами материал, запоминает то, что видят его глаза. Вторым видом называют речевую память. Человек запоминает то, что произносят его губы. Третьим видом считают слуховую память. Уши слышат то, что произносится ртом, и услышанная речь в сочетании с другими видами памяти усваивается намного лучше.

Используя все три вида памяти, ученики способны усваивать объемный и сложный материал, при этом, не просто зазубривая его, а действительно понимая. Научно доказано, что прочитанная вслух информация лучше усваивается, поэтому преподаватели в учебных заведениях часто просят своих учеников читать вслух, особенно в тех случаях, когда тот что-то не понимает или не может усвоить. Также чтение вслух повышает способности к коммуникации и развивает эрудицию. Такой вид чтения помогает человеку стать более уверенным в себе.

По словам заместителя директора Джейрахской школы Розы Томовой, в течение всего марта в школах республики центром внимания станут слово и книга. Организаторы социально-культурной акции «Международный месячник чтения вслух» основной целью работы считают демонстрации показа чтения вслух как способа взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.

«Конечно, читать вслух можно журнал или газету, последние новости из интернета или популярные посты из соцсетей, но лучше всего — хорошую книгу, — уверенно говорит Роза Мухарбековна. — Это может быть фантастика или детектив, роман или сказка — выбирайте, что вам по вкусу. Можно читать самому себе, не стесняясь выражать чувства и не боясь запнуться, а лучше — всем классом, передавая эстафету друг другу, делясь с одноклассниками своими любимыми героями и переживаниями».

Как оказалось, взрослые и дети совсем даже не прочь послушать, когда им читают вслух, особенно если это весёлые стихи, поучительные басни, отрывки из классической прозы. Поэтому учителя в школах республики уделяют этому месячнику особое внимание и стараются проводить чтения вслух во всех классах. Причём для чтения вслух они выбирают самые актуальные, жизнеутверждающие произведения.

«К примеру, для первоклассников нашей школы мы провели уроки под одним общим названием «В детстве так бывает — там сказки оживают», — рассказывает Роза Мухарбековна. — Ребята поочередно читали полюбившиеся им сказки и внимательно слушали трогательные истории о том, как добро побеждает зло. Во вторых классах прошли громкие чтения «Дело мастера боится», посвященные профессиям. В старших же классах учащиеся читали известные произведения ингушских классиков, которые оставили после себя богатое творческое наследие. Ребята при этом испытывали чувство гордости за своих земляков-писателей, когда узнавали, что книги ингушских мастеров пера читают не только в России, но и за рубежом. Подытоживая громкие чтения, мы поняли, что разные по своему настроению и смыслу истории — смешные, грустные, поучительные — настраивали детей на позитивный лад и яркие эмоции. Поэтому хотела бы посоветовать всем читать самим, читать своим детям, а лучше всего — читать вместе с детьми!»

Как рассказали нам в министерстве образования, вся школьная программа российских общеобразовательных учреждений рассчитана на обучение правилам грамматики и раздельного чтения слов, а для эффективного обучения любым навыкам или учебным предметам, по мнению специалистов, необходимо уметь качественно читать вслух. Ничего более полезного для развития и предотвращения деградации мозга человечество ещё не придумало.

По словам Розы Мухарбековны, любые уроки нужно ограничить в зубрешке и научить детей читать выразительно и вслух, в различной манере, с разной громкостью, как бы делая дубли.

«Все незнакомые и непонятные слова для полной ясности нужно искать в толковом словаре, проговаривать по буквам и читать вслух их толкования, — говорит она. — Причем учить работать со словарем и различной энциклопедической литературой нужно с того момента, когда ребенок научится читать».

Как правильно читать вслух? С таким вопросом мы обратились к одной из представительниц молодого поколения учителей Амине Мурзабековой, которая преподает в Плиевской сельской школе и занимается репетиторством.

«Во-первых, не торопясь, в оптимальном разговорном темпе, примерно 120 слов в минуту. Во-вторых, четко проговаривая слова. В-третьих, выразительно и с расстановкой (с ударениями и паузами). В-четвертых, артистично озвучивая прямую речь персонажей, наделяя их определенным характером», — сделала свое заключение педагог.

Также Амина Хаджиумаровна отметила, что очень важно произносить текст не тоном чтения, а так, как будто вы излагаете собственные мысли. «Читая вслух, нужно не «читать», а «рассказывать», — пояснила она.

Что читать? Отвечая на этот вопрос, наша собеседница сделала акцент на лирических стихах, романах, статьях, рассказах и сказках для детей.

«Но лучше выбрать те произведения, которые с вашей точки зрения красиво изложены, содержат богатый лексикон и полезную информацию. Причем, чем больше, тем лучше. Оптимально — полчаса в день, тогда буквально через месяц вы увидите очевидные результаты — шероховатая речь станет более гладкой, и вы будете легко подбирать нужные слова для выражения своих блестящих идей», — сказала она.

Безусловно, устное чтение развивает речь. Но только в процессе чтения вслух ребенок слышит и слушает себя, что позволяет запоминать ему новые слова и речевые обороты. Он понимает, как надо произносить то или иное слово, где поставить речевое ударение и с какими еще словами можно его употреблять.

Дело в том, что в процессе громкого чтения учитель всегда может остановить ребенка и подправить его, если какое-то слово он произнес неправильно. Также можно обсудить смысл прочитанного после окончания чтения. Таким образом, ребенок будет учиться понимать текст. Этот навык пригодится ему в абсолютно любой работе. Эти способности пригодятся и взрослому человеку.

Кстати, работники телевидения и радио, особенно дикторы, утверждают, что очень полезно записывать читаемый текст на диктофон. Последующее его прослушивание помогает со стороны заметить некоторые нюансы речи — как достоинства, так и недостатки, которые человек обычно не замечает в процессе чтения. Такая обратная связь позволяет скорректировать речь и улучшать ее качество.

Психологи уверены, что чтение — главный процесс, способствующий формированию личности на всех этапах. С пеленок, когда ребенок слышит голоса читающих ему вслух родителей, и в зрелом возрасте, когда человек преодолевает различные кризисы и растет духовно.

С точки зрения эволюции, умение читать — явная надстройка над уже существующими структурами мозга. Оказывается, что при чтении задействовано большинство высших зон мозга. А значит, чтение можно рассматривать как лучшее упражнение для поддержания мозга «в форме».

В лабораториях Всемирной организации здравоохранения уже давно доказано, что мозг человека, умеющего читать, работает заметно более сложным образом, чем мозг неграмотного. Причем мозг человека, упражнявшегося в чтении в детстве, умеет лучше активировать все свои ресурсы, чем мозг человека, обучившегося грамоте, уже будучи взрослым.

Если при чтении про себя основная часть информации воспринимается мозгом, как «мусорная», ненужная и быстро стирается или сохраняется в недоступных для воспроизведения местах, то громкое чтение дает возможность освоить навык легкого и точного выражения мыслей, «провоцирует» постоянное увеличение словарного запаса, освоение хорошей интонации и правильности речи.

Таким образом, можно смело утверждать: чтение — одно из самых лучших упражнений, которое позволяет поддерживать в форме весь мозг. Тем более это важно, учитывая, что такие конкуренты чтению как «развивающие» компьютерные игры показали себя как весьма сомнительные «тренажеры для ума».

Для того чтобы понять, почему так важно читать именно вслух с медицинской точки зрения, мы обратились к доктору, который практикуется на болезнях речевого аппарата. Амирхан Гостемиров, лор-врач с большим опытом работы, отметил, что чтение вслух — одно из лучших упражнений для лечения сложных патологий челюстно-лицевой области.

«Это одно из немногих занятий, активизирующих практически все отделы мозга одновременно, и самое бюджетное средство по профилактике неврозов, депрессивных состояний, нарушений памяти и даже болезни Альцгеймера, — отметил доктор. — Упражняясь в ораторском искусстве, вы заодно улучшите кровообращение в сосудах головы, задействуете важнейшие нервные пути и тем самым обеспечите бесперебойную работу мозга на долгие годы. Думаю, не обязательно быть врачом, чтобы понять, что при чтении вслух мы не только развиваем правильную речь, память и обогащаем свой словарный запас, но также нормализуем работу всего челюстно-лицевого аппарата. Но, как вы знаете, в условиях современного ритма жизни на чтение вслух практически не остается времени, а ведь это очень полезное занятие! Достаточно сказать о том, что даже дети, которым родители с раннего возраста читали книги вслух, лучше владеют речью, более грамотно пишут и быстрее усваивают информацию».

Поможет ли «громкое» чтение избавиться от акцента или серьезных дефектов речи? Этот вопрос мы задали врачу-терапевту высшей категории Томе Цолоевой, которая ответила, что, безусловно, это так.

«Мощнейшим инструментом для коррекции дефектов речи, таких как картавость, заикание, гулкость голоса, региональный или иностранный акцент, является чтение, — отметила доктор. — И, кстати, чтение вслух — лучший способ уснуть, если у вас легкая бессонница. Собственная монотонная речь убаюкивает лучше всяких мелодичных напевов со стороны. Только нужно учесть, что не всякая литература подойдет для ночного прочитывания: это должны быть такие произведения лирического характера, которые могут оказать эмоционально-успокаивающий эффект. Прекрасно подойдут эссе, естественно, поэзия. Хорошо идут рассказы, полные смачных фантастических описаний. Изредка — что-нибудь философское, но лаконичное».

В итоге мы можем сказать, что многолетняя практика работы различных проектов показывает, что именно чтение вслух оказывает мощный синергетический эффект от взаимодействия разных отделов мозга в момент чтения вслух: одновременно работают зрительные отделы, слуховые и моторные. Чем больше разнообразных источников информации, тем быстрее и точнее запоминаются детали. Общий вывод: постоянное упражнение в чтении не только улучшает это самое чтение и расширяет кругозор, но и повышает эффективность работы мозга практически во всех сферах деятельности человека.

Считается, что с ребенком с самого рождения нужно разговаривать на своем родном языке, выразительно, драматически и эмоционально. А по мере взросления необходимо как можно скорее научить его выразительно читать вслух. Непременно — вслух! Причем обучение чтению нужно начинать в трехлетнем возрасте.

Каждый ребенок начинает обучение чтению с того, что вслух пытается складывать слоги в слова. Нам этот процесс может показаться простым, но на самом деле он затрагивает несколько отделов мозга и требует от дошкольников огромных усилий. Чтобы освоить навык чтения, детям приходится учиться соотносить слово печатное и звучащее, тренировать слуховую и зрительную память и концентрироваться на поставленной задаче намного дольше, чем они привыкли. Но если все идет хорошо и взрослые поддерживают их, а не торопят, то постепенно становятся заметны изменения в интеллектуальном развитии: увеличивается словарный запас и расширяется кругозор, возрастают возможности внимания, речь звучит более плавно и правильно, а сам ребенок начинает лучше понимать и запоминать то, что ему говорят.

Правильно подобранные книги также способствуют развитию эмоционального интеллекта. Переживая за любимых персонажей, дошколята и младшие школьники знакомятся с проявлениями различных эмоций и начинают чаще замечать их у себя и других, что впоследствии облегчает им общение со сверстниками и близкими.

Хорошо, если первое время у детей будет возможность читать по очереди с остальными членами семьи. Так они научатся не только любить книги и читать с выражением, но и внимательно слушать других людей.

Чтение вслух помогает родителям привить детям любовь к книгам, обсудить многие важные вопросы и сделать отношения в семье более теплыми и доверительными. И хотя чаще всего взрослые перестают читать детям, когда те уже научились делать это самостоятельно, большая часть школьников с теплотой вспоминает об этом виде совместного досуга.

Так, по данным российских исследователей, более 80% учащихся старших классов признались, что любили или до сих пор любят, когда им читают. Это говорит о том, что для ребенка такие моменты очень важны. Потому что это его заветное время, когда он находится наедине с родителем. Это только их время, в которое не может вклиниться звонок с работы и никто другой. Только вы и ваш малыш. Стоит помнить, что когда вы читаете ребенку его любимую сказку, он чувствует вашу заботу и любовь. К тому же малыш так быстрее уснет.

Однако современные мамы и папы настолько загружены на работе, что, приходя домой, зачастую не остается сил для чтения. Хорошим вариантом будет чтение ребенка для вас. Если вы очень устали, а может, был тяжелый день, настроение испорчено полностью, то попросите ваше чадо почитать для вас его самую любимую сказку. Поверьте, это будет приятно и для вас и для ребенка. А для него это будет еще и очень полезно.

Между тем регулярно читать вслух полезно не только детям, но и взрослым. Причем для каждого возраста «громкое» чтение обладает своими преимуществами. Такой метод знакомства с хорошей книгой позволяет прочувствовать каждую метафору, каждый закидончик автора, каждую эмоцию. Вдруг начинаешь понимать, насколько же певучей и плавной оказывается речь в книгах с хорошей стилистикой.

Большой плюс чтения вслух — жестикуляция. Читая про себя, вряд ли попытаешься жестикулировать свободной рукой, однако когда человек читает не про себя — движение руки или мимика лица происходят непроизвольно. Герой хватается за голову — и ты сам невольно прикладываешь к ней руку. Отзывается о ком-то с презрением — и рука делает пренебрежительный жест. Все это получается спонтанно, и оттого иногда начинает казаться, что раньше, читая тихо и сидя спокойно, мы лишали себя некой важной доли удовольствия от книги.

Трудно переоценить пользу чтения для подростков, ведь без чтения невозможно формирование гармоничного человека. Читая хотя бы иногда вслух, подростки не только серьезно улучшают память, мышление, но и расширяют свой кругозор и развивают другие когнитивные процессы: они учатся любить, оценивать поступки, сопереживать, прослеживать причинно-следственные связи между любыми событиями, анализировать действия, прощать и пр. Наиболее эффективно чтение «взрослых» книг, особенно произведений русских классиков.

Для многих людей нет ничего лучше, чем сесть в любимое кресло-качалку, взять интересную книгу и погрузиться в чтение, отдалившись при этом от всех проблем и забот, потому что чтение — отличный способ заполнить свободное время, вместо того чтобы бездарно его убивать. Если вы хотите сделать свою речь более гладкой и выразительной, то чтение вслух должно занимать не менее получаса в день. Рекомендуется читать неторопливо, хорошо выговаривая фразы и слова, выразительно расставляя акценты и паузы.

Конечно, читать или нет — выбор абсолютно каждого человека. Главное правильно организовать свое свободное время и провести его с удовольствием. Но учитывая то, что полезнее занятия, чем чтение книги, не найти, выработайте в себе эту полезную привычку, и ваша речь всегда будет в отличной форме и непрерывном совершенствовании.