Вице-премьер региона подробно обсудил с гостем вопросы сотрудничества в сфере развития молодежной политики, вовлечения активистов в общественно-политическую жизнь региона. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе РО ВПП.

«Сегодня у молодежи много возможностей, главное — быть активными, гореть идеями. Мы всегда готовы помогать в реализации по-настоящему полезных инициатив», — отметил Илезов.

В ходе встречи главный единоросс Ингушетии наградил грамотой и памятными подарками Дениса Александровича за вклад в молодежную политику республики.

Кроме того, Давыдов и Илезов отметили работу активистов, которые в течение года помогали людям и коллективам медицинских учреждений. В частности, волонтеров-медиков наградили медалью «Герой нашего времени».

Заместитель председателя правительства выразил благодарность добровольцам за их важную работу во время пандемии.

«Спасибо всем тем, кто не остался равнодушным в этой̆ сложной ситуации. Все вы ежедневно подвергали свою жизнь опасности, уверен, что такой опыт не пройдёт для вас бесследно», — отметил Илезов.

В свою очередь Давыдов отметил: «В «Молодой Гвардии Единой России» сформировалась хорошая команда. Волонтерам удалось помочь многим людям, они были рядом с теми, кто остро нуждался в поддержке. Спасибо вам за труд, за потраченные усилия».

Давыдов и Илезов вручили ребятам благодарственные письма и ценные подарки.