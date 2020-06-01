Представители многих ингушских фамилий уходили на фронт целыми кварталами, ибо служба в армии всегда считалась почётной, а долг перед Отечеством — священным. Примеров тому много.

Представители фамилии Долгиевых (Тумхой) оставили яркий след в истории и культуре Российского государства. В этой статье автор дает краткую информацию о Долгиевых, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Подробную информацию о некоторых из них автор дает в книгах «Подвиги героев бессмертны» (2015), «Уроженцы Ингушетии в Великой Отечественной войне» (2017).

Ушли на фронт уроженцы села Долаково, двоюродные братья Долгиевы: Бейбулат Малсагович, 1900 г. р., Магомед Темирсултанович, 1905 г. р., Мухтар Берснакиевич, 1905 г. р., Суламбек Гаймарзович, 1906 г. р., Исраил Юсупович, 1912 г. р., Мовла Адисович, 1913 г. р., Вицих Магомедович, 1913 г. р., Абдул-Мажит (Бицо) Магометмирзиевич, 1915 г. р., Бембулат (Николай) Магометович, 1915 г. р., Ахмет Берснакоевич, 1915 г. р., Абас Алхастович; 1916 г. р., Салман Заамхаджиевич, 1917 г. р., Ильяс Керим-Султанович, 1919 г. р., Николай Магомедович, 1919 г. р., Хаджимурад Гушкович, 1925 г. р., Сафарбек Касымович, 1925 г. р., Тимерлан Бейбулатович, 1927 г. р.

Из них погибли и пропали без вести в жестоких сражениях шестеро братьев. Красноармеец Мовла Адисович, 1913 г. р., служил в 198-й мотодивизии, погиб 7 августа 1941 года под Сталинградом. Вицих Магомедович, 1913 г. р., пропал без вести в декабре 1943 года. Салман Заамхаджиевич, 1917 г. р., был призван Ачалукским РВК в 1943 году, пропал без вести. Николай Магомедович, 1919 г. р., служил в 68-м стрелковом полку 70-й стрелковой дивизии, погиб 5 февраля 1945 года, похоронен в Калининградской области. Абдул-Мажит (Бицо) Магомет-Мирзиевич, 1915 г. р., пропал без вести в первые годы войны. Гвардии красноармеец Бейбулат Малсагович, 1900 г. р., уроженец с. Джейрах, до войны окончил Тбилисский институт цветных металлов, служил в 136-м Гвардейском стрелковом полку 42-й Гвардейской стрелковой дивизии 51-й армии, погиб 26 ноября 1942 года в Тверской области.

Выполнив свой долг перед Отчизной, вернулись к родным другие.

Капитан Магомет Темирсултанович (1905-1978 гг.) после окончания Ингушского педагогического техникума во Владикавказе (1924-1931 гг.) состоял в редакционной коллегии газеты «Сердало», работал начальником Ачалукского районного управления милиции (1933-1934 гг.).

Магомет Темирсултанович участвовал в Великой Отечественной войне в должности командира партизанского отряда Ачхой-Мартановского района. Партизанские отряды были созданы в первые дни войны на случай оккупации и для борьбы с фашистскими элементами в тылу. Магомед всегда сохранял твёрдость духа, был мужественным и честным человеком.

С 1938 по 1949 год Долгиев Магомед работал в милиции. Был начальником Ножай-Юртовского, Надтеречного, Ачхой-Мартановского районного отделений НКВД (до 1943 г.), с июля 1943 года по февраль 1944 года — начальником районного отделения НКВД Пригородного района ЧИАССР в городе Орджоникидзе. Он мог остаться на Кавказе, когда депортировали народ в Казахстан. Но он решительно уехал с родными. В Казахстане с 1946 года был начальником ОВД Кокчетавской области.

На протяжении всей жизни, работая в органах НКВД, он видел много людей, разные поступки, но всегда в своей работе и отношении к людям был честен и справедлив. Все, кто его знали, помнят его как человека слова и чести, мужественного, храброго и заступника простых людей. Его имя было у всех на устах, ему верили, а это дорого стоит.

После возвращения на родину долгие годы работал начальником Пенсионного отдела города Назрани и Назрановского района, позже — главой села Долаково в Ингушетии. Умер в 1978 году.

Бембулат (Николай) Магометович (1915-1999 гг.) в годы войны был пулеметчиком в 19-ом стрелковом полку. После ранения в 1943 году продолжил войну в 208-ом запасной резервном полку. Поменял имя, когда узнал, что ингушей и чеченцев отзывают и депортируют. Наводчиком, в составе 5-ой танковой армии, Николай дошёл до Польши. Был награждён медалями «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.», «За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга» и др.

После завершения войны Бембулат (он же Николай) нашёл свою семью в Казахстане, где находился весь народ в депортации. В Целинограде Бембулат Долгиев работал на разных ответственных должностях, имел многочисленные награды за высокие результаты труда, пользовался авторитетом в народе. Умер он в 1999 году.

Ильяс Керим-Султанович (1919-1984 гг.), уроженец г. Владикавказа, окончил Ростовский финансово-экономический техникум в 1939 году, и в том же году был призван на службу в Красную армию. Участник Финской и Великой Отечественной войн был награжден медалями и орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1945 году воевал с японцами на Дальнем Востоке и с победой вернулся к своим родным в Казахстан. Похоронен в городе Атбасар.

Хаджимурад Гушкович (1925-2011 гг.) ушёл добровольцем на фронт в 1942 году. В апреле 1943 года Хаджи-Мурад прибыл в 4-й кавалерийский корпус, который дислоцировался в городе Азов. Командиром был генерал-лейтенант Кириченко. Были тяжёлые сражения, но особенно запомнился ему бой под Таганрогом в августе 1943 года. Были ранения, но он упорно продолжал воевать. Были бои под Севастополем, в Польше, в сентябре 1945 года форсировали озеро Нарев. В 1945-ом бои под Ортельсбургом, Виленбергом, Алинштейном, Кенинсбергом... И долгожданный День Победы! Хаджимураду было всего 20 лет. Он был награжден двумя орденами и десятью медалями, среди которых орден Отечественной войны второй степени, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и др.

Мухтар Берснакоевич, 1905 г. р., выпускник Высшей школы Наркомата Госбезопасности (1927-1930 гг.), работал в органах Госбезопасности в городах Орджоникидзе и Грозный. В годы войны был директором артель-объединения «Кавказ» в Орджоникидзе, где производили кожаные куртки и папахи для высшего командного состава армии, а также снаряжение для кавалерии (седла, сбруи, уздечки, тачанки и др.). Объединение было введено в список предприятий военной промышленности.

Ахмет Берснакоевич (1915-1966 гг.) окончил рабфак в г. Орджоникидзе, учился на физико-математическом факультете Ингушского педагогического института. В начале войны был председателем Пригородного отдела райсовета с возложенными обязанностями по формированию и обеспечению призыва в армию.

Старший политрук Сафарбек Касымович (1915-1991 гг.), выпускник Ингушского педагогического института г. Владикавказа, был призван в 1943 году в г. Орджоникидзе, служил в Ростове, был демобилизован в начале 1944 года и отправлен в депортацию вместе с народом.

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной армии воевал на Украине, в Севастополе, Мариуполе Суламбек Гоймурзиевич (1906-2010). Прошёл дорогами Великой Отечественной войны, вплоть до Будапешта, Абас Алхастович (1916-1976 гг.). Был призван в армию в 1943 году и воевал до Дня Победы Тимерлан Бейбулатович.

Поиск более широкой информации об этих участниках войны продолжается. Автор выражает благодарность Магомеду Хаматхановичу Долгиеву за оказание содействия в этой работе.

Испытания, выпавшие на долю государства, Долгиевы во все времена разделяли мужественно. Подтверждением тому являются ратные подвиги Долгиевых, — героев Первой и Второй мировых войн.

Зейнеп Дзарахова,

заместитель директора по науке Ингушского НИИ имени Чаха Ахриева