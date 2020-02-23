Выселение... Смысл этого слова может постигнуть лишь тот, кто на себе испытал его. Наши народы полной чашей испили всю горечь несправедливых обвинений, клеветы, унижений, боль потерь родных и близких, погибших не в честном бою, а от холода, голода, болезней в невыносимых условиях жизни.

Документы данной темы длительный период находились под грифами «Разглашению не подлежит» и «Совершенно секретно», поэтому неудивительно, что данная проблема до настоящего времени недостаточно изучена. Она остается наименее исследованной применительно к событиям 40-х годов в Чечено-Ингушской АССР.

Последние месяцы 1942 года. Немецко-фашистские захватчики рвутся на Северный Кавказ, захвачены Моздок, частично Малгобек. Более двадцати тысяч наших братьев и сестер куют победу практически на всех фронтах. Они среди защитников Брестской крепости, Мамаева кургана, Курской дуги, Москвы и др. Менее ста километров оставалось до Грозного — нефтяной столицы Кавказа. Но враг был остановлен у ингушского города Малгобек. Значительным был вклад ингушского народа в эту победу. С 1943 года началось наступление советских войск. В начале 1944 года враг был отброшен на 800 километров от Кавказа.

Вожди, допустившие летом 1942 года стратегическую ошибку и не сумевшие предвидеть мощный прорыв фашистов на юг, искали виновных. Главным критерием в этих поисках стал национальный. К началу 1944 года идея наказания «виновных» народов активно претворялась в жизнь. Выселено более 70 тыс. карачаевцев, лишено своего крова почти 94 тыс. калмыков. Изуродованная войной страна стала сводить счеты с «врагом» внутренним. Наверняка сотни эшелонов, транспорт, тысячи бойцов были гораздо нужнее на передовой. Но их бросили в глубокий тыл на депортацию. Таким образом, был открыт внутренний фронт борьбы с народами «семьи единой».

Чечено-Ингушетия даже не была оккупирована ни на одну минуту и, следовательно, никак не могла действовать «совместно с немцами». Архивные материалы наглядно свидетельствуют о том, что акция по выселению ингушей и чеченцев была заранее спланирована и претворена в жизнь.

В октябре 1943 года бригада работников госбезопасности во главе с заместителем наркома Б. Р. Кобуловым выехала в Чечено-Ингушетию, где начала сбор материалов «об антисоветских выступлениях» с первых дней советской власти на Кавказе. Итогом изучения стал документ под названием «Докладная записка о положениях в районах Чечено-Ингушской АССР». Документ понравился Л. П. Берии. 13 ноября 1943 года он начертал на нем: «Тов. Кобулову. Очень хорошая записка».

По итогам работы кобуловской бригады Берия собрал оперативное совещание, на котором присутствовали высшие чины его ведомства. В числе первоочередных задач Берия назвал создание оперативных чекистских групп, которые должны отправиться в ЧИАССР. Ответственными за выполнение операции «Чечевица» были назначены заместители Берии — Серов, Апполонов, Кобулов и Круглов.

19 ноября 1943 года Берия утвердил план оперативно-чекистских мероприятий по делу «Чечевица». 29 января 1944 года утверждается «Инструкция о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей». В преамбуле говорилось, что «выселению подлежат все жители Чечено-Ингушской АССР по национальности чеченцы и ингуши». Далее указывалось, что члены ВКП (б) и ВЛКСМ, независимо от занимаемого ими служебного положения, а также работники партийных и советских органов, хозяйственных учреждений выселяются для работы в новых регионах. В инструкции разъяснялось, что чеченки и ингушки, состоящие в браке с лицами других национальностей, выселению не подлежат, а женщины русской национальности, вышедшие замуж за чеченцев и ингушей, выселяются на общих основаниях. Однако им разрешалось расторгнуть брак, и тогда они освобождались от депортации. Организаторы не забыли даже тех, кто был в отпуске или командировке. Они тоже были взяты на учет, их ждала та же участь, что и весь народ.

31 января 1944 года подготовительная работа карательных органов получает нормативную базу в виде совершенно секретного постановления ГКО № 5074 «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР». В самом постановлении об ингушах и чеченцах ничего не говорится, но поручается НКВД направить в феврале-марте для расселения в Казахской ССР до 400 тысяч человек и в Киргизской — до 90 тысяч человек.

17 февраля 1944 года Берия доложил Сталину, что подготовка операции заканчивается. Учитывая ее масштабы и особенность горных районов, выселение решено провести в течение 8 дней, в пределах которых в первые три дня будет закончена операция по всей низменности и горным районам и частично по некоторым поселениям горных районов с охватом свыше 300 тысяч человек.

С каждым документом, касающимся депортации народов, знакомился Сталин, каждый из них он заверял своей подписью, каждому из них он давал путевку в жизнь.

Человек с жестоким сердцем лишал целые народы своей государственности, традиций, а самое главное — не задумывался над трагическим исходом совершаемых дел. Во второй половине 1943 года в ЧИАССР стали прибывать в достаточном количестве войсковые части, якобы для проведения маневров в условиях гор, в связи с предстоящими боевыми действиями против немецко-фашистских войск в Карпатских горах Украины.

Жители Чечено-Ингушетии тепло встретили эти войска, приняли их как желанных гостей, отвели им лучшие комнаты в своих домах, угощали фруктами, мясом, а также помогали в продвижении по незнакомым горным тропам. Еще задолго до выселения ингушей и чеченцев в республике войска НКВД под предлогом борьбы с бандитизмом сплошь и рядом учиняли террор и насилие над мирным населением, провоцируя вспышки недовольства, готовя тем самым «обоснование» предстоящей жестокой акции.

Сталин и Берия, руководители НКВД и НКГБ свои злодеяния против народов представили как защиту безопасности страны. С этой целью специально распространялся сфабрикованный ими тезис «о неблагонадежной обстановке», что положение в ЧИАССР, КБАССР и Карачаевской области «угрожает» тылу Красной армии, которая в то время, как известно, не только полностью изгнала фашистов с Северного Кавказа, но уже за 800 километров освобождала от оккупантов Правобережную Украину.

Вся территория ЧИАССР была разделена на четыре оперативных сектора. Владикавказ стал центром первого сектора. В него вошли Пригородный, Назрановский, Сунженский, Ачалукский, Пседахский и Малгобекский районы. Здесь проживало более 18% общего числа выселяемых. Начальником был назначен Кобулов.

В станице Слепцовской дислоцировался второй сектор во главе с генерал-полковником Аполлоновым. В сфере его деятельности находились Галашкинский, Надтеречный, Ачхой-Мартановский, Галанчожский районы. Здесь проживало более 13% выселяемых.

Гудермес — центр третьего оперативного сектора, включавший в себя Курчалоевский, Ножай-Юртовский, Гудермесский и Хасавюртовский районы. Здесь было взято на учет 25% переселенцев. Начальник сектора — Круглов.

Самым крупным был четвертый сектор. В него вошли Грозный, Урус-Мартановский, Атагинский, Шалинский, Веденский, Чеберлоевский, Итум-Калинский и другие районы — 43% депортируемых. Возглавлял работу сектора Серов, назначенный руководителем всей операции.

В январе 1944 года завершились разработка и утверждение основных нормативных документов по выселению чеченцев и ингушей. 21 января 1944 года Берия утверждает инструкцию по конвоированию спецконтингента, переселяемого по особым указаниям НКВД, а 29 января — инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей. 3 февраля Серовым была утверждена временная инструкция коменданту станции погрузки.

Нужно отметить, что 31 января 1944 года судьба чеченцев и ингушей была решена. Согласно постановлению ГКО № 5073, они подлежали депортации в Казахстан и Киргизию.

21 февраля Берия издал приказ № 00193 о переселении чеченцев и ингушей (Иосиф Сталин — Лаврентию Берии: «Их надо депортировать», М., 1992, стр. 10). На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 11 февраля 1943 года В. М. Молотов, А. А. Жданов, Н. А. Вознесенский и А. А. Андреев выступили за немедленную ликвидацию Чечено-Ингушской АССР.

К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Н. С. Хрущев, М. И. Калинин и Л. П. Берия предложили провести депортацию после изгнания немцев из страны (Родина, 1990 г., № 6, с. 32; Исторический архив, 2000 г., № 3, стр. 66-81). Лишь один А. Микоян, соглашаясь в принципе, что чеченцы и ингуши должны быть выселены, высказал опасение, что такая акция повредит репутации СССР за границей.

Операцию по выселению намечалось провести в два этапа. Вначале планировалось выселение из равнинных районов ЧИАССР (3 дня с охватом свыше 300 тыс. человек). Затем отводилось время на передислокацию дополнительной численности войск в горные районы. Выселение более 150 тыс. чеченцев и ингушей из горных селений предполагалось провести за 4 дня. Всего на проведение спецоперации отводилось 8 дней.

В середине февраля 1944 года в ЧИАССР прибыли Берия и его подручные — Кобулов, Серов и десятка два генералов. 21 февраля руководящих работников из среды ингушей и чеченцев собрали в обкоме КПСС. Других работников, кроме ингушей и чеченцев, не было, за исключением первого секретаря ЧИ обкома КПСС В. И. Иванова и народного комиссара внутренних дел республики Т. Дроздова.

В. И. Иванов сказал: «Товарищи, мы собрали вас по поручению Берии для выполнения особо важного правительственного задания. Вы разбиты на отдельные группы, сегодня же должны отбыть на военных машинах в распоряжение воинских частей, где вам будет сообщено о цели и задаче вашей командировки».

Солдатам было дано указание — при сопротивлении каждого расстреливать на месте. На всякий случай, со слов Кобулова, к границе нашей республики были подтянуты танки и самолеты. Руководители спецоперации опасались возможных выступлений чеченцев и ингушей. В связи с этим в каждом регионе выселения были созданы вооруженные войсковые резервы. В их составе находились минометные и артиллерийские батареи, мотопехотная техника, горнострелковые и другие специальные подразделения (РГВА. Ф. 38660. Оп. 1. Д. 3. Л. 280-282).

22 февраля завершилась работа по подготовке командно-оперативного состава к проведению спецоперации. Полностью были сформированы оперативно-войсковые группы, в каждую из которых входили один оперработник и два бойца войск НКВД. Такие группы должны были одновременно выселять 4 семьи. 22 февраля на сельских сходах народу объявили, чтобы никто не выходил из дома, мол, намечено провести военные учения. Утром 23 февраля всех мужчин от 16 лет и старше собрали в специально отведенных местах.

В каждом населенном пункте Чечено-Ингушетии в то суровое утро перед собравшимися выступали уважаемые односельчане, которые просили «сохранять спокойствие», «не поддаваться провокациям, так как солдатам и их начальникам-извергам дана команда стрелять». Всем стало понятно: подтвердилось самое страшное — их выселяют.

Начало операции по выселению «виновных» народов устраивалось перед праздниками или сразу после красных дней календаря. Карачаевцев выслали 7 ноября, калмыков — под Новый год, ингушей и чеченцев — в годовщину Красной армии. А впереди депортация балкарцев — ровно через день после 8 марта. Слишком много совпадений для банальной случайности.

Соответственно количеству выселяемых граждан были распределены оперативные средства и силы.

Ведомство Берии списало более 150 млн рублей, которые якобы обошлись стране на спецпереселение. На эти деньги можно было построить более 700 танков Т-34.

Спецоперация на территории ЧИАССР началась в 2 часа ночи 23 февраля 1944 года. За один день 23 февраля выселили более 300 тыс. человек, проживавших на равнинной территории республики. В этот день не обошлось без применения оружия и арестов. Об этом Сталину телеграфировал Берия: «Имели место 6 случаев попытки к сопротивлению со стороны отдельных лиц, которые пресечены арестом или применением оружия. В связи с операцией арестовано 842 человека». В ходе тотальной депортации было арестовано 2016 человек из числа ингушей и чеченцев. Уместен вопрос: какими методами они проводили спецоперации, чтобы в установленные сроки выполнить правительственные задания?

23 февраля 1944 года в каждом доме объявляли, что поголовно всех чеченцев и ингушей выселяют в Среднюю Азию и Казахстан, и дали срок подготовки не более 25 минут, заявив, что кто не выйдет в указанный срок, будет расстрелян согласно приказу Сталина и Берии.

Женщины хватали первые попавшиеся вещи, отбрасывали их, хватали другие. В этой ситуации многие забывали документы, драгоценности. Все ценное, годами нажитое богатство — дома, живность и многое другое оставалось на откуп палачам и их пособникам.

Представьте себе: хмурое утро, не переставая сыплет мелкий дождь со снегом. Небо словно оплакивает горе идущих на гибель людей. Крики солдат, подгоняющих несчастных жертв, рев животных, тревожный, хватающий за душу лай собак, душераздирающие вопли женщин, плач детей — картина тех страшных дней выселения.

Мужчин с семьями соединяли перед самой посадкой в вагоны. При посадке в вагоны солдаты отбирали у людей понравившиеся им вещи. Вагоны набивали под завязку. Многие семьи были разлучены, оказались в разных вагонах и составах.

Тех, кого в то роковое утро не оказалось дома, брали там, где человек попадался. Поэтому многие семьи оказались разлученными, порою на многие месяцы и годы. Растолкав людей, как попало, по холодным вагонам, двери задвигались, вешались на них большие замки.

...Дрогнул и медленно рванул поезд, все прильнули к щелям и окнам и, не стесняясь, в голос заплакали женщины, отвернулись, чтобы спрятать слезы, мужчины.

Вагоны с редкими нарами, все без печек, в щели которых надували февральские ветры. Женщины и дети сидели на полу. Молодежь ехала стоя, спали, поддерживая друг друга. Делились всем, что имели. Ехали восемнадцать и более суток, с редкими остановками в безлюдной голой степи. Двери открывались, людей выпускали по нужде. Шаг в сторону воспринимался как побег, расстреливали без предупреждения. Остановки использовались и для очищения вагонов от покойников. Самое страшное для ингуша и чеченца — не предать труп земле, поэтому они прятали их, надеясь похоронить на месте прибытия. Но солдаты автоматами заставляли вытаскивать из вагонов умерших. Иногда за золотое колечко или сережки позволяли присыпать покойника снегом. Вагоны трогались. Умершие матери, отцы, братья, сестры, дети оставались в снегу.

Были солдаты, которые, не скрывая слез, помогали растерянным матерям собирать вещи. Многие из них сами подбирали необходимое — теплую одежду, муку, кукурузу. Они знали, что путь переселенцам предстоит неблизкий и нелегкий. Мы благодарны им за человечность.

Сегодня очень мало печатной информации по поводу проведения спецоперации в горных аулах Чечено-Ингушетии. Но мы помним Хайбах, Таргим, Цори и другие горные аулы, жителей которого сгоняли в сараи, поджигали и расстреливали (Уралов А. Убийство чечено-ингушского народа: Народоубийство в СССР. М.: 1991 г.; Преловская И. Преступление войск НКВД при изгнании чеченцев и ингушей зимой 1944 года, Известия, 1992 год, 14 марта; Ходжаев Д. Геноцид. Бицоев С. Э. Инквизиция,1993 г., с. 180-184; Поляновский Я. Ничей. Известия, 1998 г., 6 марта; Дементьева И., Медовой И. Казнь в колхозе имени Л. Берии, Общая газета, 1999 г., № 8, стр. 15; Дементьева И. Мертвая петля Кавказской войны: Ермолов — Берия — Грачев. Общая газета, 1999 год, № 8, стр. 1,15 и др.).

Особые трудности войска НКВД испытывали при выселении жителей горных селений. Из-за большого снегопада и бездорожья в горных аулах ЧИАССР после окончания спецоперации, по оперативным данным, оставались не выселенными более 6000 человек. Берия потребовал вывести их к станциям погрузки в течение двух дней, однако реально эти указания выполнить было крайне сложно.

Имевшихся у войсковых частей (137 стрелковый полк, 173-й отдельный стрелковый батальон, 4-я рота, 141 горно-стрелковый полк) транспортных средств (20 автомашин, 52 повозки, 96 конских составов) было крайне не достаточно для перевозки выселяемых из горных аулов чеченцев и ингушей. Недостаточность сил и средств для проведения спецоперации не позволили войскам провести выселение в установленные палачами сроки.

Оно было начато только 28 февраля. Дополнительно были направлены в горные аулы войсковые подразделения (3452 чел.), автомобили (635 шт.), но они так и не смогли своевременно прибыть в отдаленные горные аулы.

Там находились те войсковые подразделения, которые прибыли туда еще до проведения спецоперации. Есть воспоминания очевидцев тех давних событий. В горном чеченском ауле Хайбах в период выселения 27 февраля было сожжено заживо более 700 человек, среди них в абсолютном большинстве — больные женщины, старики и малые дети.

На сборном пункте собрали жителей нескольких аулов для отправки на станцию сбора. Здесь были и те, кого не смогли вывезти 23 февраля. В основном престарелые и немощные люди. С некоторыми из них были и здоровые члены семей, оставшиеся для помощи больным и старикам. Всех их загнали в колхозную конюшню колхоза имени Л. Берии, якобы до прибытия транспорта. Ворота крепко закрыли. Конюшню обложили соломой и облили керосином, и командовавший этой операцией комиссар госбезопасности 3-го ранга М. М. Гвишиани приказал поджигать.

Это была страшная картина. «Огромный костер полыхал в небе, рухнули под напором обреченных людей ворота конюшни. И вдруг крик Гвишиани: «Огонь!» Раздались автоматные очереди, и гора трупов закрыла выход. Молодая женщина, родившая накануне двух близнецов-мальчиков, попыталась выбросить одного из младенцев, очевидно, оставшегося в живых, но убийцы ловко подхватили ребенка на лету и, не раздумывая, швырнули его в горящее пекло».

По истечении 76 лет после этой трагедии нам есть над чем задуматься... Как можно назвать тех, кто способен бросить в огненное пекло младенца, который появился на свет лишь днем раньше, людьми?..

Войска и оперработники НКВД при выселении людей из горных аулов действовали очень жестоко.

24 февраля 1944 года на имя Берии поступила записка председателя комиссии Совнаркома СССР А. В. Гриценко с предложениями: «...О районировании территории бывшей ЧИАССР, в которой было расписано, куда и кому передать собственность чеченцев и ингушей».

26 февраля 1944 года Гриценко написал служебную записку заместителю председателя СНК СССР В. М. Молотову и председателю СНК РСФСР А. Н. Косыгину, в которой сообщал, что: «...одновременно с предоставлением товарищу Сталину проекта Указа Президиума ВС СССР о ликвидации ЧИАССР и об административном устройстве ее территории, представляю Вам по согласованию с тов. Берией проект постановления СНК СССР о заселении и освоении районов Чечено-Ингушской АССР. Прошу утвердить».

Количество скота в пункте 6 значительно отличалось от того, что было указано в распоряжении СНК СССР от 5 февраля 1944 года, подписанном тов. Микояном. Это пришлось сделать из-за передачи части скота вместе с районами Северной Осетии и Дагестану. Чиновники типа А. В. Гриценко легко раздавали исконные земли ингушей и чеченцев недавним соседям в придачу со скотом и иным имуществом.

Так, по подсчетам комиссии СНК СССР, после выселения ингушей и чеченцев по хозяйствам и дворам ЧИАССР было крупного рогатого скота 209101 голова, овец и коз — 236700 голов, лошадей — 18885 голов, волов — 20783 и несметное число птицы. В архивах КГБ сохранились досье на всех ингушей и чеченцев. В них скрупулезно записаны данные о том, сколько человек в каждой семье, сколько всего...

И потянулись сотни эшелонов на восток с обреченными людьми. Везли по разоренной войной и голодной стране. В пути следования в Среднюю Азию отсутствовала медицинская помощь, железнодорожная магистраль была усеяна трупами. Много людей погибло из-за голода. Организаторы репрессий создали невыносимые условия для нашего народа в местах ссылки. К многочисленным бедам добавились тиф и дизентерия. Люди умирали.

Мертвые, больные лежали вперемешку с живыми и здоровыми. На редких остановках составы загоняли в тупик. Приходили конвоиры, и злые от того, что им приходилось выполнять такую работу, силой забирали трупы из вагонов. В дни переселения сплошным потоком двигались колонны военных автомобилей и вереницы гужевого транспорта с материальными ценностями, награбленными в опустевших домах выселенных.

Религиозные трактаты, древние рукописи, книги по медицине и астрономии, древние предания ингушей и чеченцев, архивные материалы по истории наших народов везли в крытых брезентом автофургонах. Все эти книги и рукописи были свалены в Грозном прямо на снег в сквере, примыкающем к Дворцу пионеров, и подожжены. Такая же участь ждала эти рукописи и во Владикавказе.

Уничтожались надмогильные памятники, без жалости разбивались на части и вывозились на строительство мостов, жилых и хозяйственных построек. Взрывались горделиво возвышающиеся на высоких утесах и склонах средневековые боевые, жилые и сторожевые башни и замки, дореволюционные мечети, гробницы и святилища.

Для наблюдения за выселенцами Берия создает 429 спецкомендатур. В марте Берия был приглашен с отчетом к заместителю председателя СНК СССР Молотову. Данные отчета должны были лечь на стол Сталина. Берия нарисовал картину, «как на освобожденных от вайнахов территориях забурлит здоровая жизнь переселенных туда людей, и они взрастят на них виноградную лозу. В горах, не уступающих по своей красоте швейцарским и усеянных целительными родниками, как грибы после дождя, расположатся дома отдыха для тысяч советских трудящихся...».

Молотов не выдержал откровений Берии, под которыми пока не чувствовал реальной основы, и заметил: «Лаврентий, а нельзя ли было все это сделать раньше, сразу после победы над контрреволюцией? Ведь тогда не пришлось бы нам нести расходы на перемещение северокавказцев в Сибирь. Ведь ты же прекрасно понимаешь, что мы больше потеряли, чем приобрели от всей этой затеи. Мне доподлинно известно, что на местах почти полностью растащили имущество выселенных вайнахов, а его, насколько я знаю, было немало. По крайней мере, в бюджет страны поступили лишь одни крохи... Друг другу-то мы можем об этом откровенно сказать.» (А. Хатаев, Враг народа. М., 2000, с.146).

«Ты же не хуже меня знаешь, Вячеслав, как все было? — продолжил Л. Берия. — Я лично твердо уверен, что там без чеченцев и ингушей мы ситуацию быстро возьмем под контроль раз и навсегда. Ведь не секрет же, что они на кавказские дела всегда сильно влияли».

В. М. Молотов: «Слушай, Лаврентий, ты что, забыл, как вайнахи поддержали нас на Кавказе? Не будь их добровольцев и целых сел, восставших под предводительством вождей бедноты И. Зязикова, А. Шерипова, Т. Эльдарханова, мы же никогда не отстояли бы наши позиции у Деникина. А ты вспомни владикавказские события, где ингушские товарищи спасли ситуацию в городе, и как Серго Орджоникидзе оценивал вклад этого народа в революцию. Что же изменилось с тех пор, скажи, мы же не на заседании ГКО?»

Берия: «Все это в прошлом, хотя все и было, как ты говоришь. От этого никто не отказывается. Но ты тогда просто не знаешь Кобу (Сталина), хотя очень близок к нему. Более того, у Сталина давнишние отношения с вайнахами, и у него есть на это основания» (А. Ц. Хатаев, стр. 147).

Далее В. М. Молотов: «Лаврентий, что, Коба им мстит за нанесенное ему лично оскорбление? Ты не считаешь, что это опасное занятие? Лучше ты вспомни, какую мотивацию и факты выдвигал твой Кобулов, когда ставил вопрос о выселении вайнахов. И что же по истечении месяца изменилось?»

Молотов уже знал, что обвинения вайнахов в бандитизме и дезертирстве, как причина их депортации, не выдерживают никакой критики, поскольку в неупраздненных республиках эта статистика на поверку оказалась выше, чем в бывшей ЧИАССР. От этих слов Берию прошибло холодным потом. (А. Хатаев. Враг народа. М.: 2000 г., стр. 148; А. Г. Семенов. Без вины виноватые, М.: 1966 г., стр. 148).

Об одной из причин выселения ингушей и чеченцев читаем у А. Хатаева в «Эшелоне бесправия» (Москва, 1997 год) на странице 167: «...должны знать о том, что Сталина к выселению чеченцев и ингушей подталкивали и некоторые руководители соседних республик, которые традиционно страдают от малоземелья».

Бесстрастно перечисляются даты, цифры, употребляются слова «ликвидировать», «блокировать», «расстрелять», «провести операцию»... Как будто сводки с боевых действий. Это и были действия, но сражались с мирными жителями. Для этих палачей мучения людей, их кровь, крики, стоны, сама их жизнь давно ничего не значили. Им важно было совсем другое — отчитаться за вовремя проведенную операцию.

Указ Президиума ВС СССР «О ликвидации ЧИАССР и об административном устройстве ее территории...» от 7 марта 1944 года за подписью всесоюзного старосты М. Калинина подвел окончательный итог по уничтожению вайнахской республики и утвердил факт ее разграбления: ЧИАССР была разделена между ее соседями. Самый большой территориальный пирог исконных ингушских земель достался Северной Осетии.

Многие облисполкомы и обкомы КП(б) Казахской ССР не выполнили постановлений бюро ЦК КП(б) от 15 и 17 мая 1944 года о хозяйственном устройстве спецпереселенцев, вследствие чего десятки тысяч из них оказались в крайне тяжелом положении, 29912 семей не имели жилплощади, большая смертность, во многих колхозах и промпредприятиях прямой произвол, выражающийся в уменьшении нормы и полном лишении спецпереселенцев полагающегося им продовольствия.

Таким образом, ингуши и чеченцы были вычеркнуты из списка народов, населяющих территорию СССР. Вайнахи безжалостной рукой были сметены с родной земли и отправлены в далекую ссылку. Военная мощь громадного государства обрушилась на вайнахский народ. Помощи ждать было неоткуда...

Ингуши и чеченцы, героически сражавшиеся с фашистскими полчищами, инвалиды Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры, честные труженики, ни в чем неповинные дети, женщины и старики были изгнаны с родной земли. У них было отнято все движимое и недвижимое имущество, они были подвергнуты тягчайшим лишениям и не поддающимся описанию моральным страданиям.

Многие годы на официальном уровне замалчивалось участие ингушского и других репрессированных народов в ВОВ. Тому есть объяснение: их героизм, мужество на фронтах не вязались с образом «врага народа», который усиленно культивировался сталинско-бериевской пропагандой в отношении этих народов в период депортации в 1943-1944 годов.

Острая боль от клеветы и лжи злорадствующих шовинистов в адрес целых народов еще более ощутима, когда знакомишься с трагическими и героическими судьбами представителей наших народов, отдавших самое дорогое — жизнь во имя счастья нынешнего поколения России, в том числе и во имя счастья тех, кто сегодня кощунственно оскорбляет священную память героев ВОВ, представителей депортированных народов. В этом преуспели так называемые горе-историки Пыхалов И. В., Борисов Б. и другие.

На сайте АПН (Агентство политических новостей) 17 марта 2010 года появилась статья под названием «День скорби по фашистам». Автор — Б. Борисов, каждая его строчка пропитана фашистской идеологией, он оправдывает депортацию народов.

Так, историк Николай Зенкевич в своей книге «Тайны ушедшего века. Границы, споры, обиды» пишет: «Требовались свидетельства, подтверждающие запущенную в свое время версию о пособничестве врагу, о том, что чеченцы и ингуши, как и некоторые другие народы Северного Кавказа, предавали либо готовились предать Родину. Увы, результат тщательного анализа всего уникального богатства спецхранов на эту тему однозначен: ни в одном из самых засекреченных документов, включая пресловутые «особые папки» Политбюро, не обнаружено доказательств вины чеченского и ингушского народов. Их просто нет в природе».

Наравне со всеми народами на разных фронтах ВОВ храбро сражались представители ингушского народа, при численности более 90 тысяч человек, на фронт было послано более 20 тысяч лучших сыновей и дочерей. Они воевали и погибали во всех великих битвах этой страшной войны: под Брестом, Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Киевом, в лесах Белоруссии, на Курской дуге, при штурме Берлина. В годы ВОВ 46 воинов-ингушей были представлены к званию Героя Советского Союза. Многие не получили своих наград, так как в марте 1942 года вышел секретный указ № 63/02 И. Сталина о запрете на награждение ингушей и чеченцев высокими боевыми наградами за совершаемые подвиги... Только в обороне Брестской крепости участвовало более 90 воинов из Ингушетии, последним защитником этой неприступной для врага цитадели был ингуш — старший лейтенант Барханоев Уматгирей Артаганович.

Никогда не будут забыты имена Героев Советского Союза — танкиста Руслана Гудантова, летчиков Мурада Оздоева, Ахмеда Мальсагова, Ширвани Костоева, разведчика Абдулы Цароева, военврача майора Асият Тутаевой.

Школьный учитель из города Малгобека Зелимхан Дотмурзиев рос без отца в ссылке близ Акмолинска. Когда его, малыша, вместе с матерью везли в Казахстан, под Бердичевом в рукопашном бою пал смертью храбрых его отец — командир 2-й стрелковой роты 1 батальона, 876 стрелкового полка 276 Темрюкской дивизии капитан Ахмет Дотмурзиев. Кавалер орденов Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, он остался лежать на украинской земле, где ему поставили памятник с надписью: «Слава тобi, син двох народiв» (журнал «Политическое образование», 1989, № 4, с. 60).

Многие ингуши после депортации, чтобы остаться на фронтах, меняли свою национальность, имена и отчества. Так, Гайтукиев Зяудин Джамалдинович стал Николаем Дмитриевичем, Хамзат Орцханов стал Виктором Григорьевичем, Султан Богатырев — Андреем, а Мужухоев стал Борисом Игнатьевичем, Паров стал Сергеем Михайловичем, а Куриев стал Петром Алексеевичем.

Через 63 года Малгобеку присвоено звание «Город воинской славы» как признание героического подвига защитников города. Весомый вклад в обороне Малгобека и освобождении родной земли внесли жители города и прифронтовых сел. Они рыли траншеи, окопы, противотанковые рвы, помогали выхаживать раненых, делились теплой одеждой, продуктами питания. Обеспечивали фронт всем необходимым. Более сотни фронтовых бригад, выпускали около 100 видов оборотной продукции.

В связи с присвоением городу Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» лучше, чем его защитник Владимир Этуш никто не скажет: «Это заслуженное награждение, наконец, ставит точку, пусть и по прошествии десятилетий, тем, кто отстаивал честь и независимость Родины от фашистских захватчиков. Это восстановление исторической справедливости и признание заслуг города Малгобека и народа Ингушетии за вклад в большую победу наряду с другими народами Советского Союза».

Но правда остается правдой, какой бы горькой она ни была. У наших отцов и матерей в памяти первая весна ссылки. Время посева. Сеять здесь? На чужих землях? Нет... Здесь мы не задержимся. Мы вернемся домой. Когда мы вернемся домой?

Голод, холод и болезни уносили жизни спецпереселенцев. Исчезали целые семьи. Народ боролся за свое сохранение, не был сломлен, надо выжить любой ценой. И сталинские палачи не смогли убить душу нашего народа. Ингуши и чеченцы ни на секунду не забывали об отчем доме и не переставали верить, что они вновь вернутся в него. И эта вера помогла нам выжить. До конца жизни мы должны помнить, чтить тех, кто протянул руку помощи в трудный час для нашего народа, при этом помнить и отдавать должное и тем, кто приложил руку к выселению...

Низкий поклон вам, казахи, киргизы, русские, украинцы, за человечность, за помощь в сохранении малочисленных народов.

Под грифом «Совершенно секретно» под входящим номером 905 от 31 января 1957 года в секретариат ЦК КПСС попадает письмо министра ВД СССР Н. Дудорова, где вызывает интерес пункт о количестве спецпереселенцев: немцев, чеченцев, крымских татар, ингушей, калмыков, карачаевцев и балкарцев, который характеризуется следующими данными:

Выселено, чел. Состояло на учете на 1.01.1954 г., чел.

1. Немцев 1 204 678 1 251 803

2. Чеченцев 362 282 328 263

3. Крымских татар 183 155 171 933

4. Ингушей 134 178 85 065

5. Калмыков 91 919 82 806

6. Карачаевцев 68 327 65 193

7. Балкарцев 37 406 34 143

Всего 2 019 206 2 081 945

25 февраля 1956 года на ХХ съезде КПСС Н. С. Хрущев скажет в секретном докладе: «Вопиющими являются действия, инициатором которых был Сталин, массовое выселение со своих родных мест целых народов, причем такого рода выселения никак не диктовались военными соображениями. Выселение целых народов не укладывается в сознании здравомыслящего человека, как можно было подвергать их массовым репрессиям, лишениям и страданиям».

В 1956 году руководителю страны были переданы документальные материалы о фальсификации НКВД данных по оперативной и политической обстановке в Чечено-Ингушской АССР, которые легли в основу принятия решения в 1943 году об упразднении республики и выселении вайнахов, о зверствах бериевцев над местным населением. Быстро пролетели эти десятилетия, но вновь и вновь мы возвращаемся к этим трагическим дням депортации...

Считаю уместным привести некоторые оценки видных политических и военных деятелей, касающихся роли народов Северного Кавказа в Великой Отечественной войне.

Так, маршал СССР Г. К. Жуков: «В эти дни суровых испытаний все народы Кавказа без исключения не дрогнули, не потеряли веры в силу и мощь единого многонационального государства, оказали большую помощь действующим войскам, и их дерзкие налеты наводили страх на противника, причиняли ему значительные потери».

Крупный военачальник, генерал армии С. М. Штеменко писал: «Против врага поднялась вся многонациональная семья народов Кавказа. Братство народов выдержало все испытания, расчеты врага на его слабость, полностью провалились».

«Народы Кавказа, — писал генерал армии, Герой Советского Союза И. В. Тюленев, — вместе с русским народом встали в ряды Красной армии и доблестно сражались, высоко несли солдатские идеалы: честь воина, святость долга, верность слову, они скорее простятся с жизнью, чем примут позор на свою голову».

Начальник Центрального штаба при ставке Верховного Главнокомандующего, первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии генерал-лейтенант И. Г. Пономаренко подчеркивал: «Важную роль в крахе гитлеровского плана «Эдельвейс» сыграли героически сражавшиеся русские, украинцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки, кабардинцы, представители многих других национальностей».

Как отмечает маршал А. А. Гречко, в ЧИАССР были созданы 28 партизанских отрядов и групп общей численностью 1087 бойцов.

В. В. Путин сказал: «Эту страницу нашей общей истории мы не имеем право забывать. Трудности не сломили чеченцев и ингушей. Вместе со всеми народами они героически сражались на фронтах ВОВ, самоотверженно трудились в тылу, внесли весомый вклад в послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства».

Много новых страниц истории, о которых и не подозревали, открылись перед нами в последние годы. Без содрогания нельзя читать эти пожелтевшие от времени архивные страницы нашей истории. Это надо делать во имя нашего будущего. Не дана еще объективная оценка открывающимся фактам и не создана достоверная картина той эпохи.

И задача сегодняшнего дня — сделать это, пока еще живы свидетели и участники геноцида тех 40-х и 90-х годов двадцатого века, пока есть еще возможность. Завтра уже будет поздно. И будущее поколение не простит нам этого.

В данной статье я постарался рассказать о горьких страницах человеческой драмы нашей истории. Рано или поздно «белые пятна» должны исчезнуть со страниц нашей истории. Главное для всех нас — восстановление исторической справедливости: возвращение исконно ингушских земель, как это и сказано в Конституции Ингушетии. Статья 11 Конституции Ингушетии гласит: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия — важнейшая задача государства». Пусть Всевышний Аллах поможет нам на этом всенародном пути!

И самое примечательное то, что сегодня бывшие спецпереселенцы не забывают пережитое, часто вспоминая людей, проявивших, вопреки всему, доброту и сочувствие.

Для каждого ингуша земля отцов священна, и она помогла выжить в те далекие и близкие дни.

В памяти каждого ингуша строки Д. Яндиева, которые помогали жить и настойчиво искать дорогу домой:

«В иных краях, заброшенный судьбою,

Я странствовал от родины вдали.

Но я всегда носил тебя с собою,

О, горсть моей родной земли!

Как сердце матери, своим теплом ты грела,

И я искал настойчиво и смело

Дороги, что на родину вели.

Ты жизнь мою и честь в пути хранила,

В борьбе дала мне мужество и силу,

О, горсть моей родной земли!»

Данный материал — дань памяти тем, кто погиб мученической смертью, выстоявшим и выжившим, несмотря на все превратности судьбы.

Руслан Албагачиев,

депутат Народного собрания Республики Ингушетия