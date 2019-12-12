Так, по сообщению пресс-службы республиканского МВД, накануне в 11 часов 40 минут 76-летний житель Малгобека, находясь за рулем машины «Тойота Камри», в районе сельского поселения Троицкое, на 589-м километре ФАД «Кавказ», допустил столкновение с движущимся в попутном направлении внедорожником «Лексус-LX-570» под управлением 62-летнего жителя Республики Казахстан. В результате ДТП водитель седана с различными травмами доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

Выехавшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что причиной аварии явилось нарушение правил дорожного движения жителем Сунженского района, который выполнил маневр «разворот» в неположенном месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло ночью на улице Бекова в сельском поселении Верхние Ачалуки.

34-летний житель населенного пункта, находясь за рулем транспортного средства «Ауди-А4», допустил столкновение с иномаркой «Форд Фокус» под управлением 54-летнего жителя Малгобека.

В результате автоаварии оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев ДТП предварительно установлено, что виновником аварии является житель Малгобекского района, выехавший на полосу встречного движения.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства данного происшествия.